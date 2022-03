‘Het moet geen duffe, saaie bende worden’

Verontschuldigend opent de Groningse student Koen (22) de deur naar de gemeenschappelijke woonkamer van zijn studentenhuis. „Het is een grotere zooi dan normaal, we hadden gisteren een goed feestje.” In de rommelige kamer zit dispuutsgenoot Roelof (29), net als Koen met een biertje in de hand. Tegen een halfvol flesje leunt een telefoon waarmee een andere dispuutsgenoot, Sven (24), video-bellend deelneemt aan het gesprek over seksuele grenzen.

Waar de drie studenten het over eens zijn, is de gevoeligheid van het onderwerp. Bij Sven overheerst de angst „dat een selectief groepje mensen iets wat wordt gezegd verkeerd op wíl vatten”. „Ik had liever gehad dat het politieke debat in Nederland niet zo verzuurd zou zijn. Hierdoor voelen sommige mensen zich genoodzaakt anoniem te praten.” Ook de drie studenten willen niet dat hun achternamen genoemd worden. Koen: „Je wisselt ideeën uit, en dat je dan gecanceld kunt worden, vind ik zonde. Het drukt een maatschappelijk debat de kop in, voordat dit debat überhaupt plaats heeft kunnen vinden.”

Roelof is het eens met zijn dispuutsgenoten. Hij verwijst naar de uitzending van BOOS over The Voice of Holland. Na afloop kwam er veel kritiek op uitspraken van tv-producent John de Mol in die uitzending. Hij zei dat de slachtoffers zich nadrukkelijker hadden moeten uitspreken bij de interne meldpunten van zijn bedrijf: „Als niemand iets zegt, kunnen wij niets doen.” Verwijzen naar een angstcultuur noemde De Mol „te makkelijk”.

Roelof: „John de Mol uitte zich onhandig. Hij probeert waarschijnlijk te helpen en natuurlijk ook zijn eigen naam te redden en de schade te beperken. Vervolgens komt paginagroot in de krant hoe stom mensen De Mol wel niet vinden. Daar gaat het dan te veel over.”

Deze serie: Grensoverschrijdend gedrag bij tv-programma The Voice of Holland en Ajax wakkert het gesprek over seksuele mores aan. NRC praat hierover in een korte serie artikelen met mannen en vrouwen van verschillende generaties. 1 Vrouwelijke zeventigplussers in Rotterdam 2 Mavo-3-leerlingen op het Vlietland College in Leiden 3 Drie studenten uit Groningen

Geen echte oplossing

Dat mannen zich maar moeten gedragen, is geen echte oplossing, vindt Roelof. „Het is een leuke gedachte en zou net zo mooi zijn als wereldvrede. Doe allemaal even normaal en dan komt het goed. Daar los je niks mee op. Met wat De Mol zei over het melden van seksueel grensoverschrijdend gedrag los je wel wat op, maar stoot je mensen ook tegen het zere been.”

Sven: „Je hebt alle partijen nodig. Ik denk dat dat is wat De Mol bedoelde. Je hebt de meldingen en kracht van de vrouwen nodig. Daarmee zeg je absoluut niet dat zij bijdragen aan het probleem, maar dat je hen nodig hebt voor het oplossen van het probleem. Het zijn twee verschillende dingen.”

Roelof: „Iedereen weet wel dat het niet mag en toch gebeurt het constant. Ik vind het een probleem van de complete maatschappij.”

Hij vertelt zelf eens terecht te zijn gewezen door zijn dispuutsgenoten. „Ik had een drankje te veel op en er werd mij verteld dat ik dronken en irritant was richting een meisje. Als je daarop wordt gewezen, dan moet je je ook anders gaan gedragen. De volgende dag appte ik haar. Gelukkig had zij het helemaal niet als vervelend ervaren. Het is dus belangrijk dat vriendengroepen goed op elkaar letten en elkaar aanspreken op vervelend gedrag. Sommige mensen hebben wat extra opvoeding nodig, dat kun je het beste doen op het moment dat het misgaat. Anders geloven ze toch niet dat zij het probleem zijn.”

Koen vindt dat kwalijk. „Dan moet het eerst fout gaan om het te corrigeren.” Lees ook hoe leerlingen in Mavo 3 over seksuele mores spreken: ‘Ai, jongens gaan jongens zijn’ Roelof: „Dat is een beetje hetzelfde met honden.”

De studenten lachen. Roelof: „Ik wil mannen niet met honden vergelijken, maar je hebt mensen die honden slaan bij het africhten. Zo’n dier weet niet waarom die geslagen wordt, het enige wat je krijgt is dat-ie vals wordt. Ik denk dat sommige mannen ook giftig kunnen worden als je hen aanspreekt op wat zij niet mogen doen, juist de mannen die het probleem creëren. Daarom kun je er soms pas wat van zeggen wanneer er iets is gebeurd.”

Niet gemeld

De dispuutsgenoten zien sinds de BOOS-uitzending dat veel vrouwen in hun omgeving aan de bel hebben getrokken, na een gebeurtenis eerst niet te hebben gemeld. Sommigen hebben aangifte gedaan. Volgens Koen heeft de mediastorm voor een sneeuwbaleffect gezorgd.

Toch ziet Sven een addertje onder het gras bij „deze nobele missie van aandacht voor dit onderwerp”. „Het moet geen duffe, saaie bende worden, waarin je bij wijze van spreken een contract moet tekenen voordat je iemand mag aanspreken. Op het moment dat je taal niet meer kunt gebruiken zoals je die wilt gebruiken, wordt het uitwisselen van ideeën en het communiceren met elkaar ontzettend lastig.”

Roelof: „Ik ben het eens met Sven dat je eigenlijk alles wel moet kunnen zeggen. Je kunt best grappen maken die de grens opzoeken en er misschien zelfs overheen gaan, zolang je maar zeker weet dat je daarmee niemand kwetst. Dat weet je alleen wanneer je met bekenden bent. Onderlinge grapjes mogen best onfatsoenlijk zijn, zolang je maar niemand daarmee raakt.”