In België kreeg een Oekraïense vluchteling een verblijfplaats aangeboden in ruil voor seks

In België zijn de eerste berichten opgedoken over seksuele en economische uitbuiting en mensenhandel van Oekraïense vluchtelingen. Een Oekraïense vrouw meldde bij het Belgische centrum voor slachtoffers van mensenhandel Payoke dat zij contact had met een man over een mogelijke verblijfplaats. Voorwaarde was dat zij seksuele diensten aan de man verleende. De vrouw bevindt zich inmiddels in Roemenië, onbekend is hoe het met haar gaat. Payoke heeft informatie waaruit blijkt dat in dat land al meerdere gevallen bekend zijn van georganiseerde mensenhandel van Oekraïense vluchtelingen.

De Belgische sociale inspectie deed vorige week ook een controle bij een slagerij in Antwerpen, waar drie vrouwen aan het werk bleken te zijn zonder contract of verzekering. Dat melden bronnen van de inspectie tegen de Belgische krant De Morgen, en wordt bevestigd door Payoke-directeur Klaus Vanhoutte. De inspectie wil niet ingaan op individuele gevallen. De identiteit van de vrouwen is niet bekend, omdat zij niet willen meewerken aan een onderzoek.

Vanhoutte verklaart dit vanuit het idee dat de vrouwen hun situatie wellicht zelf niet zien als uitbuiting. „In Oekraïne ligt het minimumloon lager dan in België, maar zij zijn zich er misschien niet van bewust dat de levenskosten in België een stuk hoger zijn”, zo zegt hij.

Dweilen met de kraan open

Hoewel er al een bijzonder groot aantal Oekraïners op de vlucht is voor de Russische invasie – ruim 3 miljoen volgens de VN – is de prognose dat dit aantal de komende weken zal oplopen tot wel 7 miljoen. „Daarmee zullen de gevallen van uitbuiting en mensenhandel ook exponentieel toenemen”, waarschuwt Vanhoutte.

Vrijdag begint een Belgische campagne om vluchtelingen te waarschuwen voor mensen met kwade bedoelingen en hen te wijzen op plekken waar zij eventueel hulp kunnen vinden. Vanhoutte, initiatiefnemer, benadrukt dat dit niet zal gaan via officiële sites, maar via online groepen voor vluchtelingen op Facebook, Instagram en Telegram.

De keerzijde van deze campagne is dat de informatie kan worden aangezien voor Russische propaganda om vluchtelingen af te schrikken

De keerzijde van deze campagne, zo waarschuwde een Oekraïense journalist hem, is dat de informatie kan worden aangezien voor Russische propaganda, bedoeld om vluchtelingen af te schrikken. Zaak is volgens Vanhoutte om de authenticiteit te benadrukken door op elk bericht het logo van justitie en de federale overheid te zetten. „Hoewel de Russische overheid alles kan namaken”, vertelt hij. En als de telefoons van de vluchtelingen worden afgepakt, kan niemand hen meer bereiken. „We moeten goed beseffen dat, hoe hard we ook ons best doen, het de komende maanden dweilen met de kraan open zal zijn”, zegt hij.

Tot nu toe zijn er in Nederland nog geen verhalen over uitbuiting bekend. Wel zijn de instanties hier alert op: in de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners staat een hoofdstuk over veiligheid van vluchtelingen, waarin specifiek wordt ingegaan op mensenhandel.