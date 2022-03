Hoe weet je dat je in de overgang bent – en 17 andere vragen

Wat is de menopauze?

De menopauze is de laatste menstruatie. Maar kort na een menstruatie weet niemand of dat al de laatste was. Vooral niet omdat de laatste menstruaties soms met maanden tussenpozen komen. De regelmaat is er helemaal uit. Het is daarom gebruikelijk om een jaar na de laatste menstruatie vast te stellen: vorig jaar was mijn menopauze. De menopauze is dus een vast punt in de tijd, achteraf vastgesteld.

Wat is de overgang?

De overgang is de periode waarin de menstruaties onregelmatiger worden en in aantal afnemen. Hij eindigt vaak pas jaren later, als iedere hormonale variatie door de steeds onregelmatiger wordende menstruatiecyclus is verdwenen. Ergens in dat traject van gemiddeld zeven jaar valt de menopauze. Na de overgang zijn alle eicellen uit de eierstokken verdwenen (een vrouw wordt geboren met ruim 500.000 eicellen) en produceren de eierstokken alleen nog wat androgenen (ook wel ‘mannelijke’ geslachtshormonen genoemd).

Wat is een opvlieger?

Een opvlieger is een plotselinge ontsporing van het ingewikkelde systeem waarmee ons lichaam de lichaamstemperatuur regelt, buiten onze wil om. Bij een opvlieger vindt dat regelcentrum in de hersenen al bij een heel gering temperatuurverschil dat het lichaam veel te warm is. De lichaamstemperatuur verlagen kan door bloedvaatjes in de huid open te zetten, om warmte te lozen. Dan begint het blozen. Het hart kan sneller gaan kloppen om meer bloed door de huid te jagen. Zweten, ook zo’n opvliegerverschijnsel, zorgt voor waterverdamping op de huid en daarmee voor afkoeling. En verder geeft het regelcentrum je een hittegevoel, zodat je je gedrag aanpast en bijvoorbeeld gehaast een trui uittrekt.

Dat temperatuurcentrum meet de temperatuur via zenuwen in de huid, maar staat ook onder controle van de geslachtshormonen. Daarop is bijvoorbeeld de temperatuurmethode gebaseerd, de (tamelijk onbetrouwbare) anticoneptiemethode met temperatuurmetingen. Tijdens een normale menstruatiecyclus stijgt kort na de eisprong de lichaamstemperatuur van vrouwen met bijna een halve graad, om veertien dagen later, kort voor de menstruatie, weer te dalen. Dat is de invloed van het hormoon progesteron.

Hoe opvliegers precies ontstaan, is nog niet bekend. Tijdens de overgang daalt over het algemeen de productie van geslachtshormonen in de eierstokken, maar de concentraties van andere bij de menstruatiecyclus betrokken hormonen stijgen. Soms treden er vreemde pieken op. Ook niet-geslachtshormonen zijn betrokken. Door veel adrenaline (dat ontstaat bij stress) neemt het aantal opvliegers toe. Hormonen die bij sporten ontstaan, lijken het ontstaan van opvliegers te dempen. Een andere speculatie is dat serotonine betrokken is, want sommige medicijnen tegen depressie (de SSRI’s, selectieve serotonineheropnameremmers) helpen soms een beetje tegen opvliegers.

Welke overgangsklachten kunnen vrouwen nog meer hebben?

Naast opvliegers – met blozen, (nachtelijke) zweetuitbraken en hartkloppingen – krijgen veel vrouwen ergens in de overgangstijd een drogere vagina, die bijvoorbeeld jeukt en tijdens het vrijen minder snel vochtig wordt. En slaapproblemen, vermoeidheid, moeite met denken, onthouden, herinneren en concentreren (‘mistige hersenen’), minder zin in seks, depressie, angst en gewrichtsklachten. Maar er is veel variatie in duur en hevigheid van de klachten. De overgangsverschijnselen zijn vaak het hevigst in het jaar na de laatste menstruatie (het eerste jaar na de menopauze).

Vrouwen in de overgang lopen ook een verhoogd risico op botontkalking (osteoporose) en hart- en vaatziekten. Dat komt doordat het lichaam minder oestrogeen produceert. Dat hormoon speelt niet alleen een grote rol in de menstruatiecyclus en andere processen rondom seks en zwangerschap. Het stimuleert óók de voortdurende vernieuwing van botweefsel. Een op de drie vrouwen van boven de 50 breekt ooit een bot (vaak een heup, wervel of pols) door osteoporose. Elke dag (liefst buiten) bewegen helpt botbreuken te voorkomen, net als genoeg kalk en vitamine D binnenkrijgen en stoppen met roken.

Oestrogeen beschermt vrouwen ook tegen hart- en vaatziekten. Maar hoe dat precies zit is onduidelijk, want oestrogenen in een pilletje behoeden vrouwen niet voor hartziekten.

Hoe weet je dat je in de overgang bent? Kun je je hormonen meten?

Begin en eind van de overgang zijn moeilijk exact vast te stellen. Voor de oplettende, voorheen regelmatig menstruerende vrouw kan de overgang al meer dan tien jaar voor de menopauze beginnen, als de menstruatiecyclus bijvoorbeeld soms één of twee dagen korter of (later in de overgang meestal pas) veel langer duurt. Die onregelmatige menstruaties zijn een teken, en daarna de eerst incidentele opvliegers. Hormonen meten heeft weinig zin, want hormoonconcentraties verschillen tussen personen en kunnen bij één iemand ook flink variëren. De verschijnselen zijn duidelijker dan een laboratoriummeting. Er is ook geen behandeling die is gekoppeld aan een bepaalde meting, dus meten is hier medisch gezien ‘zinloos handelen’. De artsenrichtlijnen wijzen hormoonmetingen af, behalve voor vrouwen die voor hun 45ste in de overgang komen. Bij de drogist (en online) is de Meno Check-menopauzezelftest te koop. Die meet of een bepaald hormoon (FSH) boven een bepaald niveau uit komt. Maar dat niveau bepaalt niet of de overgang wel of niet is begonnen. Begin er niet aan. Wat de uitslag ook is, je krijgt steeds het advies je dokter te raadplegen.

Lees ook: Menopauze wordt bepaald door dna-reparatie

Hoe weet je dat het overgangsklachten zijn en niet stress of ‘de leeftijd’?

Soms weet je dat niet. Alle overgangsverschijnselen kunnen ook een andere oorzaak dan een veranderende geslachtshormoonhuishouding hebben. Nachtelijke zweetuitbraken? Kan paniek of angst zijn. Minder zin in seks en een droge vagina? Kan een haperende seksuele relatie zijn. Of overwerktheid en stress. Wat het echt is? Daar moet een vrouw zelf achter komen, of in gesprek met een vriendin, overgangsconsulent, arts of psycholoog.

Hoeveel vrouwen hebben overgangsklachten?

Alle vrouwen met een normale menstruatiecyclus zullen op een gegeven moment merken dat ze in de overgang zijn. Niet iedereen heeft er veel last van. Ergens in de overgang heeft „80 procent van de vrouwen in meer of mindere mate klachten”, schrijft het Nederlandse Farmacotherapeutisch Kompas in het hoofdstuk over medicijnen tegen overgangsklachten. En dan: „Circa een derde van die vrouwen zoekt medische hulp.” Dus ongeveer één op de vier vrouwen gaat er tijdens de overgang een keer voor naar de dokter.

De cijfers zijn niet nauwkeurig en ze hebben de afgelopen jaren nogal gevarieerd. Over de belangrijkste overgangsklacht, de opvliegers, is het meest bekend. Uit een onderzoek waarin alle voorgaande goede onderzoeken werden samengevoegd, komt naar voren dat twee jaar voor de menopauze één op de zeven vrouwen last heeft van opvliegers. In de twee jaren na de menopauze heeft ruim de helft van de vrouwen opvliegerklachten. In de drie tot zeven jaar na de menopauze verdwijnen die klachten langzaam maar zeker.

Wat kun je doen tegen overgangsklachten?

Behandeling met hormonen helpt het best. De vuistregel is dat het aantal opvliegers met 75 procent afneemt. Er is trouwens een fors placebo-effect. Vrouwen die in onderzoeken naar hormoontherapie tegen overgangsklachten een neppil kregen, meldden 57 procent minder opvliegers. Hormonen hebben op de lange duur bijwerkingen. Toen dat in de eerste jaren van deze eeuw bekend werd, gingen veel minder vrouwen hormonen slikken bij overgangsklachten.

Er zijn ook niet-hormonale medicijnen die opvliegers kunnen dempen, maar die werken veel minder goed. Als je geluk hebt werken ze, maar ze worden niet aangeraden door medicijnbeoordelaars.

Helpen middeltjes van de drogist?

De alternatieve medicijnen van de drogist werken een klein beetje tot waarschijnlijk niet. De meeste preparaten voor zelfmedicatie bevatten plantaardige stoffen die mogelijk hormonen na-apen. Zilverkaars vinden we vaak in die preparaten, of rode klaver of teunisbloem.

Soja, bonen en erwten worden soms aanbevolen als opvlieger-onderdrukkende voeding, omdat ze de grondstof voor een hormonen-na-aper leveren. Die wordt in de darmen omgezet in een hormoonachtige stof die overgangsklachten zou kunnen verminderen. In onderzoek is het effect zeer gering. Bij meer dan de helft van de witte vrouwen vindt die omzetting in de darmen niet plaats. Wel bij de meeste Aziatische en Zuid-Amerikaanse vrouwen.

Minder koffie, minder alcohol, minder vet, minder scherpe kruiden: het valt te proberen en heeft soms effect. Van gezonde, vezelrijke voeding met weinig verzadigd vet wordt ook wel gezegd dat ze opvliegers dempen. Van regelmatig matig intensief sporten, yoga, massage, meditatie, baden en slanker worden is ook effect gemeld.

Op welke leeftijd zijn vrouwen in de overgang?

Bij de helft van de vrouwen begint de overgang voordat ze 51 jaar oud zijn. Eén op de honderd vrouwen komt al in de overgang voor ze 40 is. Dan heet dat, per definitie, POI (primaire ovariële insufficiëntie) of POF (prematuur ovarieel falen). Wie dat heeft, kan laten onderzoeken waardoor het komt, krijgt het advies om tot kort na de 50ste verjaardag hormonen te slikken en blijft onder controle voor vroege verouderingsklachten.

Kom je later in de overgang als je laat ongesteld bent geworden?

Wie voor het elfde levensjaar de eerste menstruatie had, heeft vaak meer en ernstiger opvliegers dan wie een paar jaar later (na haar 14de) de eerste menstruatie had, blijkt uit onderzoek. Maar bijvoorbeeld overgewicht tijdens het volwassen leven heeft ongeveer evenveel invloed: vrouwen met overgewicht hebben meer opvliegers.

Heeft de overgang ook voordelen?

Veel vrouwen vinden het een prettig vooruitzicht om nooit meer ongesteld te hoeven worden. Niet meer vruchtbaar zijn kan voor vrouwen zonder kinderwens of met een voltooid gezin een opluchting zijn. Je hoort ook vaak vrouwen zeggen dat ze merken in de overgangsleeftijd assertiever en zelfverzekerder te worden, maar dat heeft meer te maken met levenservaring dan met hormonale veranderingen.

Verdwijnt je migraine door de overgang?

Migraine is bij vrouwen vaak het ergst rond hun veertigste. Daarna neemt het aantal aanvallen en de hevigheid vaak wat af. Na de overgang zet dat door. Maar de overgangstijd zelf, met wisselende hormoonconcentraties, zorgt vaak voor ernstiger aanvallen. Of hormoontherapie invloed heeft, is eigenlijk onbekend.

Verandert je karakter door de overgang?

Nogal wat vrouwen hebben wat depressieve gevoelens of heviger angsten in de overgangsjaren. Het is onduidelijk of dat door de hormonale veranderingen komt, of doordat nachtelijke zweetuitbraken en hartkloppingen (die wel een hormonale oorzaak kunnen hebben) tot stemmingsveranderingen leiden. Maar karakterverandering, in de zin van een blijvende verandering van de persoonlijkheid, komt in de overgangsleeftijd zelden voor.

Veranderen je seksleven en je zin in seks?

Ja, meestal wel. Het hangt ervan af hoe je seks had voor de overgang. Door hormoongebrek wordt de vagina minder makkelijk nat en moet penis-in-vagina-seks behoedzamer bedreven worden – en na een langduriger aanloop. Het is onduidelijk of zin in seks direct door veranderende hormoonspiegels wordt beïnvloed, of dat het de in de weg zittende opvliegers, zweetuitbraken en vaginadroogheid zijn die de gewoonlijke seks minder aantrekkelijk maken. Wat wel fijn is: na de overgang hoef je niet meer bang te zijn voor ongewenste zwangerschappen.

Word je dikker door de overgang?

Nee, niet noodzakelijk, maar het lichaam van de vrouw in de overgang verandert. Met het klimmen der jaren heeft een mensenlichaam steeds minder energie nodig. Er zijn minder cellen die voluit ‘leven’. In steeds meer cellen gaat wat fout, vaak door schade aan de genen. Uiteindelijk blijven steeds meer cellen er stilletjes bij liggen, zonder dat ze worden afgebroken en vervangen.

Tijdens de overgang gebeurt er in het vrouwenlichaam nog iets extra: door afname van de hoeveelheid van het hormoon oestrogeen (en relatieve toename van andere hormonen) verandert de vetstofwisseling. Er wordt minder makkelijk vet op de heupen en andere onderhuidse plaatsen opgeslagen. De vetopslag in de buik neemt toe, zoals dat bij mannen makkelijker gaat.

Wie hormonen tegen overgangsklachten slikt, houdt makkelijker water vast in het lichaam, waardoor je al snel een paar kilo zwaarder kunt zijn. Let op het gewicht, eet vezelrijk en gezond – dat geldt in de overgang misschien nog sterker. Neem voldoende lichaamsbeweging. Dat lijkt ook te helpen om de opvliegers een beetje te beperken. En voor wie al zwaar is bij het begin van de overgang en veel last krijgt van opvliegers: er zijn aanwijzingen dat 5 kilo (of meer) afvallen het aantal opvliegers een beetje vermindert.

Hebben mannen ook een overgang?

Nee, niet in de zin dat er een radicale en vrij snelle verandering van de geslachtshormoonhuishouding is, zoals bij vrouwen. Bij mannen neemt de productie van geslachtshormonen langzaam af naarmate ze ouder worden. Maar de zaadproductie en de bijbehorende hormoonklieren blijven tot op hoge leeftijd actief. Bij alle vrouwen is de overgang het definitieve einde van hun vruchtbaarheid. Veel mannen blijven tot op hoge leeftijd vruchtbaar, maar door veroudering en kwalen gaan zaadkwaliteit en seksuele functies wel achteruit.

Is na de overgang je leven in feite voorbij?

Wat een rare vraag. Kijk om je heen. Bij de meeste vrouwen is de overgang na hun 55ste, of zeker hun 60ste voorbij. Nederlandse vrouwen hebben dan nog 30 of 25 jaar voor de boeg, dus nog zeker een derde van hun totale leven. En ook al komen er gebreken – er valt in al die jaren nog genoeg te beleven.

Ellen de Bruin en Wim Köhler

