In Marioepol is de dood overal

Daar liggen alle kinderlichaampjes, in de smalle greppel gegooid die onder het aanhoudende gedender van beschietingen haastig is gegraven in de bevroren aarde van Marioepol.

Een ervan is van de 18 maanden oude Kirill, bij wie de hoofdwond van een granaatscherf te veel bleek voor zijn kleine peuterlichaam. Ook ligt er de 16-jarige Ilja, die tijdens een voetbalwedstrijd op een schoolveld bij een explosie zijn benen verloor. En het meisje van hoogstens 6 jaar in haar pyjama met eenhoorns uit een tekenfilm, een van de eerste kinderen die in Marioepol door een Russische granaat omkwamen.

Marioepol is omsingeld door Russische soldaten die er langzaam, met één explosie per keer, het leven uit persen

Samen met tientallen anderen liggen ze in dit massagraf aan de stadsrand bijeen. Zo snel mogelijk gooien de werklui de lichamen erin, want hoe korter ze buiten zijn, hoe groter hun eigen overlevingskansen.

„Ik wil alleen maar dat dit voorbij is”, zegt een woedende Volodymyr Bykovsky terwijl hij gekreukelde zwarte lijkzakken van een vrachtwagen trekt. „Ik haat ze, die lui die dit begonnen zijn!”

Reddingwerkers tussen het puin van een beschoten kraamkliniek.

Foto Jevgeni Maloletka/AP Buiten ziekenhuis nummer 3 liggen de lijken van mensen die zijn omgekomen bij beschietingen van Marioepol.

Foto Jevgeni Maloletka/AP

Geografische vloek

Elke luchtaanval en granaat die genadeloos op Marioepol inbeukt – soms wel eenmaal per minuut – bevestigt eens te meer de geografische vloek waardoor de stad pal op de route van de Russische inname van Oekraïne ligt. Deze zuidelijke zeehaven met 430.000 inwoners is niet alleen een symbool geworden van Poetins streven om het democratische Oekraïne te vermorzelen, maar ook van het felle verzet ter plaatse.

Inmiddels is Marioepol omsingeld door Russische soldaten die er langzaam, met één explosie per keer, het leven uit persen. Verschillende oproepen tot humanitaire corridors voor de evacuatie van burgers werden genegeerd, totdat afgelopen dinsdag volgens Oekraïense functionarissen zo’n vierduizend personenauto’s met burgers in een konvooi Marioepol konden ontvluchten. De honderdduizenden die naar schatting nog zijn achtergebleven kunnen simpelweg nergens heen.

De omliggende wegen liggen vol mijnen en de haven is afgesloten. Het eten raakt op en de Russen hebben hun humanitaire inspanningen om het aan te voeren gestaakt. Elektriciteit is er haast niet meer en water is schaars – de bewoners smelten sneeuw om te drinken. Sommige ouders hebben zelfs hun pasgeboren kinderen in het ziekenhuis gelaten, misschien wel in de hoop ze een kans op leven te geven op de enige plek waar nog fatsoenlijk elektriciteit en water is.

In ziekenhuis nummer 3 hebben jonge ouders hun te vroeg geboren kinderen achtergelaten. Foto Jevgeni Maloletka/AP

Stukken metaal

Mensen verbranden meubilair om in de vrieskou hun handen te warmen en op provisorische roosters het weinige eten te koken dat er nog is. Die roosters zelf worden gebouwd met het enige dat in overvloed voorradig is: bakstenen en stukken metaal van verwoeste gebouwen die overal op straat liggen.

De dood is overal. Plaatselijke functionarissen hebben tijdens het beleg al meer dan 2.500 doden geteld, maar door de eindeloze beschietingen kunnen veel lijken niet worden geteld. Gezinnen is gezegd hun doden op straat te laten liggen, omdat het te gevaarlijk is om begrafenissen te houden.

Veel van de burgers van wie AP de dood heeft vastgesteld waren kinderen en moeders, ondanks de Russische beweringen dat er geen burgers zijn aangevallen. Volgens artsen behandelen ze tien burgers op elke gewonde Oekraïense soldaat.

„Ze hebben duidelijk bevel om Marioepol te gijzelen, te tarten, het aanhoudend te bombarderen en te beschieten,” zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op 10 maart.

Nog maar een paar weken geleden leek de toekomst van Marioepol veel rooskleuriger. Als de geografische ligging het lot van een stad bepaalt, was Marioepol juist op weg naar succes, met zijn bloeiende ijzer- en staalfabrieken, zijn diepe haven en de grote mondiale vraag naar beide.

Diezelfde geografie die zo lang in Marioepols voordeel heeft gewerkt, keert zich nu tegen de stad. Marioepol is een uitgesproken sta-in-de-weg tussen het door Rusland gesteunde separatistengebied en de Krim, het schiereiland dat Rusland in 2014 heeft ingelijfd. De inname van Marioepol zou de Russen een vrije landcorridor opleveren waarmee ze de Zee van Azov zouden beheersen.

Serhi rouwt om zijn 16-jarige zoon Ilja, die stierf door een explosie toen hij buiten ging voetballen.

Foto Jevgeni Maloletka/AP Serhi Kralja, 41, is net geopereerd aan de verwondingen die hij opliep bij een Russische aanval.

Foto Jevgeni Maloletka/AP

Oog voor gevaar

Eind februari begon het beleg. Zonder oog voor het gevaar, of rusteloos, of misschien gewoon met het onoverwinnelijke gevoel dat tieners hebben, kwam een paar dagen later, op 2 maart, een groepje jongens bij elkaar om te voetballen op een veld bij een school. Er ontplofte een bom. De explosie kostte Ilja zijn benen.

Hij was vrijwel kansloos, net als de stad zelf in toenemende mate. Weer viel de elektriciteit uit, evenals de meeste mobiele netwerken. Zonder communicatie moesten hulpverleners raden welke ziekenhuizen nog gewonden aankonden en welke wegen nog begaanbaar waren om daar te komen.

Ilja was niet meer te redden. Zijn vader Serhi viel in het ziekenhuis op zijn knieën, sloeg zijn armen om het hoofd van zijn dode zoon en schreeuwde het uit van verdriet.

Op 4 maart lag er weer een kind op de eerste hulp: Kirill, de peuter die door granaatscherven in zijn hoofd was getroffen. Zijn moeder en stiefvader wikkelden hem in een deken. Ze hoopten op het beste, maar kregen het ergste te verduren.

„Waarom? Waarom? Waarom?” vroeg zijn moeder Marina Jatsko snikkend in de gang van het ziekenhuis, terwijl hulpverleners machteloos toekeken. Teder trok ze de deken van haar levenloze kind om hem te kussen en nog een laatste maal zijn geur in te ademen, terwijl haar donkere haar over hem heen viel.

Marina Jatsko en haar vriend Fedor rennen het ziekenhuis in met hun 18 maanden oude zoon Kirill, die op 4 maart dodelijk werd getroffen door een granaatscherf.

Foto Jevgeni Maloletka/AP Medici vochten tevergeefs voor het leven van de 18 maanden oude Kirill.

Foto Jevgeni Maloletka/AP Marina Jatsko en haar vried Fedor zoeken troost bij elkaar na de dood van hun zoontje Kirill.

Foto Jevgeni Maloletka/AP

Autoradio’s

Die dag viel voorgoed de duisternis in – de stroom viel uit, maar ook de kennis. De Oekraïense televisie en radio werden uitgeschakeld en de enige verbinding met de buitenwereld waren nog de autoradio’s. Daarop was Russisch nieuws te horen en werd een wereld geschetst die niet verder van de realiteit in Marioepol af kon staan.

Toen het doordrong dat er echt geen ontsnappen meer aan was, veranderde de sfeer in de stad. Het duurde niet lang of de schappen van de supermarkt waren leeg. De inwoners van Marioepol kropen ’s nachts in schuilkelders en kwamen overdag tevoorschijn om te pakken wat ze pakken konden voordat ze zich weer ondergronds haastten.

Op 6 maart keerden ze zich tegen elkaar, zoals dat overal met wanhopige mensen gaat. In een verduisterde winkelstraat sloegen mensen de etalageruiten in, wrikten rolluiken open en pakten wat ze pakken konden.

Even verderop kwam uit een andere geplunderde winkel een militair, bijna in tranen. „Mensen, alsjeblieft, bewaar de eenheid… Dit is jullie thuis. Waarom slaan jullie de ruiten in, waarom stelen jullie uit je eigen winkels?” zei hij smekend en met overslaande stem.

De inwoners van Marioepol kropen ’s nachts in schuilkelders en kwamen overdag tevoorschijn om te pakken wat ze pakken konden voordat ze zich weer ondergronds haastten. Foto Jevgeni Maloletka/AP

Uitvalswegen

Weer mislukte een poging om een evacuatie te regelen. Op een van de uitvalswegen van de stad vormde zich een menigte, maar een politieagent versperde de weg.

„Alles ligt vol mijnen, de uitvalswegen worden beschoten”, zei hij. „Het allerveiligste is voor ons allemaal helaas om in de stad te zijn, in de schuilkelders.”

En die avond was Jana Goma dan ook daar, huilend bij een olielamp. Ze droeg een vrolijke turquoise sneeuwvloktrui en veegde de tranen van haar gezicht. Achter haar, buiten de kleine lichtkring, zat een groepje vrouwen en kinderen gehurkt in het donker, bevend door de explosies boven hen. „Ik wil mijn huis, ik wil mijn baan. Ik heb zo’n verdriet om de mensen en om deze stad, de kinderen,” snikte ze.

Reddingswerkers renden met een zwangere vrouw op een brancard door het puin. In haar was haar kind aan het doodgaan en dat wist ze

Deze marteling past in Poetins doelstellingen. Het beleg is een militaire tactiek die al in zwang kwam in de middeleeuwen en bedoeld was om een bevolking te vermorzelen door honger en geweld, zodat een aanvalsmacht ten koste van minder eigen militairen een vijandige stad kon binnenvallen. In plaats daarvan zijn het de burgers die sterven, langzaam en pijnlijk. Poetin heeft deze tactiek verfijnd gedurende zijn jaren aan de macht, eerst in de Tsjetsjeense stad Grozny in 2000 en vervolgens in de Syrische stad Aleppo in 2016. Hij reduceerde beide steden tot puin.

Op 9 maart was alleen al het geluid van Russische straaljagers in Marioepol genoeg om mensen gillend een goed heenkomen te doen zoeken. De jagers denderden door de lucht en verwoestten deze keer de kraamkliniek. Op de binnenplaats lieten ze een krater achter zo diep als twee etages.

Een gewonde vrouw wordt weggedragen na het bombardement op een kraamkliniek in Marioepol. Haar kind kwam dood ter wereld, een half uur later stierf ook de moeder. Foto Jevgeni Maloletka/AP

Stippelpyjama

Reddingswerkers renden met een zwangere vrouw op een brancard door het puin en de lichte sneeuw, terwijl zij over haar bebloede buik streek en haar hoofd en bleke gezicht slap opzij vielen. In haar was haar kind aan het doodgaan en dat wist ze, zeiden de hulpverleners.

„Maak mij ook dood!” gilde ze, terwijl artsen in een ander ziekenhuis nog dichter bij de frontlinie, vochten voor haar leven. Het kind werd dood geboren. Een halfuur later stierf ook de moeder. De artsen hadden geen tijd om te achterhalen hoe ze heette.

Een andere vrouw, Mariana Visjegirskaja, lag hoogzwanger in de kraamkliniek toen die getroffen werd. Met haar spullen in een plastic tas kwam ze in haar stippelpyjama moeizaam en met bloed op haar voorhoofd en haar wangen de met puin bezaaide trappen af. Buiten het verwoeste ziekenhuis staarde ze met grote blauwe ogen roerloos naar de knetterende vlammen.

Mariana Visjegirskaja beviel daags na het bombardement op een kraamkliniek in Marioepol.

Foto Jevgeni Maloletka/AP Mariana Visjegirskaja kreeg op 10 maart een dochter, Veronika.

Foto Jevgeni Maloletka/AP

Visjegirskaja beviel de volgende dag onder het geluid van granaatvuur. Haar dochtertje Veronika ademde voor het eerst op 10 maart.

Na de wereldwijde veroordeling van de aanval, beweerden Russische functionarissen dat de kraamkliniek door extreemrechtse Oekraïense troepen was overgenomen en na het vertrek van de patiënten en verpleegsters als basis werd gebruikt. Maar de AP-verslaggevers in Marioepol, die de aanval op film en foto’s vastlegden, hebben geen enkele aanwijzing gezien dat het ziekenhuis als iets anders dan als ziekenhuis werd gebruikt. Twee dagen nadat Veronika was geboren, kozen vier Russische tanks met de letter Z positie bij het ziekenhuis waar zij en haar moeder herstelden.

De ruiten rammelden en de gangen stonden vol mensen die nergens anders heen konden. Anastasia Jersasjova stond huilend en bevend met een slapend kind in de armen. Granaatvuur had haar andere kind gedood, net als het kind van haar broer, op haar hoofd zat geronnen bloed. „Ik weet niet waar ik heen moet vluchten”, riep ze uit, en haar angst groeide met elke snik. „Wie brengt onze kinderen terug? Wie?”

Serhi Orlov, de loco-burgemeester van Marioepol, voorspelde dat het gauw nog erger zal worden. Het grootste deel van de stad zit nog altijd in de val. „Onze verdedigers zullen zich tot de laatste kogel verweren”, zei hij. „Maar zonder water en eten gaan de mensen dood, en ik denk dat we de komende dagen honderden en duizenden doden zullen tellen.”

Het lichaam van een meisje dat op 27 februari omkwam toen een woonwijk in Marioepol onder vuur werd genomen. Foto Jevgeni Maloletka/AP

Dit is een ingekorte versie van de reportage die Jevgeni Maloletka, Mstyslav Tsjernov en Lori Hinnant schreven voor het Amerikaanse persbureau Associated Press.

