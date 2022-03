Meisje, vrouw, millennial, moeder: Niña Weijers verzet zich tegen de etiketten

Niña Weijers bezit het vermogen om de wereld te zien als schouwtoneel, het leven als een verhaal dat te analyseren en recenseren valt, en de mannen en vrouwen die erin rondlopen als personages. Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel. Oftewel: iedereen loopt in de pas met het scenario dat al is uitgestippeld, iedereen wordt geconfronteerd met verwachtingen van de anderen. En zie daar maar eens onderuit te komen. Poppetjes zijn we, of kinderen misschien, die zelfstandig denken te zijn terwijl we ons verschuilen achter papa’s broekspijpen. Waarmee volwassenheid ‘toch een soort grap blijkt te zijn’, zoals Weijers (1987) in het inleidende mini-essay in Zelf doen schrijft. ‘De alwetendheid is uitgebleven, de autonomie niet absoluut.’

In haar twee romans, De consequenties (2014) en Kamers antikamers (2019), probeerden de hoofdpersonen zich al te ontworstelen aan de blikken van anderen, aan de opgelegde levenswandel, die ze alleen nog maar even hoefden te volgen. Terwijl dat leven toch ook lonkte. ‘Kalm geluk’, conformistische avontuurloosheid die toch niet smoorde of beknelde: bestond er zoiets?

Wat dat betreft is Zelf doen een voortzetting en een verdieping van het oeuvre van Niña Weijers – terwijl het hier nochtans een essayistisch boek betreft waarin ze voornamelijk haar persoonlijke columns (of chiquer gezegd: mini-essays) uit De Groene Amsterdammer bijeenbracht en die aanvulde met enkele losse, langere essays. Dat heeft een nadeel: de eenheid is er naderhand in gebracht, en waar zo’n rode draad wordt gezocht en gevonden, is er onherroepelijk herhaling, in zowel vorm als inhoud. Weijers’ columns kennen meestal dezelfde opbouw: eerst een uit het leven gegrepen anekdote, die ze vervolgens extrapoleert, waarover ze bespiegelt, aan de hand van iets wat ze las of zag, om af te sluiten met een conclusie die ze niet uitspelt, een net-geen-boodschap. En de spanningsbogen van wat Weijers te vertellen heeft, beginnen elke column weer opnieuw. Zelf doen is daarmee geen boek om achter elkaar door te lezen. (Maar je zou je, enigszins Weijersiaans, kunnen afvragen: welke gek, behalve de criticus, leest zo’n boek uren achtereen?)

Meisje, moeder, vrouw

Ook omdat je de grondtoon gaat herkennen. Dat is: de levenshouding van willen ontsnappen aan een vastomlijnde identiteit, een etiket, een hokje. Meisje, vrouw, moeder. Het opgeplakt krijgen van die drie etiketten vormt de grotere spanningsboog, die Zelf doen dus wel degelijk heeft.

Het goede aan Weijers boek is dat ze daar origineel en prikkelend over schrijft. Enerzijds is ze persoonlijk, op de beschouwelijke manier waarin je onmiskenbaar het goede voorbeeld van haar collega-Groene-essayist Marja Pruis herkent. Net als zij ontstijgt Weijers het particuliere. Met verve vangt ze de condition millennial – van de hedendaagse reflecterende dertiger, die deint op de golven van de keuzestress, zich gebonden voelt door zoiets ongrijpbaars als de ‘cultuur’, het ‘systeem’ of de ‘tijdgeest’, maar wel vurig streeft naar autonomie en eigenzinnigheid. Haar preoccupaties zijn o zo herkenbaar, en toch verwoordt ze die op geheel eigen wijze, door de sprankelende verbanden die ze legt, en de verfrissende kijk die ze heeft op kunstwerken, boeken, films en maatschappelijke discussies die ze aanhaalt.

Weijers wil niet wéten, maar blijven zoeken en ontdekken, waardoor haar schrijven ook een spannende exercitie wordt, want een paradoxale worsteling. De wereld is, naar Weijers’ ervaring en overtuiging, een onbegrijpelijke chaos (waarin je de dingen niet moet willen vastleggen en vastpinnen), terwijl schrijven zo vaak het tegenovergestelde wordt verondersteld te zijn. Wie iets in woorden vat, zegt hoe het zit, sluit andere opties uit. Weijers doorvoelt dat en verzet zich tegen al te gemakkelijke helderheid. Het is haar aard: ‘In het eenvoudige huis op de berg zou ik nieuwe manieren vinden om de toestand ingewikkeld te maken.’ Over de ‘rebel’ die een keer haar huis niet opruimt, sneert ze: ‘“Verzet” is alleen maar verzet binnen de kaders die de wereld van de zelfhulp en zelfoptimalisatie hebben geschapen.’

Haar verzet tegen helderheid werkt soms door in haar stijl: als haar denken goed op gang komt, worden haar zinnen soms pretentieus of wollig, met net een mits of maar te veel. Er had best nog een rode pen door de columns heen gehaald mogen worden (ook tegen anglicismen als ‘verhalencollectie’) – maar dat zijn kleine, kniesorige kanttekeningen.

Min of meer autonoom

Het helderst en kernachtigst schrijft Weijers toch als ze het over anderen heeft, in de langere essays waarin ze vrouwen portretteert die voorbeelden voor haar zijn, min of meer dan (want ze blijft autonoom, hè). Over Joan Didion en haar verzettelijkheid: ‘Als ze zichzelf en de wereld opnieuw wilde begrijpen, moest ze op zoek naar een nieuwe manier van denken en schrijven. Niet door de oude verhalen te vervangen door nieuwe, maar door zich altijd te blijven verzetten tegen welk verhaal dan ook.’ Over Katie Roiphe, die een manier vond om haar tegenstrijdigheden te dulden: doordat ze ‘geen ijdele poging [doet] die onherkenbare versie [van zichzelf] te verzoenen met de meer kenbare aspecten’. Bij Lou Salomé – de geschiedenis ingegaan als ‘muze’ van Nietzsche – voelt ze de verleiding om haar, heel hedendaags feministisch, te rehabiliteren als autonome vrouw, maar ziet ook in dat ze daarmee in een volgende valkuil zou trappen: ‘Ik zou mijn ogen sluiten voor de incongruenties, de manieren waarop ze níét het tegenovergestelde is van wat er altijd over haar beweerd werd […]’.

In Zelf doen komt Weijers’ eigen autonomieverlangen op losse schroeven te staan, en staat ze zichzelf ook ruimte toe voor incongruenties. Want ja, ze belandt na een verhuizing tóch in een comfortabele woning op een ‘kloterig yuppeneiland’, en raakt zwanger. ‘Jezelf vermenigvuldigen, jezelf halveren’, denkt de vrouw die nog net geen moeder is. Hoe ze dan toch daar beland is, aan die ‘overkant’ van volwassenheid, hoe dat zo is verschoven of gegroeid, dat vraagt Weijers zichzelf ook af.

Met een beroep op incongruenties, en met de vaststelling dat het leven zich soms voltrekt zonder dat je er erg in hebt, neemt ze wel gemakkelijk genoegen. Jammer dat Weijers niets deed met de columnreeks over Almere die ze voor NRC schreef: zagen we daar haar ‘oversteek’ zich niet voltrekken? Het laatste deel van haar boek, waarin ze omarmt wat ze zo vreesde (het moederschap, afhankelijkheid), had een tandje minder verbaasd gemogen, iets introspectiever, en daarmee scherper (en kwetsbaarder). Daar houdt Weijers het raadsel dat ze zelf is liever in stand dan dat ze zich als personage op dat schouwtoneel tot op het bot analyseert. Dat is misschien onvermijdelijk, misschien gelóóft Weijers daar niet in, of wenst ze niet aan die verwachting te voldoen.