Op uiterst rechts is er geen duidelijke winnaar

Ja, ook bij Forum voor Democratie wordt er op de uitslagenavond naar de NOS gekeken. Op een groot scherm in kasteel De Berckt in Baarlo wordt de live-uitzending getoond, steeds als er een nieuwe exitpoll binnenkomt klinkt er gejuich in de zaal. Als GroenLinks of D66 blijkt te hebben verloren, of als de uitslag van FVD in beeld komt – er is altijd winst, want vier jaar geleden deed FVD bijna nergens mee. Maar in veel gemeenten komt FVD, „de grootste ledenpartij van Nederland”, niet verder dan één raadszetel, in gemeentes als Urk en Den Bosch komt er helemaal geen FVD’er in de raad.

Op rechts van de VVD was het deze gemeenteraadsverkiezingen dringen. Tijdens de vorige verkiezingen in 2018 deed alleen de PVV mee in dertig gemeenten. Nu probeerde ook FVD zetels te halen in vijftig gemeenten. De partij van Tweede Kamerlid Wybren van Haga, die zich afsplitste van FVD, in twintig. De andere FVD-afsplitspartij, JA21, durfde dat niet. „We bestaan pas anderhalf jaar. Rustig en zorgvuldig gaat boven snel en groot”, zegt Annabel Nanninga, lijsttrekker in Amsterdam, de enige gemeente waar JA21 meedoet. Deze partijen concurreren volgens politicologen vaak ook nog eens met lokale partijen, die ook dit jaar weer fors wonnen.

Dat de oorlog in Oekraïne een schaduw over de verkiezingen legde, hielp ook niet. In radicaal-rechtse kringen werd de Russische president Vladimir Poetin altijd gezien als een bondgenoot – Wilders ging in 2018 op bezoek bij de Doema, het Russische parlement, en Baudet noemde Poetin een paar dagen voor de inval nog „een prachtige vent”.

De strijd op rechts lijkt geen duidelijke winnaar te hebben opgeleverd. FVD en PVV komen in de meeste gemeenteraden terecht, met een of enkele zetels. De PVV wint en verliest her en der zetels. „Zowel winst als verlies als stabiele zetelaantallen in verschillende gemeenten”, tweette Wilders woensdagavond. In zijn geboortestad Venlo leed hij een gevoelig verlies: daar lijkt zijn zetelaantal te worden gehalveerd.

Opvallend is dat de nieuwe partij BVNL in een aantal gemeentes zetels lijkt te halen. Wat JA21 niet durfde, is Wybren van Haga, voormalig Kamerlid van de VVD én van FVD, kennelijk wel gelukt.

Teleurstelling bij JA21

In de kleine bruine kroeg waar JA21 zijn Amsterdamse verkiezingsavond houdt, is de teleurstelling merkbaar woensdagavond. Uit de exitpoll van de NOS blijkt om half elf dat de partij in Amsterdam twee zetels houdt, terwijl de partij het in eerdere peilingen veel beter deed. Eerder die avond lijkt Nanninga niet hoog in te zetten als ze zegt: „Als we drie zetels halen, dan zijn we anderhalf keer zo groot, dat zou heel mooi zijn.”

Haar concurrent in deze verkiezingen is niet haar oude partij, FVD, legt ze uit. „Zij hebben zo’n rare afslag genomen, onze achterbannen zijn geen communicerende vaten meer.” Ze beschouwt vooral de VVD als haar concurrent. „Dat hebben we laten onderzoeken.” Ja21 voert in Amsterdam zelfs campagne met de bekende slogan van VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis: bouwen, bouwen, bouwen.

De sfeer bij FVD zit er wel goed in. Dat de gemeenteraadsverkiezingen geen grote doorbraak voor FVD betekende, maakte Baudet niet zoveel uit. „Op al die plekken waar we met één zetel, met twee of misschien ergens met drie in de raad komen gaan we bouwen”, zegt hij in zijn toespraak. De zetels moeten een basis zijn waarop „een nieuwe zuil” kan worden gebouwd, denkt Baudet, met scholen, sportclubs en ondernemingsverenigingen speciaal voor FVD’ers.