Kleding met nano-garen kan geluid horen

Kunnen truien straks geluid opvangen? Onderzoekers van MIT in de Verenigde Staten ontwikkelden een garen waarmee kleding kan ‘horen’. Het zet geluidsgolven om in elektrische signalen, demonstreren ze deze week in Nature.

Garens met speciale eigenschappen geven kledingstukken steeds meer toepassingen. Er zijn garens ontwikkeld die bijvoorbeeld kunnen verwarmen of koelen, garens die kunnen dienen als display of garens die via trillingen communiceren.

Voor het ontwerp van luisterend garen hebben de onderzoekers goed naar het menselijk oor gekeken. Geluidsgolven laten het trommelvlies trillen. Diep in het oor, in het slakkenhuis, worden mechanische trillingen omgezet in elektrische signalen, waarna het signaal via de gehoorzenuw naar de hersenen gaat.

De MIT-onderzoekers maakten twee varianten van een ‘trommelvlies’: een weefsel van katoen en een van katoen en Twaron, een sterke vezel die ook in kogelwerende vesten zit. Daarna weefden ze er een streng doorheen van piëzo-elektrisch ‘garen’. Dat is een materiaal dat een elektrisch signaal genereert als reactie op een trilling. Het garen bestaat uit bariumtitanaat-nanodeeltjes ingebed in een polymeermatrix die is ingeklemd tussen twee elektroden.

De druk van de geluidsgolf laat het weefsel trillen. Het weefsel geeft de trilling door aan het piëzo-elektrische garen, dat de trilling omzet in elektrische spanning. De gemeten spanning bleek hoger dan de onderzoekers afgaande op het materiaal hadden verwacht. Dit schrijven ze toe aan kleine holtes rond de bariumtitanaat-deeltjes, ontstaan bij fabricage van het garen. In die holtes ontstaat spontaan extra spanning, wat het signaal versterkt en het garen bruikbaarder maakt.

Door op twee plekken een eindje uit elkaar dit piëzo-elektrische garen in een kledingstuk te weven, kun je aan de hand van verschillen in de timing van de spanningspieken detecteren waar een geluid vandaan komt. Dat kan slechthorenden helpen in gesprekken, en ook toegepast worden in legerkleding. Er is naast de kleding zelf ook randapparatuur nodig, als stroomtoevoer en om de signalen uit te lezen. Een andere toepassing is het registreren van hartactiviteit. Het garen moet dan dicht op de huid gedragen worden. De onderzoekers laten ook een aanzet zien van het verwerken van spraak.

„Er zijn meer piëzo-elektrische garens, maar dit is de eerste keer dat het gebruikt wordt voor geluidsdetectie”, zegt Hellen van Rees, die bij hogeschool Saxion onderzoek doet naar functionele kleding. „Zo’n garen is heel complex, dus dit is een mooie ontwikkeling. Je kunt het goed inbedden omdat het een enkele streng is die slim gebruik maakt van het omliggende textiel. Het textiel moet dan wel voldoende stijfheid hebben om trillingen op te pikken.”

„Dat ze ook iets met spraak hebben gedaan duidt op mogelijk gevoelige toepassingen zoals afluisteren. Het is de vraag of je dat wil”, zegt Van Rees. „Maar het garen kan heel nuttig zijn voor slechthorenden, alleen al dat het de richting van geluid goed kan detecteren kan veel bijdragen aan communicatie.”

„Er is nog wel veel onderzoek nodig”, denkt Van Rees. „Ze demonstreren hun garen in een beschermde omgeving. Ze zeggen niks over hoe het presteert op bewegende mensen of in de buitenlucht. En ze hebben hun garen een paar keer gewassen, maar wel met het meest stijve weefsel. Ik betwijfel of die van katoen het ook zo goed houdt.”