‘Ik hou nog veel van het leven. Maar de room is er een beetje af’

‘Bijna elke week vis ik een wedstrijd. Ik ben lid van van drie hengelsportverenigingen. Bij HSV De Dobber in Hardenberg hebben we verschillende malen het Nederlands kampioenschap georganiseerd. Ik heb de leiding over de jeugdafdeling gehad; drie jongens zitten nog steeds in het Nederlands team. Ooit ben ik uitgeroepen tot jeugdbegeleider van het jaar.

„Ik heb altijd veel van sport gehouden. Met alles ben ik verschrikkelijk fanatiek. Bar en boos. Spinning doe ik ook al vijftien jaar. Bij voetbal wilde ik per se in het eerste maar ik was altijd veel te zwaar. In militaire dienst zaten we de laatste maanden in Seedorf, daar was een sintelbaan. Ik begon met één rondje, op het laatst liep ik er meer dan twintig achter elkaar. Veertig kilo lichter kwam ik uit dienst. Tot mijn 27ste heb ik in Gramsbergen in het eerste gespeeld.

„Een enkelblessure maakte daar een eind aan. Jaren liep ik ermee rond. Een chirurg hielp me van de pijn af maar daarna was de beweging eruit. Toen ben ik eens bij volleybal gaan kijken. Ik vond eigenlijk alle sporten leuk. Een paar jaar ben ik spelverdeler geweest, al was ik eigenlijk te klein.

„Op een goed moment zagen mijn zaterdagen er zo uit: eerst naar het voetbal van mijn zoon. Hij zat bij de B-junioren, ik was jeugdleider. Daarna een wedstrijd fluiten bij het volleybal. In de auto had ik een hengel liggen. Onderweg van voetbal naar volleybal zat ik dan een uur aan het kanaal.

‘Ik heb lang in Brucht gewoond, een buurtschap buiten Hardenberg. Mijn vrouw en ik hadden de boerderij van mijn schoonouders geërfd. We hebben hen verzorgd tot hun dood; mijn schoonmoeder werd over de honderd. Zij woonden in het voorste deel, wij in het verbouwde achterste deel. Eén wc, één douche, eigenlijk alles samen. Het was een gemengd bedrijf, niet al te groot, met wat varkens en grond voor aardappelen, rogge, tarwe.

Vissen zijn selectieve eters. Ik gebruik ook wel hennep

„Mijn vader was ook boer maar zelf was ik de technische kant opgegaan. Als jongste van de zes kinderen kreeg ik als enige de kans wat te leren. Ik heb als technicus gewerkt bij een brillenglazenbedrijf en bij een bedrijf dat aardewerk maakte. Daar ontwikkelde ik nieuwe modellen voor wandborden en vazen. De boerderij van mijn schoonouders deed ik ernaast.

„Mijn vrouw had COPD. Nadat ze ook een hartstilstand had gehad, zagen we het niet meer zitten om in dat boerderijtje op de vlakte te blijven. We hebben het goed verkocht, een buurman wilde het hebben. Op 13 november 2020 zijn we verhuisd naar Hardenberg, een huisje midden in het dorp. Een week later waren we vijftig jaar getrouwd. Geen bezoek in verband met corona.

„Mijn vrouw was in ons nieuwe huis op haar gemak. Maar haar gezondheid ging erg achteruit. Een paar maanden na de verhuizing zaten we voetbal te kijken. Ik keek naar Heracles op de ene tv, mijn vrouw naar Emmen op de andere. Ineens zegt ze: ‘Ik ga naar boven’. Daar hadden we ook een bed. Ik zeg: ‘Ik heb liever dat je bij mij blijft, ik ben bang dat er wat met je gebeurt’. Ze zei: ‘Je hoeft niet bang te zijn, boven is Iemand die voor me zorgt’. De volgende ochtend werd ik wakker met een heel vreemd gevoel. Ik ging naar boven. Daar lag ze op het bed. Helemaal koud. Dan stort je wereld in.

„Ik heb heel veel steun maar het gemis is enorm. Geen knuffel meer. Geen arm om je heen. Niet iets tegen elkaar kunnen zeggen. Ik ben iemand die graag praat. Dat mis ik nu. Ik hou nog veel van het leven. Om er wat van te maken met elkaar. Ik heb er nog niet genoeg van. Maar de room is er wel een beetje af.

„Bij de wintercompetitie ben ik onderaan geëindigd. Dat irriteert me wel, normaal hoor ik bij de beteren. Ik mis de concentratie. Bij vissen komt veel meer kijken dan de meeste mensen denken. De dikte van de lijn. De grootte van de haak. Welk voer je gebruikt: maden, casters (verpopte maden), wormen. Vissen zijn selectieve eters. Ik gebruik ook wel hennep. Dat doe je in een thermosfles, warm water erop. De volgende dag zitten er witte kiempjes aan. Vissen zijn gek op die kiempjes. Dat doe je door het voer. Of aan de haak.

„Bij De Dobber hebben we vismeesters, daar ben ik er een van. Soms sta ik een dag voor de klas. We leren die kinderen hoe ze de vis goed moeten onthaken, zonder dat hij doodgaat. Visherkenning: waar kun je aan zien of het een brasem, paling, karper is. En dan na de middag naar de vijver bij school. Die gelukkige gezichten als ze een vis vangen. Dat vind ik haast nog mooier dan het vissen zelf.

„Ik ben blij als ik aan de waterkant zit en mijn zinnen even kan verzetten. Na alles wat er is gebeurd. Je haalt er zoveel inspiratie uit. Het is veel meer dan het vissen alleen. Vogels die om je heen vliegen. Andere dieren die je ziet. Je wilt het liefst zoveel mogelijk vissen vangen. Maar als het niet lukt heb je ook een mooie middag gehad.”

