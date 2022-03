Beroemde balletdanseres uit Bolsjoj Ballet naar Amsterdam

De Russische balletdanseres Olga Smirnova sluit zich deze maand aan bij Het Nationale Ballet. Dat schrijft het gezelschap op de website. Smirnova was solist bij het beroemde Bolsjoj Ballet maar kon niet langer in Rusland werken vanwege haar verzet tegen de oorlog in Oekraïne. Eerder had ze op Telegram geschreven dat ze tegen de oorlog was.

„Want naast dat een groot deel van de inwoners van Rusland familie of vrienden in Oekraïne heeft en mijn grootvader uit Oekraïne komt, wat mij zelf een kwart Oekraïens maakt, lijkt het alsof we in de twintigste eeuw leven in plaats van in de eenentwintigste eeuw”, schreef ze. „Ik had nooit gedacht dat ik me zou schamen voor Rusland. Ik ben altijd trots geweest op de enorme hoeveelheid talent die ons land rijk is en op onze culturele en atletische prestaties. Het is erg pijnlijk om te horen dat er mensen sterven, hun thuis kwijtraken of hun huis moeten achterlaten.”

Smirnova zal voor het eerst te zien zijn in Amsterdam in de Russische balletvoorstelling Raymonda. Ze danste al sinds 2011 bij het Bolsjoj Ballet in Moskou en kreeg meerdere internationale prijzen tijdens haar loopbaan.