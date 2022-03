Neutraliteit is met de dag moeilijker te verdragen

Neutraliteit is niet per definitie verkeerd. Partij kiezen is natuurlijk altijd groots en meeslepend, maar een bloedneus heb je zo. Neutraliteit is soms zelfs onmisbaar. Zonder neutraliteit, geen conflictbemiddeling, zonder non-interventie geen Rode Kruis. Neutraliteit klinkt rationeel en onderkoeld, heeft het aura van wijs afstand houden, van boven de partijen staan. Sinds Poetins oorlog tegen Oekraïne heeft neutraliteit even afgedaan.

Zweden en Finland zijn geen lid van de NAVO, maar schuiven nu wel steevast aan bij topberaad van het bondgenootschap over de oorlog. In Ierland riep de premier op tot een debat over de neutrale positie die het land al decennia inneemt. Oostenrijk, dat zich altijd zag als brug tussen oost en west, brak met 60 jaar neutraliteit toen het zich tegen Poetins oorlog keerde. Zwitserland gooide zelfs tweehonderd jaar neutraliteitspolitiek overboord toen het – na enige aarzeling – besloot sancties in te stellen tegen Rusland.

Vruchtbare samenwerking

Neutraliteit speelde de Russische president Vladimir Poetin de afgelopen jaren alleen maar in de kaart. Oekraïne koerste systematisch op een hechtere band met het Westen, maar werd niet door het Westen beschermd. De NAVO, wetend dat Rusland Oekraïens lidmaatschap verafschuwde, hield lidmaatschap af en wilde niet verder gaan dan samenwerking. Overigens blijkt nu hoe vruchtbaar die samenwerking was: Poetin heeft zich danig verkeken op de combinatie van Oekraïense strijdlust, westerse training en westerse wapens. (Het Westen leverde vóór de invasie al communicatiemiddelen, hielp bij cyberafweer en trainde sinds 2014 tienduizenden Oekraïense militairen.)

Het Westen is niet neutraal, maar formeel geen partij. Dat is strategisch begrijpelijk gezien het risico op een uitdijend conflict, maar met de dag moeilijker te verdragen.

Rusland liet zich niet apaiseren. Poetin viel toch binnen. Sindsdien krijgt Oekraïne veel steun, maar op afstand. Er gaat steeds meer en ook steeds zwaarder wapentuig richting Kiev, denk aan luchtafweergeschut en gewapende drones. Het Westen is niet neutraal, maar formeel geen partij. Dat is strategisch begrijpelijk gezien het risico op een uitdijend conflict, maar moreel met de dag moeilijker te verdragen. Denk alleen al aan de hel waarin Marioepol is veranderd. President Zelensky neemt elke dag een ander westers parlement per video op de korrel om dié neutraliteit te hekelen.

Verschillende smaken neutraliteit

Tegelijk zou neutraliteit voor Oekraïne juist een ingrediënt voor een vredes-overeenkomst met Rusland kunnen zijn, dat zeggen zowel Kiev als Moskou. Maar welk model zou het dan moeten worden?

De wereld kent een bont gezelschap van landen dat zich neutraal noemt. De EU-leden Finland, Zweden, Malta, Oostenrijk en Ierland. De kleintjes San Marino, Monaco, Liechtenstein en het Vaticaan. Zwitserland natuurlijk. En Servië. In Latijns-Amerika Panama (vanwege het Kanaal), Costa Rica en Mexico. In Afrika profileert alleen Rwanda zich dusdanig. In Azië zijn het Oezbekistan, Turkmenistan, Japan, Singapore en Mongolië.

Neutraliteit is een veelzijdig begrip. Sommige landen roepen zelf hun neutraliteit uit (Mongolië), andere werden neutraal per verdrag na een verloren oorlog (Oostenrijk) en voor Finland was het oorspronkelijk een arrangement om te overleven in de slagschaduw van de machtige Sovjet-Unie. Liechtenstein is neutraal sinds het in 1868 het leger afschafte, Zwitserland heeft wel een krijgsmacht voor zelfverdediging, Oostenrijkse militairen namen deel aan vredesmissies in voormalig Joegoslavië, Zweden aan een NAVO-missie in Libië.

Dmitri Peskov, Poetins woordvoerder, stelde woensdag neutraliteit naar Oostenrijks of Zweeds model voor. Dat betekent geen lidmaatschap van de NAVO, maar de landen zijn dus wel bewapend en bovendien lid van de EU die steeds meer doet op defensiegebied. Met een zwaar bewapend Oekraïne zal Poetin niet snel akkoord gaan.

Op het slagveld is nog geen enkel teken gezien dat Rusland al van plan is serieus te onderhandelen.

In een vijftienpuntenplan dat Moskou en Kiev bespreken en waarover deFinancial Times publiceerde, moet Zelensky het lidmaatschap van de NAVO opgeven, in ruil voor veiligheidsgaranties van onder andere de VS, het VK en Turkije. Zoiets is al eens eerder geprobeerd, met ongelukkige afloop. In 1994 gaf Oekraïne kernwapens op in ruil voor veiligheidsgaranties van VS, VK en Rusland, maar dat weerhield Rusland er niet van twintig jaar later de Krim in te nemen. Wie zegt dat na de invasie van 2022 niet weer een invasie komt?

Russisch rookgordijn

Van Oekraïense kant is wel geopperd dat er een speciaal Oekraïens veiligheidsverband opgezet moet worden dat zich verplicht om Oekraïne in geval van agressie onmiddellijk te hulp te schieten. Of de VS, die nu buiten het conflict willen blijven, daartoe bereid zouden zijn is onduidelijk. De plannen wekken de indruk dat er nog veel werk verzet moet worden.

Vraag is ook of de gesprekken überhaupt al onderhandelingen genoemd mogen worden. Zijn Zelensky’s hints dat over NAVO-lidmaatschap te praten valt een aanbod, of een manier om Rusland aan tafel te krijgen? Hij weet natuurlijk ook dat hoe meer schade hij het Russische leger toebrengt, hoe beter zijn positie straks is. NAVO-chef Jens Stoltenberg zei woensdag: „We steunen Oekraïne omdat we weten dat hetgeen ze aan de onderhandelingstafel kunnen bereiken nauw verband houdt met de situatie op het slagveld.”

Op dat slagveld, zei Stoltenberg ook, is nog geen enkel teken gezien dat Rusland al van plan is serieus te onderhandelen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian zei dat Poetin alleen maar doet alsof hij onderhandelt. Zijn Britse collega Liz Truss noemde de onderhandelingen een Russisch rookgordijn. Serieuze gesprekken kunnen eigenlijk pas plaatsvinden na een staakt-het-vuren.

Neutraliteit zou betekenen dat Oekraïne buiten de NAVO blijft. Dat zou ongekend bitter zijn voor een land dat oorlog op de koop toenam om zelf over zijn westerse toekomst te kunnen beslissen. Een Zweeds of Oostenrijks model zou in theorie wel de weg vrijmaken naar de Europese Unie: dat zou politiek en economisch pure winst voor Oekraïne zijn. Maar dat zal Poetin pas slikken als hij echt niet meer anders kan: hij was immers uit op regime-change en een vazalstaat.

Afgedwongen neutraliteit is een begrenzing van de soevereiniteit, maar beter dan volledige onderwerping. Zelensky kan op de tragische kruising arriveren dat hij geen andere keus heeft.