Laurens Dassen en de fouten van Mark Rutte

Bij de lift in de Tweede Kamer zetten cameraploegen Laurens Dassen klem, net voor de stemmingen op dinsdagmiddag. Vindt hij écht dat hij nog partijleider kan blijven van Volt? Dassen drukt op het knopje, hij zegt niets. Precies zo liepen cameraploegen in 2007 achter Mark Rutte aan. Hij was fractievoorzitter van de VVD en de nummer twee bij de verkiezingen, Rita Verdonk, haalde steeds maar weer zijn gezag onderuit. Maar Ruttte bleef proberen om er samen uit te komen. Hij werd gezien als voorzichtig, misschien te aardig. In de gangen moest hij steeds vertellen dat híj de baas was ja.

Bij Volt heeft de nummer twee, Nilüfer Gündogan, aangifte van smaad en laster gedaan tegen dertien mensen die zeggen dat zij hen intimideerde, aan hun billen zat, in hun nek zoende, seksuele toespelingen maakte. Haar advocaat had het over „de zogenaamde melders”.

Als ik Frits Huffnagel, oud-campagnestrateeg van Rutte, bel over Volt, zegt hij dat Laurens Dassen natuurlijk kan leren van zijn eigen fouten. „Maar het is handiger om te leren van fouten die al zijn gemaakt.” Door Rutte. Na wéér een crisisberaad was hij een keer gearmd met Verdonk uit de fractiekamer gekomen. Pas tien maanden na de verkiezingen zette hij haar uit de fractie.

„Beul, hou het kort”, zou Huffnagel zeggen, als Dassen het hem vroeg. „Als je zeker weet dat het niks wordt, moet je niet aarzelen.”

Verdonk kun je niet vergelijken met Gündogan. Tegen Verdonk waren er geen klachten. Als zíj weleens schreeuwde, was het tegen Rutte. Als je naar hém kijkt: in 2006 won hij, met hulp van Frits Huffnagel, de lijsttrekkersverkiezing van Verdonk. Maar ze had veel aanhangers in de partij. Op een VVD-congres, net nadat ze uit de fractie was gezet, had Rutte bijna moeten aftreden.

Dassen won ook de lijsttrekkersverkiezing van Gündogan. Ze schreeuwde tegen hem, vond in de campagne al dat hij slecht functioneerde. In Volt zijn er ook nu nog mensen die haar steunen, of geen zin hebben in een partij met twee zetels, als Gündogan die van haar houdt.

De campagnestrateeg van Rita Verdonk was Kay van de Linde, die het vak had geleerd in de VS. Als ik hem vraag of hij Nilüfer Gündogan zou willen adviseren, zegt hij zuinig dat koffie drinken altijd kan. „Maar haar stijl is niet die van mij.” Dassen, dat zou anders zijn. „Maar die belt niet. Volt wil het anders doen, inhoudelijk en gericht op de eigen principes.”

En dus zonder spindoctors. Dat vindt Van de Linde nu ook het allerbeste. „In het Haagse spel win je met machtspolitiek, anderen zwart maken. Maar je ziet: er is behoefte aan een ánder soort politiek.” Tegen Dassen zou hij zeggen: „What doesn’t kill you, makes you stronger. Les één uit de crisiscommunicatie. Over zes maanden ziet de wereld er heel anders uit.”

Als Frits Huffnagel het hoort: zíjn idee. „Gaan Kay en ik nu samen Laurens Dassen redden?”