Leefbaar blijft grootste in R’dam, Volt en BIJ1 nieuw

Leefbaar Rotterdam blijft verreweg de grootste fractie in Rotterdam, volgens een tussentijdse voorlopige uitslag van de gemeente. De Rotterdamse gemeenteraad (45 zetels) verwelkomt twee tot drie nieuwkomers (Volt, BIJ1 en mogelijk Forum voor Democratie) en de huidige coalitie van zes partijen verliest haar minimale meerderheid.

Dat is een voorzichtige conclusie van de gemeenteraadsverkiezingen, met een voorlopige opkomst van 38,9 procent die historisch laag is: zeker sinds begin jaren 70 van de vorige eeuw is de definitieve opkomst niet zo laag geweest. Bij de voorlopige tussentijdse uitslag van woensdagavond, toen deze krant naar de drukker toe moest, was ruim 22 procent van alle stemmen geteld.

Buitengesloten

De rechts-conservatieve volkspartij Leefbaar Rotterdam, die vier jaar geleden buiten de coalitie werd gehouden, had volgens de voorlopige telling 21 procent van de stemmen en komt mogelijk uit op tien of de huidige elf zetels. Het heeft lijsttrekker Robert Simons verrast, zei hij in café Get Back op het Stadhuisplein: „Juist in wijken waar Leefbaar groot is, zijn weinig mensen gaan stemmen”, zei Simons. Dat komt naast de coronamaatregelen, door bijvoorbeeld de toeslagenaffaire en de hogere energieprijzen, denkt hij: „Mensen kunnen de rekeningen niet meer betalen. Dan heb je wel wat anders aan je hoofd dan te gaan stemmen.”

De huidige ‘regenboogcoalitie’ (VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie-SGP) lijkt de meerderheid van 23 zetels te verliezen. Het hart wordt gevormd door de twintig zetels van de VVD, D66, GroenLinks en PvdA die ieder vijf zetels hebben, maar daar lijkt wat vanaf te gaan.Het CDA zakt mogelijk van twee naar één zetel. De ChristenUnie, die voor het eerst zonder de SGP meedeed, deed het volgens de voorlopige telling iets beter en haalde 4 procent.

De landelijke nieuwkomers Volt en BIJ1 haalden beide 4 procent van de stemmen, wat ze ieder mogelijk twee zetels oplevert. De 25-jarige lijstrekker Mieke Megawati Vlasblom zei op de uitslagenavond in het stadhuis „trots” te zijn. „Voor het eerst is een heel jong publiek gaan stemmen” – daar zou BIJ1 de zetelwinst aan danken, volgens haar.

Concurrent Denk had volgens de tussentijdse telling 9 procent van de stemmen en lijkt de huidige vier zetels in ieder geval te behouden.

Forum voor Democratie, een partij die vrij onzichtbaar was tijdens de verkiezingscampagne, zou volgens de voorlopige uitslag 2 procent van de stemmen hebben gekregen. De PVV die vier jaar geleden het debuut in Rotterdam maakte, deed nu niet mee bij gebrek aan kandidaten. Ex-PVV’er Maurice Meeuwissen deed mee met een eigen lijst, maar zou de raad niet hebben gehaald.

De SP scheurde in aanloop naar de verkiezingen in tweeën en concurreerde met de radicale afsplitsing Socialisten010. Volgens de voorlopige uitslag won de naamsbekendheid van de SP het bij de verkiezingen; de Socialisten010 leken te blijven steken rond de 1 procent van de stemmen.

De voorlopige opkomst in Rotterdam lijkt historisch laag met 38,9 procent: „Een teleurstellend lage opkomst”, zei burgemeester Aboutaleb. Wilgo Pengel van Wij Kleurrijk Rotterdam, die de kiesdrempel niet lijkt te hebben gehaald, noemt de lage opkomst dramatisch: „Vooral in Rotterdam-Zuid is de opkomst heel laag en dat begrijp ik wel. Kijk maar naar de samenstelling van de raad: het zijn vooral de mensen uit noord en oost die bepalen wat er op zuid gebeurt.”