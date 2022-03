Op Corsica laait het anti-Franse sentiment weer op: ‘We worden genegeerd door Parijs’

Wie een paar weken geleden op Corsica googelde, kreeg enkel plaatjes van idyllische stranden, schattige kustplaatsjes en aanbevelingen voor hotels en vluchten. Maar sinds begin maart staan in de zoekresultaten berichten over rellen, politie-inzet en gewonden. Wat is er aan de hand op het île de beauté?

Sinds begin maart gaan vooral jonge en woedende Corsicanen de straat op naar aanleiding van de aanval op Yvan Colonna (61). Dit nationalistische kopstuk zit al jaren vast in de gevangenis van het Zuid-Franse Arles voor de moord op de Corsicaanse prefect Claude Érignac in 1998 en werd op 2 maart aangevallen door een jihadistische medegevangene. Hij sloeg en schopte Colonna in zijn cel en trok een plastic zak over zijn hoofd. Sindsdien verkeert de Corsicaan in coma. Op donderdag oordeelde de rechter dat zijn straf om ‘medische redenen’ moet worden opgeschort. Afgelopen weekend liepen de demonstraties op het eiland uit op hevige rellen, waarbij tientallen agenten gewond raakten.

‘Meerdere hypothesen’

Veel Corsicanen rekenen het de Franse staat aan dat Colonna belaagd kon worden. „We willen een verklaring voor deze ongelooflijke situatie”, zegt de 31-jarige zorgmedewerker Alanu Gameiro uit de Corsicaanse stad Bastia via Facebook-chat. Op zijn omslagfoto wapperen de zwart-witte vlaggen van het eiland. „Hoe kan het dat twee high risk gedetineerden tegenover elkaar kwamen te staan in één cel zonder toezicht?” Hij wil niet speculeren over wat er gebeurd is, maar stelt dat er „meerdere hypothesen” mogelijk zijn. Andere Corsicanen zijn explicieter en spreken van een „overheidssamenzwering” tegen Colonna.

Gameiro benadrukt dat Colonna’s naasten al decennia proberen hem naar een Corsicaanse gevangenis overgeplaatst te krijgen, wat werd geweigerd door de Franse staat omdat zijn veiligheid daar niet te garanderen zou zijn. „Maar blijkbaar was dat op het continent niet anders.”

Maar er speelt meer dan alleen de kwestie-Colonna. „Ik heb het gevoel, net als de meeste Corsicanen, dat de Franse staat ons minacht en ons niet serieus neemt”, zegt Gameiro. Als voorbeeld noemt hij dat moties van het lokale parlement in Parijs vaak ter zijde worden geschoven.

Frustraties

De nationalistische schrijver en oud-politicus Pierre Poggioli (72) stelt dat de zaak-Colonna sluimerende frustraties heeft aangewakkerd. „Er zit een hele geschiedenis achter. We zijn een eiland maar we hebben nauwelijks zeggenschap over ons eigen land. En dat terwijl we een sterke geschiedenis hebben, een eigen identiteit, een eigen taal.” Volgens Poggioli worden deze „genegeerd en gemarginaliseerd” door ‘Parijs’. Dat ziet hij onder meer aan de langdurige onwil van de Franse staat om te praten over meer autonomie, ondanks de enorme populariteit van nationalistische partijen op het eiland.

Doordat de lokale regering geen wetgevende bevoegdheid heeft, is zij volgens Poggioli bovendien niet goed in staat om lokale problemen op te lossen. En die zijn er: „We hebben een kleine minderheid die steeds rijker wordt, een maffia die steeds machtiger wordt, werkloosheid, torenhoge leefkosten en salarissen die lager liggen dan elders in Frankrijk...” Ook maakt hij zich zorgen over het verdwijnen van zijn cultuur: „Je ziet dat het Corsicaans steeds minder gesproken wordt.”

Het verschil met vroeger is dat de woede nu openlijk geuit wordt

Gameiro noch Poggioli kan ontkennen dat ‘Parijs’ deze maand in elk geval wel luistert naar de Corsicanen: na de rellen van afgelopen weekend bracht minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin deze woensdag en donderdag een bezoek aan het eiland. Ook zei hij in een interview met de krant Corse Matin voor het eerst dat de regering „bereid is zo ver te gaan als autonomie” voor Corsica.

Maar het kan de Corsicanen niet behagen. Poggioli stelt dat „Darmanin alleen maar komt vanwege de gebeurtenissen van de afgelopen weken”. Gameiro vindt het „heel vreemd” dat de minister aan de vooravond van de presidentsverkiezingen langskomt. „Ik denk dat hij hier alleen om politieke redenen is.”

Het wantrouwen is dus niet verdwenen en de volgende demonstraties staan al gepland; Gameiro zegt zich aan te zullen sluiten. Poggioli denkt dat de onrust zal aanhouden. „Het verschil met vroeger is dat de woede nu openlijk geuit wordt. Vroeger ging dat heimelijker, maar nu gaan de jongeren in grote aantallen de straat op.” Trots: „De jongeren hebben de fakkel overgenomen en dragen hem met veel vastberadenheid.”