Ook aan Chinees en Arabisch geld in het Westen kleeft bloed

Chique oligarchen-appartementen in een onbetaalbaar Londen, megalomane privéjachten aan de Côte d’Azur, protserige advocatenkantoren aan de Amsterdamse Zuidas, die jarenlang als witwascentrale voor Russisch roversgeld hebben gefungeerd: als ergens de ondraaglijke morele stank van het hyperkapitalisme dezer dagen onontkoombaar is geworden, dan hier.

Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus en gastonderzoeker bij Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam.

Het is het bloedgeld waarmee, dankzij een schaamteloos hebzuchtige elite in Oost én West, het gangsterregime van Poetin nu deels zijn vernietigingsoorlog tegen Oekraïne financieren kan. Jarenlang werd ook in Nederland strak de andere kant uit gekeken, wanneer gewezen werd op de onfrisse herkomst van de talloze miljarden die belastingvrij via de Zuid-as naar de Maagdeneilanden stroomden, waarmee tal van andere staten van hun legitieme belastinginkomsten werden beroofd.

Wee degene die daarover kritische opmerkingen maakte: die bracht ons op fiscale oplichting gebaseerde nationale verdienmodel in gevaar. Voor alle kabinetten-Rutte stond een profijtelijk vestigingsklimaat steevast bovenaan. Goed is in dit land vanouds, wat goed verdient. Al tijdens de Tachtigjarige Oorlog was het voor de Hollandse koopman geen onoverkomelijk probleem om fors van de wapenhandel met de Spaanse vijand te profiteren.

Verloederde topsport

En laten we ook de verloederde topsport niet vergeten, waar menige voetbalclub zich, teneinde absurde miljoenensalarissen te kunnen financieren, in de armen van onfrisse oligarchen heeft gestort. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Bij Chelsea is de oligarch van dienst nu halsoverkop vertrokken, bij Vitesse wentelen de bonzen zich nog in onnavolgbare kronkelredeneringen om de enige fatsoenlijke conclusie maar te kunnen blijven ontlopen. Als het gemeentebestuur van Arnhem over basaal moreel besef beschikt, zegt het, bij nog langer voortgaand Vitessegekronkel, per direct de huur van het stadion op.

Vele anderen beginnen intussen wel al natte voeten te krijgen, en kieperen ijlings hun Russische relaties over boord, zoals Houthoff Advocaten, dat jarenlang zonder enige scrupules de belangen van de Poetin-kliek behartigd heeft. Anderen, zoals Ben van Beurden van Shell, sluiten nog snel een profijtelijke deal om, als daarover dan toch enige ophef ontstaat, haastig te beloven wat extra geld in een Oekraïnepotje te stoppen, zoals de op mondkapjeszwendel betrapte Sywert van Lienden ook plots met allerlei goede doelen op de proppen kwam.

Berouw komt na de zonde, maar is het berouw oprecht? Of is het vooral vrees voor het verlies van een allerlaatste restant aan ‘goede naam’, dat de tot over hun oren bij alle onfrisse Russische praktijken betrokken banken en bedrijven van standpunt heeft doen veranderen? Dat zou eigenlijk nu moeten blijken: door bereid te zijn de nu ingezette lijn ook consequent door te trekken – namelijk van fout Russisch geld naar fout Chinees en fout Arabisch.

Want voor Arabische en Chinese miljardairs geldt merendeels hetzelfde als voor de Russische: ook aan hun geld kleeft veelal bloed. Een van de bloedigste oorlogen van dit moment is die in Jemen, waarmee Saoedi-Arabië zich even onbeschroomd moorddadig bemoeit als Poetin met zíjn achtertuin. En ook over de halve genocide op de Oeigoeren is intussen voldoende bekend.

Eigenbelang

Gezien de politieke machtsstructuren ginds is het vrijwel ondenkbaar dat deze oligarchen hun kapitaal op andere wijze dan als handlangers van het regime en vergaand over de ruggen van hun ingezetenen hebben verdiend. Een blik op de arbeidsomstandigheden bij de aanleg van de faciliteiten voor het komende WK in Qatar of de Grand Prix in Abu Dhabi volstaat. Dus daar waar Max Verstappen een deel van zijn jaarlijkse vijftig miljoen euro – de helft van de totale opbrengst van de Oekraïnecampagne – gaat verdienen, alvorens die, na zich in Nederland te hebben laten toejuichen, in Monaco aan de Nederlandse fiscus te onttrekken.

Daar komt tenslotte nog ons eigenbelang op de langere termijn bij. De huidige agressie van Moskou onttrekt de potentiële toekomstige agressie van Beijing nu even aan het oog. Maar ook daar heeft het regime op grond van in een imperialistisch verleden wortelende aanspraken het begerig oog laten vallen op een democratie, in casu Taiwan. Wie zich nu hier van fout Chinees geld afhankelijk blijft maken en Chinese witwaspraktijken faciliteert, zal straks evenzeer medeverantwoordelijk zijn als Beijing tot een militaire overval besluit. Net zo goed als we van het Russische geld en gas af moeten, moeten we af van het Chinese geld en hun chips. Want bedenk één ding: de Russische assertiviteit vloeit voort uit angst voor een steeds machtelozere toekomst, de Chinese assertiviteit uit vertrouwen op almaar groeiende macht.