Kalm maar, dit is fictie, houd ik mezelf voor

Er zijn boekhandels die een aparte kast hebben ingeruimd voor het oeuvre van Stephen King. Dat stroomt maar door. En hij twittert ook nog. Ik ben een van zijn 6,6 miljoen volgers en waardeerde bijvoorbeeld zijn korte bericht van treurnis bij de dood van de acteur William Hurt (gauw weer eens Kiss of the Spider Woman bekijken, met Hurt als een roerende transgender, toen al, in 1985). Stephen King is politiek en sociaal bewogen. In zijn berichten doet hij nu pogingen om verloop, effect en betekenis van de oorlog in Oekraïne te duiden, met tweets als: Don’t expect the oil companies to bear part of the gas price burden. / They won’t. / They could, but they won’t. / They are amoral. Dat is inhoudelijk raak. Het is ook een aangrijpend treurdicht. Stephen King bedient zich vaak van literaire verwijzingen. Zoals in zijn tweet van 10 maart: „ Russian press and TV is very 1984, isn't it?” schrijft hij, waarna hij 1984 van George Orwell citeert: „Oceania has ALWAYS been at war with East Asia”.

Dat King denkend over Poetin-Rusland bij Orwell uitkomt, spreekt zo ongeveer vanzelf. Termen uit 1984 (‘Newspeak’, ‘Big Brother’) en citaten (”Freedom Is Slavery. Ignorance Is Strength”) zijn steno geworden voor dictatuur en machtsmisbruik. Voor wat ons te wachten staat.

Alsof de tijd rijp was voor een nieuwe doorslaggevende doemroman, verscheen Naar het paradijs van de Amerikaanse schrijfster Hanya Yanagihara. Het is een driekoppige dystopie, drie variaties op de geschiedenis. Elegant en wurgend, begin erin en je kunt niet meer stoppen. Yanagihara voert virussen à la corona op, inclusief curieus accurate details. Maar wacht, ze schreef haar boek vóórdat Covid de wereld naar de strot vloog. Hoe kon ze dat allemaal weten? Yanagihara zei olijk te beseffen dat ze in een andere tijd op de brandstapel was beland, maar dat ze geen ziener is, echt niet. Ze kwam logischerwijs bij die virussen uit, op basis van research.

En nu woedt er een oorlog in Europa. Hè? Ook dat kon Hanya Yanagihara niet weten, maar zo’n oorlog is de ándere pijler van Naar het paradijs. Met wereldoorlogen als gevolg en dramatisch omver gekegelde wereldordes als resultaat. Ook hier: logica leidde haar. Kalm maar, dit is fictie, houd ik mezelf voor. Ja, en een schrikbeeld. Want wat ze beschrijft is reëel en al aan de hand. Leefde ik nog maar met 1984 als dystopische blauwdruk – achterhaald, maar beter te verdragen.

En toch. De ergste zin in 1984 is het slot: „Do it to Julia” – martel mijn geliefde, mij niet. Waarmee de liefde een rochel wordt, een emmer snot. Nee, concludeert Yanagihara. Liefde kan niemand redden en ook geen ramp voorkomen. Zelfs troosten kan de liefde niet. Maar hij bestaat wel en dat is genoeg. In de woorden van Yanagihara: „En dan zal ik (...) klapwiegend op weg gaan (...) naar mijn dierbaren, naar vrijheid, naar veiligheid, naar waardigheid – naar het paradijs.”