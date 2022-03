Ik gedraag mij als profeet van het ongemakisme

Ik voel, denk en droom in zeven talen. Op mijn telefoon speel ik podcasts en muziek af die uit alle windstreken van planeet aarde komen. Het komt regelmatig voor dat ik met vrienden in Amsterdam na een etentje schaamteloos meer dan 250 euro pin – waarna ik in bed eraan herinnerd word dat wij met dat bedrag een heel gezin in mijn geboortedorp in Oost-Congo een maand lang konden voeden en van medicijnen voorzien.

Mijn leven is, kortom, de belichaming van complexe structuren die onze wereldorde karakteriseren. Ik ben verloren in een wereld waarin mensen met elkaar verbonden zijn maar elkaars belevingswereld niet begrijpen. Dit is geen theorie, maar een praktijk die zich dagelijks op het Oekraïense grondgebied en op de schermen van smartphones en televisie manifesteert.

Er is een brute, paranoïde dictator die de soevereiniteit van Oekraïne ongegeneerd schendt en er mee weg denkt te komen vanwege zijn nucleaire afschrikking. Dat valt op geen enkele manier te nuanceren. Tegenover de ontspoorde dictator bevindt zich een overgroot deel van de wereld, zowel in zijn eigen land als daarbuiten. Zij spreken de taal van vrede, democratie, vrijheid en soevereiniteit, en veroordelen terecht de misdaad van de tiran in het Kremlin.

Het is verleidelijk om te stellen dat wij nietig zijn, dat de wereld absurd is, en dat wij op individueel niveau niets zinnigs kunnen bijdragen aan het monsterlijke geopolitieke vraagstuk dat de wereld nu treft. Niet zozeer omdat wij onze ego’s willen behoeden voor grootheidswaan, maar omdat wij in machteloosheid als in een comfortabele matras neerzijgen. Wie zich machteloos waant hoeft geen moeite te doen om de eigen positie te onderzoeken, maar kan altijd de vinger naar de ander wijzen. De wereld is absurd, wij zijn heilig: de dictator is ontspoord en wij kunnen er niets aan doen. Natuurlijk, we kunnen vanuit deze dominante logica wapens aan Oekraïne leveren en sancties aan het land van de brute dictator opleggen. Maar ons past geen schuldgevoel.

De oorlog duurt nu al drie weken, en het lukt mij helaas niet om in dit riedeltje te trappen. Niet omdat ik vanuit het luie politieke midden behoefte heb aan both-sidesism, maar omdat de intellectuele nomade in mij, die zeven talen spreekt en zich in verschillende kringen begeeft, ook de neiging heeft om symbolisch overal een spiegel mee te nemen. Opdat wij in onze eigen reflectie de absurditeit van de ander terugzien, en aanvaarden dat wij ons tot de ander te verhouden hebben, hoe gestoord hij ook mag zijn.

Ik gedraag mij als een profeet van het ongemakisme, het geloof dat ongemak, en niet zelfgenoegzaamheid, ons vooruit kan helpen in onze poging om een vrediger en welvarender wereld voor iedereen te realiseren. In mijn gereedschapskist om het ongemak aan te wakkeren heb ik naast de metaforische spiegel ook een beroemde toespraak van de Nigeriaanse schrijver Chimamanda Ngozi Adichie: „Het enkele verhaal creëert stereotypen, en het probleem met stereotypen is niet dat ze onwaar zijn, maar dat ze onvolledig zijn. Ze maken van één verhaal het enige verhaal”, stelt ze in een TED Talk met de veelzeggende titel ‘The danger of a single story’.

Het ongemak waarmee we moeten leven als we in de spiegel durven kijken is dat onze politieke leiders zich inconsistent gedragen ten opzichte van wat zij met de mond belijden. Te vaak stellen zij dat zij mensenrechten hoog in het vaandel hebben staan, maar als puntje bij paaltje komt zijn zij namens ons bereid om met malafide dictators een zakelijke dans uit te voeren. Gas- en oliedeal hier, handelsakkoord, migratiedeal of militaire samenwerking daar. Zo sluiten onze politieke leiders eerst hun ogen en oren voor activistische stemmen die waarschuwen voor mensenrechtenschendingen van onze dictatoriale handelspartners, om daarna verbaasd te zijn dat dezelfde handelspartners zonder gêne vrouwen en lhbtqi+’s vernederen, genocides plegen of de soevereiniteit van landen schenden.

Zlatko Valentic (Joegoslavië, 1984) stelt dat de ander als mens zien misschien wel de grootste opgave is waarvoor het leven ons stelt. Naast wapens leveren aan Oekraïne, halve en hersenloze sancties opleggen aan Rusland of miljoenen Oekraïense vluchtelingen opvangen, moeten we ook in de spiegel kijken en het ongemak dragen als een jas. Zo kunnen wij vanuit zelfkennis ons leren verhouden tot de absurde ander.

Zoals een intellectuele nomade in allerlei talen en ervaringen verloren gaat, zo gun ik onze samenleving het vermogen dominante narratieven uit te dagen en het ongemak te omarmen. Dat navigeren tussen talen en ervaringen is uitermate frustrerend. Maar het ongemak dat daarmee gepaard gaat, leidt tot creativiteit. De intellectuele nomade is dat ongemak eeuwig dankbaar.

Kiza Magendane is politicoloog en schrijft om de week een column op deze plek.