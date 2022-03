SGP grootste in Staphorst en Urk, hoge opkomstcijfers In Staphorst en Urk is ruim driekwart van de kiezers naar de stembus gegaan. Met percentages van respectievelijk 75,4 en 75,2 waren de twee gemeenten de landelijke nummer drie en vier qua opkomst. In beide dorpen is de SGP de grootste partij. In Staphorst groeide de SGP met één zetel naar een totaal van zes. Op de tweede plek bleef de ChristenUnie gelijk op vijf zetels, gevolgd door het CDA dat één zetel inleverde en het voortaan met twee raadsleden moet doen. De opkomst lag ruim 4 procent lager dan vier jaar eerder, toen nog 79,8 procent van de stemgerechtigden kwam opdagen. Op Urk verdubbelde de SGP van drie naar zes zetels. Dat gaat ten koste van de ChristenUnie en het CDA, die respectievelijk twee en een zetel inleveren. Daarmee komen ze net als het lokale Hart voor Urk op drie zetels en delen zij gedrieën de tweede plaats. Een andere lokale partij, Krachtig Urk, komt nieuw de gemeenteraad in. Ook in de Flevolandse gemeente lag de opkomst iets lager dan vorige keer, toen nog 77 procent kwam stemmen. Ook in het Gelderse Ede blijft de SGP de grootste partij in de raad. De staatkundig gereformeerden blijven op zeven zetels staan. Ook nummer twee ChristenUnie blijft op zes zetels gelijk. Het CDA verloor twee van de zes zetels, D66 kreeg er een bij en kwam eveneens op vier. Forum voor Democratie en Mens en Milieu Ede komen ieder met een zetel nieuw in de raad. In Ede lag de opkomst wel lager dan in de twee eerdergenoemde bijbelgordelgemeenten: 58,7 procent, bijna drie procent minder dan in 2017.

Lokaal wint terrein, VVD en CDA grootste landelijke partijen Op basis van vrijwel alle getelde stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn al een aantal conclusies te trekken: De lokale partijen hebben terrein gewonnen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Van alle uitgebrachte stemmen ging ruim 36 procent naar een lokale partij. In 2018 was dat percentage nog 28,6 procent. Landelijk gezien komen de lokalen samen op bijna 3.400 zetels uit, terwijl dat er vier jaar geleden nog 2.748 waren.

Landelijk bezien lijkt op basis van de stemmen de VVD de grootste partij te worden. De liberalen behaalden ruim 775.000 stemmen (ruim 140.000 minder dan vier jaar geleden) en stevenen daarmee af op 967 zetels in de gemeenten. Dat zijn er minder dan het CDA, dat qua zetels boven de VVD uitkomt, maar in totaal zo'n 20.000 stemmen minder verwierf. Landelijk lijkt D66 de derde partij te worden, gevolgd door GroenLinks.

Iets meer dan de helft - 50,3 procent - van de kiesgerechtigden in Nederland heeft een stem uitgebracht. De opkomst ligt deze editie van de gemeenteraadsverkiezingen lager dan in 2018, toen 54,9 procent heeft gestemd. Ter vergelijking: bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer stemde ruim 78 procent van de kiesgerechtigden.

Naast lokale partijen meldden zich in verschillende gemeenteraden nieuwe fracties die ook landelijk actief zijn. Zo wint Volt - vier jaar geleden nog niet verkiesbaar in de gemeenten - negentien zetels, onder meer door drie zetels in Utrecht en twee in Amsterdam. Ook Belang van Nederland (BVNL) - de partij van oud-FVD'er Wybren van Haga - heeft zetels behaald in verschillende raden, waaronder Haarlem, Volendam en Amsterdam.

GroenLinks verliest in Haarlem, PvdA nu de grootste GroenLinks is niet langer de grootste partij in Haarlem. Na het tellen van alle stemmen kwam die partij uit op een verlies van drie van haar negen zetels. Daardoor is de Partij van de Arbeid met zeven zetels, een groei van één, nu de grootste partij in de Noord-Hollandse gemeente. De VVD en D66 bleven gelijk op vijf raadsleden staan en delen daarmee de derde plek. Het CDA halveerde naar twee zetels. Daarnaast komen er maar liefst drie nieuwe partijen de gemeenteraad in: Partij voor de Dieren (twee zetels), Forum voor Democratie (een zetel) en BV NL (idem). BVNL-partijleider Wybren van Haga woont in Haarlem. De opkomst lag met 52,8 procent een kleine 2 procent lager dan vier jaar eerder.

GroenLinks grootste van Eindhoven, VVD verliest zetel GroenLinks lijkt de grootste partij van Eindhoven te worden. Met ruim 95 procent van de getelde stemmen in de Noord-Brabantse gemeente behaalt de partij negen zetels (ruim 18 procent). In 2018 behaalde GroenLinks zeven zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen. De tweede partij van Eindhoven lijkt het CDA te worden met zes zetels; evenveel als vier jaar geleden. Na GroenLinks en het CDA heeft de VVD de meeste stemmen gekregen. De liberalen lijken uit te komen op zes zetels en zouden daarmee een zetel moeten inleveren vergeleken met vier jaar geleden, toen de VVD de grootste werd in Eindhoven. De PvdA en D66 komen vooralsnog ieder op vijf zetels uit. Nieuwkomers in de Eindhovense gemeenteraad zijn Volt en de Partij voor de Dieren, die op twee zetels staan. Ook Forum voor Democratie komt waarschijnlijk met één zetel in de raad. In Eindhoven zijn 45 zetels te verdelen. Ruim 41 procent van de kiesgerechtigden heeft een stem uitgebracht. Dat is iets minder dan vier jaar geleden, toen ruim 46 procent heeft gestemd.

In Zeewolde winnen de tegenstanders van het Facebook-datacentrum In Zeewolde heeft lokale partij Leefbaar Zeewolde bijna de helft van de stemmen gepakt en is daarmee de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De partij verdubbelt van vijf naar tien van de in totaal negentien raadszetels. Als tweede kwam de ChristenUnie uit de bus met vier zetels, een groei van één, gevolgd door de VVD, dat met twee zetels voortaan één raadslid minder heeft. Alle stemmen zijn inmiddels geteld. Daarmee zijn de partijen die tegen het veelbesproken datacentrum van Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, de grote winnaars in het Flevolandse dorp. Afgelopen december stemde een meerderheid van de gemeenteraad nog vóór de komst van het centrum. Dat besluit kent binnen en buiten Zeewolde veel critici, omdat een hyperscale datacentrum veel elektriciteit gebruikt en grondeigenaren onteigend moeten worden. Lees ook dit opiniestuk: Zeewolde is nog lang niet klaar met de strijd om het Facebook-datacentrum

Geen definitieve uitslag in Amsterdam en Den Haag Van enkele grote steden is de definitieve uitslag nog niet binnen. Onder meer in Amsterdam, Den Haag en Eindhoven zijn nog niet alle stemmen geteld. Toch kan er in deze steden al een goede indicatie worden gegeven van hoe de gemeenteraad er de komende vier jaar uit gaat zien. Volgens de laatste tussenstand, op basis van 83 procent van de getelde stemmen, is Partij van de Arbeid de grootste partij geworden in Amsterdam. De partij wint vier zetels en komt uit op negen, een zetel meer dan GroenLinks dat met acht zetels twee zetels inlevert ten opzichte van 2018. Voorlopig is D66 de derde partij met zeven zetels. Lees ook: PvdA de grote winnaar in Amsterdam, dat nog linkser is geworden Ook in Eindhoven en Den Haag worden de laatste stemmen nog geteld. In Eindhoven lijkt GroenLinks de grootste partij te zijn geworden, met negen zetels op basis van 95 procent van de stemmen. In Den Haag is volgens de laatste tussenstand, op basis van 93 procent van de stemmen, Hart voor Den Haag voorlopig de grootste partij. De partij van Richard De Mos stijgt met twee zetels naar negen zetels. D66 wint ook twee zetels en komt uit op acht zetels. Lees ook: Omstreden De Mos blijft de grootste – collegevorming wordt lastig in Den Haag

50 procent van kiesgerechtigden brengt stem uit Iets meer dan de helft van de Nederlandse kiezers heeft gestemd in de gemeenteraadsverkiezingen. Dat meldt persbureau ANP. Vier jaar geleden brachten ruim 54 procent van de kiesgerechtigden hun stem uit. Op Schiermonnikoog en in Rozendaal was de opkomst met 80 procent het hoogst. In Rotterdam ging nog geen 39 procent van de kiezers naar de stembus en ook in Almere en Tilburg bleef de opkomst onder de 40 procent. Vergeleken met 2018 daalde in 294 van de 327 gemeenten in Nederland de opkomst, in slechts 28 gemeenten brachten meer mensen hun stem uit. Lokale partijen zijn de winnaars geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar: ze haalden samen bijna 37 procent van de stemmen. De VVD is ook deze verkiezingen de grootste partij van Nederland, gevolgd door het CDA en D66.

Stadspartij grote verrassing in Nijmegen, GroenLinks weer de grootste De Stadspartij in Nijmegen is de grootste verrassing geworden bij de

gemeenteraadsverkiezingen. De lokale partij wist het aantal zetels in de raad ruim te verdubbelen door van drie naar zeven zetels te gaan. Ondanks dat de partij twee zetels inleverde, is GroenLinks met negen van de in totaal 39 zetels nog steeds de grootste partij in de stad. D66 kreeg opnieuw zes zetels, en is door de stijging van Stadspartij nu de derde partij. De afgelopen jaren vormden GroenLinks en D66 een meerderheidscoalitie met de SP. De SP verloor echter twee van de vijf zetels. In Apeldoorn zijn VVD en Lokaal Apeldoorn de grootste partijen gebleven. Beiden kwamen uit op zes zetels. Het CDA leverde maar liefst drie zetels in, GroenLinks is nu met vier zetels de derde partij.

GroenLinks in Groningen opnieuw de grootste, maar coalitie verliest meerderheid GroenLinks is in Groningen opnieuw veruit de grootste partij geworden. Met 17,8 procent van de stemmen (-3,2) komt het uit op 9 van de 45 zetels, 2 minder dan vier jaar geleden. Nummers twee en drie PvdA en D66 eindigen in de voorlopige uitslag op 6 en 5 zetels. Grote winnaars zijn de Partij voor de Dieren (4, +1 zetel) en Student en Stad (3, +2 zetels). De Partij voor het Noorden komt nieuw in de raad met twee zetels. De huidige coalitiepartijen in Groningen (GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie) halen samen niet voldoende zetels om opnieuw samen een meerderheidscoalitie te vormen. De partijen staan nu samen op 20 zetels, drie minder dan voorheen.

Lokale partijen behalen 37 procent van de stemmen, VVD en CDA grootste landelijke partijen Na het tellen van ruim 94 procent van alle stemmen in Nederland, blijkt dat lokale partijen fors verder zijn gegroeid. Gezamenlijk haalden ze bijna 37 procent van alle stemmen, tegen bijna 29 procent vier jaar geleden. Van de landelijke partijen wordt de VVD waarschijnlijk nipt de grootste. De partij van premier Mark Rutte heeft 11,5 procent van de kiezers achter zich weten te krijgen, tegen 11,3 procent voor het CDA. Beide regeringspartijen verloren wel ten opzichte van vier jaar geleden. D66 is met 8,6 procent van de stemmen de derde landelijke partij, net voor GroenLinks met 8,2 procent van de stemmen. PvdA en ChristenUnie blijven nagenoeg gelijk en de SP verliest fors. Hoewel de trend duidelijk is kan er geen directe vertaling naar de landelijke politiek worden gemaakt. Dat komt vooral omdat de landelijke partijen lang niet overal meedoen en daar ook flinke veranderingen in zijn ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Ook vertekent de ruime aanwezigheid van lokale partijen het beeld.