Kunnen de Oekraïners hier aan het werk, als ze dat zouden willen? Dat moet snel makkelijker worden

Nu de eerste vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland zijn aangekomen, dringt zich voorzichtig een volgende kwestie op: kunnen zij hier straks aan het werk, als ze dat willen?

Vier vragen over de huidige regels en mogelijkheden.

1 Kunnen Oekraïense vluchtelingen aan het werk in Nederland?

In theorie is het antwoord op die vraag: ja. De praktijk is iets weerbarstiger. Begin maart kwam de EU overeen de zogenoemde Tijdelijke beschermingsrichtlijn te activeren. Daardoor krijgen Oekraïense vluchtelingen ten minste een jaar een speciale verblijfstatus in alle Europese lidstaten. Daardoor hoeven ze vooralsnog geen asiel aan te vragen. Ook kunnen ze naar school, studeren en krijgen ze toegang tot de Europese arbeidsmarkt.

Dat betekent niet dat Oekraïners in Nederland meteen aan het werk kunnen. Ze mogen dan die tijdelijke, beschermde status hebben, vluchtelingen in Nederland hebben ook een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig.

2 Wat is die tewerkstellingsvergunning?

Werkgevers die iemand willen aannemen van buiten Nederland, Zwitserland of de Europese Economische Ruimte (alle EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland), moeten een tewerkstellingsvergunning voor deze werknemer aanvragen. Dat geldt dus ook voor Oekraïners, want hun land is geen lid van de Europese Unie.

Met de vergunning kan iemand maximaal drie maanden in Nederland werken. Voor werk dat langer duurt, is er de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

Uitkeringsinstantie UWV bepaalt of een werkgever de vergunning voor zijn buitenlandse werknemer krijgt. Daarvoor toetst het UWV of er mensen beschikbaar zijn in Nederland of de eerdergenoemde Europese landen die het werk ook kunnen doen – die hebben namelijk voorrang. Ook moet de werkgever zich voldoende hebben ingespannen om dat personeel te vinden, bijvoorbeeld door een vacature lang genoeg uit te laten staan.

Van 2017 tot eind vorig jaar werd 840 keer een TWV of GVVA voor Oekraïense werknemers aangevraagd. Van hen kregen er 545 die vergunning. Voor wetenschappelijk personeel en andere ‘kennismigranten’ – hoog opgeleide migranten – gelden doorgaans overigens andere regels. Zij hebben niet te maken met de TWV.

Ook voor andere vluchtelingen zijn de regels anders. Wie in Nederland asiel aanvraagt, mag tot zes maanden daarna niet werken. Daarna is ook een TWV nodig om aan de slag te gaan. Daar zit wel een limiet op: asielzoekers mogen in een jaar maximaal 24 weken werken. Zodra ze een verblijfsvergunning hebben, krijgen ze ‘gewoon’ toegang tot de arbeidsmarkt.

3 Kan dat niet gemakkelijker?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een vrijstelling, zo werd donderdagavond bekend. Werkgevers hoeven dan tijdelijk geen vergunning aan te vragen voor werknemers die zijn gevlucht uit Oekraïne. Dat zou per april ingevoerd moeten zijn. Wel komt er dan een „meldplicht”.

De brancheorganisatie van uitzendbureaus ABU pleitte er al voor een soort registratieplicht in te voeren, zodat straks niet alleen bekend is waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen, maar ook waar ze aan het werk gaan. Zo wil de koepel misstanden voorkomen.

Áls Oekraïense vluchtelingen hier gaan werken, wordt het „nog een uitdaging” om hen op hun niveau aan werk te helpen, zegt ABU-directeur Jurriën Koops. Hij wijst erop dat het dan belangrijk is dat Oekraïense diploma’s snel in Nederland worden erkend.

4 Is het niet wat vroeg om het al over werk te hebben?

Wat Koops betreft wel. Oekraïense vluchtelingen hebben nu vooral „zorg en rust” nodig. „Werk komt pas op de vierde of vijfde plaats.”

Een paar dagen na het begin van de oorlog zeiden sommige uitzendbureaus al Oekraïners goed te kunnen gebruiken. Nederland heeft immers in veel sectoren een groot personeelstekort. Die opmerking schoot veel mensen in het verkeerde keelgat, ook in de uitzendsector zelf.

Zo sprak vakbond FNV zich uit, die vreest dat uitbuiting op de loer ligt. Bestuurder Linda Vermeulen tweette: „Laten we vluchtelingen verwelkomen als mensen en niet als goedkope arbeidskrachten.”

Tegelijkertijd zijn er ook voorbeelden van Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht en graag snel aan de slag willen. RTL Nieuws sprak met de Oekraïense Ela Lochalowa. Zij vluchtte onlangs naar Nederland: „Ik wil werken. Ik wil niet de hele dag op de bank zitten, en kijken naar hoe mijn land wordt verwoest.”