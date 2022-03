Oekraïne heeft zijn eigen literatuur

De Russische president Poetin meent dat Oekraïne geen bestaansrecht heeft, omdat het Oekraïense volk niet bestaat. Volgens mij heeft hij ongelijk, al was het maar omdat Oekraïne een literatuur heeft, die alleen maar in dat land geschreven had kunnen worden. Waar Nederlandse romans vaak een calvinistische zuinigheid uitstralen, Duitsers hun emoties krampachtig willen beheersen, Engelsen gevoel voor ironie hebben en Russen naar romantiek met een gewelddadig randje neigen, hebben Oekraïeners oog voor het absurdisme.

In het verlengde van Montesquieu’s filosofische traktaat Over de geest van de wetten (1748) heeft dat met het landschap te maken, dat in Oekraïne nog platter is dan in Nederland. De eindeloze graanvelden moeten je dus wel tot absurdisme prikkelen, anders overleef je er niet. Lees bijvoorbeeld Isaak Babel (Russischtalig, uit Odessa), die graanvelden gouden pijlen en sterren laat afschieten, of Michail Boelgakov (Russischtalig, uit Kiev), die in De Meester en Margarita satan, vermomd als een grote kat, op aarde laat afdalen om dood en verderf te zaaien. En vergeet Mike Johansen (Oekraïenstalig, Charkov) die je in zijn uit 1930 daterende, onlangs door Tobias Wals mooi vertaalde roman De reis van dokter Leonardo naar het Oekraïense platteland voert. Na lezing van dat boek betreurde ik het zelfs dat er niet meer Oekraïense literatuur is vertaald.

Veel van de literatuur, die na de Russische revolutie van 1917 uit Oekraïne kwam, is bijzonder. Charkov, dat toen de hoofdstad van de Oekraïense Sovjetrepubliek werd, bruiste van vernieuwend literair leven. Alles moest anders, de pastorale romans en verhalen werden op de mestvaalt van de literatuurgeschiedenis gekieperd. Futurisme, socialistisch realisme en folklorisme stimuleerden de experimenteerdrift. Je merkt het aan De reis van dokter Leonardo, waar de Spaanse ‘tirannendoder’ Don José Pereira met zijn jachthond Rodolfo vanuit Barcelona even naar de Oekraïense steppe reist om er te gaan jagen, alvorens hij de Spaanse generaal Primo de Rivera wil gaan vermoorden. Je voelt je even onthecht als in een ander, even onwaarschijnlijk hoofdstuk dokter Leonardo en zijn geliefde Alceste in een bootje een rivier afdalen. Waarom moet je dit weten?

Maar algauw wordt duidelijk waar het Johansen om gaat. Want de honden vertellen het eigenlijke verhaal. En daarin zie je vonkjes van kritiek op het communisme, de ontspruitende Stalinterreur, de collectivisatie van de landbouw en de daarmee gepaard gaande arrestaties van boeren die weigeren hun graan af te staan.

Tegelijkertijd lijkt het Johansen niet om de personages te gaan, maar om de steppe, ‘die onverschillige schijf, waarboven een mystieke, glanzende nevel zindert’. Gelukkig eindigt Johansens roman ten zuiden van Charkov, waar het landschap heuvelachtiger en beboster wordt. Hij wist toen nog niet dat in 1932 de Stalinterreur er dood en verderf zou zaaien onder de intelligentsia. Een jaar later brak in heel Oekraïne ook nog eens een kunstmatige hongersnood uit, die aan zo’n zeven miljoen Oekraïeners het leven kostte. Toen ik Vladimir Poetin woensdag op de televisie hoorde spreken over zuiveringen onder het deel van de Russische bevolking dat tegen de oorlog protesteert, moest ik aan die Stalinterreur denken. Mike Johansen is er in 1937 aan ten prooi gevallen.