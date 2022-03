Open brief van Oekraïense schrijfster Anna Bilenka: Wanneer eet mijn vader weer een sinaasappel?

Mijn vader zegt: ‘Stel je toch voor, ik had een waterketel nodig en heb die nog gevonden ook. Dat is pure magie.’ Zo zijn doodgewone alledaagse dingen zoals water, verwarming, elektriciteit, verkrijgbaarheid van voedsel en medicijnen, alles waar je in een vredig dagelijks leven niet bij stilstaat, voor de Oekraïners in het hele land opeens iets magisch en levensreddends geworden.

Het gat in ons huis, waarin mijn vader in Tsjernihiv probeert te overleven, staat symbool voor het gat dat in elk Oekraïens hart wordt gevoeld. Het hele volk heeft de afgelopen eenentwintig dagen niet geslapen. Hoe vinden we een verklaring voor onze verwoeste en ons afgenomen huizen? Hoe kunnen we de wereld door de ogen van de vijand zien en ons bij diens ego neerleggen?

Anna Bilenka (31) studeerde in Kiev en woont sinds 2014 in Haarlem. Ze leidt een internationale boekenclub, en debuteerde in 2021 in Oekraïne met de roman Letila v nebi tsjorna ptacha (Door de lucht vloog een zwarte vogel). Voor de oorlog werkte ze aan een toneelstuk in Oekraïne, nu wijdt ze zich volledig aan humanitaire hulp voor oorlogsslachtoffers.

Ik pel een sinaasappel en besef dat mijn ouders deze lang niet zullen proeven. Die onwezenlijke gedachte brandt in mijn lijf. Ik grijp de gedachte bij de staart en bid: ‘Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam…’ of neurie Oekraïense liederen bij mezelf. Dat helpt. Als een dierbare stem geen gehoor geeft, priem ik net als miljoenen Oekraïners knarsetandend mijn nagels in mijn handpalmen. ‘Hallo’ heeft plaatsgemaakt voor ‘Red je het nog?’ We zeggen geen ‘goedemorgen’ meer. Elke ochtend die deze oorlog voortduurt, is niet goed.

In een bijeenkomst met burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zei zij dat ze gefascineerd is door de veerkracht en flexibiliteit van de Oekraïners. Wij blijken allemaal vaardigheden te bezitten waarvan we nooit weet hebben gehad. We zijn zesarmige wezens uit een moderne mythe geworden. We voelen een sterker wordende liefde en tegelijk ook een sterker wordende moed om te vechten.

We lezen de internationale nieuwsberichten die binnenstromen over Tsjernihiv, Hostomel, Irpin, Bucha, Slavoetytsj, Charkov, Soemy, Loehansk, Donetsk, Marioepol, Cherson – steden die de verdedigingslinie intact hebben gehouden – en verbieden onszelf om wanhopig te zijn als we weer een afgebroken kinderleven zien. Als de oorlog eenmaal in onze overwinning is geëindigd, zullen we om iedereen rouwen.

Wij vechten voor onszelf. We waren de eerste generatie die geen oorlog had meegemaakt. Mijn oma overleefde de Tweede Wereldoorlog en de Holodomor, de uithongering door Stalin. Die angst en die gruwelen van de oorlog die zij had doorstaan, waren ons erfgoed en dienden als gekoesterde waarschuwing voor de generatie van mijn ouders en de generaties daarna. Die tijden echoden bij mij alleen maar na, echt begrijpen deed ik ze nooit.

Juist op dit moment gaan we beseffen wie we zijn. Wat is onze superkracht? Deze kracht kan, eenmaal opgeroepen, niet meer vergeten worden.

Wij zijn verenigd door één doel en dat brengt iedereen dichterbij door te doen waarin hij het beste is: verdedigen, genezen, coördineren, kinderen verzorgen, op zoek naar medicijnen gaan, koken, knuffelen. Deze hele tijd voelden we al de kracht die we bezaten. We zijn niet verenigd door geld, roem of de verbreiding van ideologische waanideeën. We zijn verenigd door de vrijheid om te zijn, om te kiezen hoe we op ónze grond willen leven. We vechten om een thuis te hebben, onze ouders te omhelzen, te kunnen zeggen ‘ik hou van je’, ‘wil je met me trouwen’, ‘ik ben zwanger’.

Nederland was een van de eerste landen die ons hielp. Wees alsjeblieft niet bang dat hier massaal Oekraïners komen die de straten van jullie steden overnemen en jullie je baan afpakken. We hebben alleen een beetje vrede en veiligheid nodig, wat tijd om op adem te komen en ons klaar te maken voor de wederopbouw van ons land. Meer vragen we niet. Zolang onze gezinnen op onze grond in gevaar zijn en huiveren bij elk geluid, zolang er wezen huilen, burgers sterven en kinderen geboren worden te midden van beschietingen en explosies, zal Oekraïne blijven vechten. De Oekraïners zal niet het zwijgen worden opgelegd. Iedereen die niet onverschillig blijft, staat achter Oekraïne. Godsdienst, overtuiging, nationaliteit, maatschappelijke status – het doet er allemaal niet toe. Je hebt een stem. Wereld, spreek je uit.