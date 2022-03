Minister wil oorzaken lage opkomst onderzoeken

Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA) wil onderzoek laten doen naar de oorzaken van de lage opkomst in het land. Dat heeft ze woensdagavond gezegd toen de exitpolls binnenkwamen, meldt persbureau ANP. Een analyse moet volgens haar uitwijzen of „lokale omstandigheden of landelijke zaken” hieraan ten grondslag liggen.

Wat Bruins Slot betreft is het nog te vroeg om nu al te zeggen hoe het komt dat de helft van de stemgerechtigden niet naar het stemlokaal is gegaan. Wel zijn de verkiezingen goed verlopen, aldus de minister. Zij vindt het „bijzonder om te zien” hoe gemeenten daarin zijn geslaagd, ondanks corona-uitval van stembusmedewerkers.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: GroenLinks ondanks verlies grootste in Utrecht, Leefbaar behoudt Rotterdamse zetels