Pas als de Utrechtse burgemeester zegt dat Forum voor Democratie nul zetels haalde, breekt er gejuich los

Burgemeester Sharon Dijksma had het zich ongetwijfeld anders voorgesteld. Corona lijkt verdwenen, poppodium TivoliVredenburg is uitverkocht voor het verkiezingsavondje, al is het er lang niet ramvol. Maar zij, de brenger van het belangrijkste nieuws van de avond, zit thuis met corona. Dus spreekt ze haar stad toe via een videoverbinding. „Negen zetels voor GroenLinks, daarmee zijn ze de grootste”, zegt ze via de webcam, waarvan het geluid af en toe hapert. De zaal reageert koel, echte grote verschillen ten opzichte van 2018 zijn er niet te melden. Pas als Dijksma meedeelt dat Forum voor Democratie nul zetels heeft gehaald breekt er een massaal gejuich los.

Vier jaar geleden loste GroenLinks D66 af als grootste partij van de stad. Dat blijft dus zo. D66 haalde acht zetels volgens de voorlopige uitslag woensdagavond, waarbij 85 procent van de stemmen was geteld. De partijen die de laatste jaren de grootste zijn in de gemeenteraad van Utrecht verliezen wel allebei. GroenLinks zakte van twaalf naar negen zetels en D66 ging van tien naar acht. De twee partijen zijn met afstand de grootste: derde partij VVD zakte ook, van zes naar vijf zetels. De opkomst is iets lager dan in 2018: zo’n 56 procent van de kiezers pakte het potlood, ten opzichte van 59 procent vier jaar geleden.

„Deze glimlach gaat er niet meer af”, zegt Julia Kleinrensink, lijsttrekker van GroenLinks. Volgens haar is Utrecht „linksaf geslagen”. Maar ook D66 zegt blij te zijn. Ondanks de versplintering, zegt lijsttrekker Maarten Koning, blijft zijn partij overeind. „Je wil altijd de grootste zijn, maar ik ben gewoon tevreden.”

Bouwen in de polder?

Grote vraag is wat de uitslag betekent voor hét Utrechtse thema tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen: de toekomst van de polder Rijnenburg, gelegen op zo’n tien kilometer van het centrum van de stad. Moeten daar woningen komen of niet? Het is een cruciale vraag voor een gemeente met een grote woningnood.

De drie grootste partijen in Utrecht – D66, GroenLinks en de VVD – verschillen er van mening over. De VVD wil er bouwen en geen windmolens, GroenLinks heeft altijd ingezet op recreatie en duurzame energievoorziening en D66 zit er tussenin.

Dat elke partij de uitslag in het eigen voordeel uitlegt, mag geen verrassing worden genoemd. Volgens GroenLinks laat de uitslag zien dat de Utrechtse kiezer natuur en windmolens in de polder belangrijk vindt, en dat er ergens anders woningen gebouwd moeten worden. D66 en de VVD zien dat anders: zij wijzen erop dat er waarschijnlijk een meerderheid is die juist wil dat er woningen komen in de polder.

„Voor GroenLinks is bouwen in de polder nooit een breekpunt geweest”, zegt Maarten Koning van D66. „Veel partijen willen bouwen, en GroenLinks kan ook tellen.” VVD-lijsttrekker Marijn de Pagter: „Woningen in Rijnenburg zie ik nog steeds absoluut gebeuren.”

Vier partijen nodig

Over die kwestie zullen straks meer partijen stemmen: de Utrechtse raad kreeg er drie nieuwe partijen bij. Dat gaat gevolgen hebben voor het huidige college van GroenLinks, D66 en ChristenUnie: een meerderheidscoalitie moet straks uit minstens vier partijen bestaan.

Een van de nieuwkomers was de grootste winnaar in de Domstad: Volt komt de raad binnen met drie zetels. Lijsttrekker Ruud Maas had daar al op gehoopt. „Met al die nieuwe partijen en verschillende standpunten over de polder Rijnenburg wordt het lastig een coalitie te vormen”, denkt hij. Zelf verwacht hij overigens dat Volt geen grote rol in de onderhandelingen zal spelen. „Wij zijn nieuw in de raad en zullen ons bescheiden opstellen.”