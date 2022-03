Na de onttroning is de PvdA in de hoofdstad nu weer de machtigste

Nog voor de eerste uitslagen binnenkwamen werd er woensdagavond flink gedanst bij de PvdA, in de Kompaszaal op KNSM-eiland. Het voorgevoel was goed, en niet zonder reden.

Het gejuich na de eerst exitpoll was overweldigend. PvdA’ers als Carolien de Heer en Sofyan Mbarki stonden met tranen in de ogen te kijken. „Na al die jaren eindelijk weer winst”, zei De Heer, die stadsdeelbestuurder is in Amsterdam- West. Mbarki, fractievoorzitter in de raad: „Hier hebben we al die jaren voor gewerkt.”

Achterin de zaal keek Lodewijk Asscher, oud-partijleider en voormalig wethouder in Amsterdam, tevreden toe, een biertje in de hand.

De comeback van de PvdA is hét verhaal van de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Decennialang de machtigste partij in de stad, acht jaar geleden onttroond door D66, vier jaar geleden opnieuw gehalveerd in zetelaantal. En nu, onder leiding van wethouder Marjolein Moorman, opnieuw de grootste. De campagne draaide om Moorman – en het verhaal van „gelijke kansen” dat ze als wethouder consequent verteld heeft.

De uitslag was woensdagavond nog niet definitief. Amsterdam heeft een traditie van langzaam stemmen tellen, en dus sloot burgemeester Femke Halsema de uitslagenavond op de Stopera af met het resultaat na 83 procent van de stemmen. Duidelijk was toen wel dat de PvdA de grootste partij in de raad zou worden, met 9 zetels (dat waren er 5). GroenLinks gaat van 10 naar 8 en D66 komt op 7 zetels, een verlies van één.

Verder met linkse coalitie

Duidelijk is ook dat de linkse coalitie die Amsterdam de afgelopen vier jaar bestuurde, verder kan. GroenLinks, D66, PvdA en SP behouden hun meerderheid, ondanks een zetel verlies voor de SP – en dat is in Amsterdam niet vanzelfsprekend. De kiezer, die met 44 procent opkomst voor een historisch dieptepunt zorgde, wil dat de stad verder gaat op de koers van de afgelopen vier jaar: een versnelde energietransitie, de autoluwe stad, minder toerisme.

Een derde observatie: Amsterdam is opnieuw linkser geworden – met de PvdA als grote uitschieter. De liberale partijen D66 en VVD verloren zetels, de partijen ter linkerzijde van GroenLinks (Bij1 en de Partij voor de Dieren) bezetten samen nu 6 zetels. De pan-Europese partij Volt komt ook in de raad, met twee zetels.

En ook Amsterdam ontkomt niet aan politieke nivellering. Met 9 zetels wordt de PvdA de kleinste grootste partij ooit. In 2010 werden de sociaal-democraten nog de grootste met 15 zetels – sindsdien is de winnaar in Amsterdam telkens kleiner geworden: 14 voor D66 in 2014, 10 voor GroenLinks in 2018.

GroenLinks volgde de uitslagen woensdagavond in de Melkweg. De partij, vier jaar geleden de grootste, verloor twee zetels en is nu de tweede partij in de hoofdstad. Foto Olivier Middendorp

GL: ‘Enorm progressief gestemd’

GroenLinks en D66 beleefden geen fijne verkiezingsavond. De twee dominante partijen uit de coalitie verloren allebei zetels. GroenLinks-lijsttrekker Rutger Groot Wassink voerde een strijdbare campagne, waarin hij pontificaal voor omstreden onderwerpen als windmolens ging staan en benadrukte dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor hem, ondanks de wooncrisis, absolute prioriteit had. Toch moest hij zijn meerdere erkennen in de PvdA. Groot Wassink probeerde de moed erin te houden door te benadrukken dat er in Amsterdam „enorm progressief gestemd” was.

Reinier van Dantzig (D66) legde in zijn campagne de nadruk op de middengroepen in de stad. PvdA’er Moorman maakte daar handig gebruik van door hem in debatten op één hoop te vegen met de rechtsere VVD. „D66 en de VVD zeggen altijd maar: markt, markt, markt”, zei ze tijdens het laatste lijsttrekkersdebat in De Balie. „Ze hebben minder aandacht voor mensen die het minder goed hebben.”

De campagne kwam, ondanks een ontzagwekkende hoeveelheid debatten, laat op gang. Dat kwam vanzelfsprekend door de oorlog in Oekraïne, die de eerste twee weken volledig overschaduwde. Maar het had ook te maken met de schroom bij de belangrijkste partijen om elkaar echt aan te vallen. Anders dan voorgaande verkiezingen was er deze keer geen sprake van een tweestrijd tussen de grootste partij in het college en een uitdager uit de oppositie, zoals in 2014 (D66 versus PvdA) en 2018 (GroenLinks versus D66) wel het geval was.

Moeite het met elkaar oneens te zijn

De lijsttrekkers van de drie grootste coalitiepartijen benadrukten dat Amsterdam voor zulke grote uitdagingen staat (energietransitie, wooncrisis, en nu ook een vluchtelingencrisis) dat het geen pas gaf elkaar hard te bestrijden. Met name Rutger Groot Wassink (GroenLinks) en Reinier van Dantzig (D66), de twee kemphanen van vier jaar geleden, hadden deze keer moeite om het met elkaar oneens te zijn. Op verkiezingsavond noemde burgemeester Halsema de campagne „stevig maar fair” – de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ‘tam’ een betere omschrijving was geweest.

De politieke verschillen zaten hem in maatvoering (zeventien nieuwe windturbines of misschien nog wel meer, zoals Groot Wassink opperde?) en prioriteiten (vooral veel sociale huur bouwen – GL, of juist inzetten op de middeldure huur en koop – D66). De lijsttrekkers benadrukten de hele campagne dat ze er tijdens de onderhandelingen wel uit komen straks.

Verlies VVD ondanks oppositie

Dat gold zelfs voor de VVD, die de afgelopen jaren in de oppositie zat. Op posters in de stad en op sociale media voerden de liberalen een scherpe campagne tegen het linkse college, met leuzen als ‘Nog eens vier jaar belastingen verhogen?’ en ‘Nog eens vier jaar niet hand in hand over straat durven lopen?’ Maar tijdens debatten sloeg lijsttrekker Claire Martens vooral een verzoenende toon aan, en zei graag met de linkse partijen in het college te willen – om het beleid „bij te sturen”. De kiezer snapte het blijkbaar ook niet helemaal, en bezorgde de VVD een zetel verlies.

De (spaarzame) lokale peilingen wezen lange tijd D66 of GroenLinks aan als mogelijk grootste partij. In de laatste week van de campagne meldde de PvdA zich ineens als derde mogelijke winnaar. Lijsttrekker Marjolein Moorman profiteerde van haar – dankzij de tv-documentaireserie Klassen – landelijke bekendheid als onderwijswethouder die strijdt voor gelijke kansen en „de ziel van Amsterdam”. Ze debatteerde met zelfvertrouwen.

Een veelzeggend moment voor Moormans opmars vond plaats tijdens het debat in De Balie, op zondagavond. In een deeldebatje over onderwijs begon D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig ineens over „ongelijk investeren voor gelijke kansen” – de slogan die Moorman als onderwijswethouder al vier jaar hanteert. Blij verrast stak de PvdA-lijsttrekker haar handen in de lucht.

Vreugde bij de PvdA op de uitslagenavond. Foto Ramon van Flymen/ANP

Door als wethouder

Voortzetting van de linkse coalitie lijkt dus onvermijdelijk – waarschijnlijk deze keer zonder de SP. Groot Wassink en Moorman hebben al aangegeven door te willen als wethouder, Van Dantzig wil ook graag het college in, als wethouder Wonen.

Het is de vraag of zo’n nieuw links college voldoende tegenspraak zal krijgen in de raad. De oppositie was de afgelopen vier jaar versnipperd en ideologisch divers. Die trend heeft zich met deze verkiezingen doorgezet. De VVD worstelt met oppositie voeren, Volt heeft geen enkele ervaring in de Amsterdamse politiek en linkse partijen als Bij1 en de Partij voor de Dieren zullen het college willen bijsturen maar hebben geen principiële bezwaren tegen het beleid. De enige ideologische tegenpool van het college lijkt JA21 te worden, de partij van ex-FVD’ers Annabel Nanninga en Kevin Kreuger.

Zetelaantal: twee.

Nieuwkomer Volt komt met twee zetels in de Amsterdamse gemeenteraad. Foto Olaf Kraak/ANP