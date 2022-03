Kabinet perkt gokreclame verder in

Het kabinet wil gokreclames verder aan banden leggen. Dat schrijft minister Franc Weerwind (rechtsbescherming, D66) in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister geeft daarmee gehoor aan moties van Kamerleden Michiel van Nispen (SP) en Marieke Bikker (ChristenUnie), waarin ze hebben aangedrongen op inperking van gokreclame.

Vorig jaar oktober zijn met de nieuwe Wet kansspelen de regels voor gokken versoepeld. Daardoor is onder meer online gokken legaal geworden. Tegelijkertijd zijn gokbedrijven met een reclamebombardement op zoek gegaan naar nieuwe klanten.

Weerwind werkt nu aan een verbod op ongerichte reclame, reclame die geen onderscheid maakt tussen jongeren en volwassenen. Ook wil de minister rolmodellen als (ex-)voetballers weren uit gokreclames.

De Kamer vroeg om strengere regels per 1 april. Weerwind zegt voor de zomer met een voorstel voor wetswijziging te komen. Voor de korte termijn zal hij nieuwe afspraken maken met gokbedrijven.

Licentie

Opzet van de nieuwe kansspelwet was illegaal gokken tegen te gaan. Elf aanbieders kregen een licentie om online gokken aan te bieden. Direct erna, in oktober en november, waren ruim 366 duizend gokadvertenties te zien op televisie en internet. Dat is dubbel zoveel als een jaar eerder.

Een zorgelijke toename, stelde de Tweede Kamer. In december nam die een motie van Bikker en Van Nispen aan die opriep tot een verbod op ‘ongerichte’ gokreclame. Toenmalig minister van Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) vond het daarvoor „te vroeg” en legde de motie naast zich neer.

Van Nispen diende vorige maand opnieuw een motie in, waarin hij opriep de vorige alsnog uit te voeren. Daar gaat Weerwind nu in mee.

Helemaal tevreden is Van Nispen nog niet, zegt hij. „Ik vind het positief dat er eindelijk een verbod gaat komen en heb echt het gevoel dat deze minister onze zorgen serieus neemt. Het gaat me alleen niet ver en niet snel genoeg. Toen de markt werd opengegooid, is al gewaarschuwd voor de risico’s van toenemende reclames.”

Dat pas een halfjaar later actie ondernomen wordt, noemt Van Nispen „teleurstellend”. Hij wil aandacht voor de negatieve effecten van gokken, zoals verslavingsproblemen en „financiële ellende”. Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan 170.000 mensen een hoog risico lopen gokverslaafd te raken, volgens onderzoeksbureau Intraval.

Ook in Weerwinds toezegging ‘afspraken’ met gokbedrijven te maken, heeft Van Nispen „een hard hoofd”. „Eerder hebben we gezien dat de randen van die afspraken opgezocht worden.”

Zo was met de goksector overeengekomen dat reclame zich niet zou richten op jongeren onder de 24 jaar, en dat rolmodellen voor die groep niet in reclames zouden verschijnen. „Maar in plaats van actieve voetballers, zien we dan oud-voetballers – die alsnog populair zijn in die groep.” Voorbeelden zijn Andy van der Meijde (voor gokbedrijf Betcity) en Wesley Sneijder (Toto). Van Nispen: „Het is dus wat naïef om op die afspraken te vertrouwen.”

Mochten nieuwe afspraken weer worden „opgerekt”, dan wil Van Nispen dat Weerwind sneller actie onderneemt. „Het gaat hier om wensen vanuit de samenleving. Er kan altijd nog een spoedwet uit de achterzak gehaald worden.” Nederland heeft een restrictief kansspelbeleid, zegt hij. „Eindeloze hoeveelheden reclames die van gokken een feest maken, passen daar niet in.”