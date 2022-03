Kunst en meubilair van modekoning Givenchy naar de veiling

Parijzenaars zullen in juni vermoedelijk in de rij staan om zich te vergapen aan de verzamelde rijkdom van Hubert de Givenchy. Een week lang zal Christie’s op kijkdagen de duizenden meubels en kunstschatten van de in 2018 overleden couturier tonen die het veilinghuis vanaf 14 juni te koop aanbiedt. Geschatte opbrengst: minstens 50 miljoen euro.

Hubert James Taffin de Givenchy (1927-2018) was de zoon van een markies. Zijn oudere broer erfde de aristocratische titel. Op zijn 25ste begon hij in Parijs het modehuis Givenchy. Actrice Audrey Hepburn liet zich door hem kleden (beroemd werd de lange zwarte avondjurk in de openingsscène van Breakfast at Tiffany’s). Maar ook tal van andere beroemdheden, van Jackie Kennedy en Maria Callas tot Sophia Loren en prinses Gracia van Monaco, hielden van zijn elegante, ingetogen ontwerpen.

De meer dan 1.200 kavels bij Christie’s komen uit de twee huizen van De Givenchy en zijn vorig jaar overleden partner Philippe Venet: het Parijse stadspaleis Hôtel d’Orrouer en Château du Jonchet in de Loirevallei. Beide onderkomens van de modekoning zijn van een sprookjesachtige allure, zoals blijkt uit een video van het veilinghuis.

Tijdens zijn lange leven – De Givenchy werd 91 – verzamelde hij zowel oude als moderne kunst die hij veelal combineerde met achttiende-eeuwse meubels, de gouden eeuw van het Franse design. Dus een grote krijttekening van een faun met een speer door Pablo Picasso (richtprijs 2 miljoen) geflankeerd door Louis XV-armstoelen.

Moderne kunst, zoals een Picasso voor 2 miljoen euro en dure oude meubelen uit De Ginvenchy’s kasteeltje: te koop François Halard / Christie’s Images Limited 2022

Een bronzen beeld van een lopende vrouw van Alberto Giacometti (25 miljoen) naast een neoklassieke schouw. Een groot, bijna monochroom blauw doek van Joan Miró (3 miljoen) in zijn verder met antiek gemeubileerde slaapkamer in Parijs.

De vele oude stoelen die de Givenchy verzamelde liet hij vaak opnieuw stofferen. Daarvoor koos hij de fijnste leer- en suèdesoorten uit, die zijn handschoenmakers van een geborduurd patroon voorzagen.

Hoogtepunten uit de collectie zijn op wereldtoernee gestuurd. Deze maand zijn ze in Miami te zien, in april in New York en Los Angeles. De kijkdagen in Parijs beginnen op 7 juni. De ruim 1.200 lots zullen deels in de veilingzaal en deels online worden geveild tussen 14 en 23 juni.