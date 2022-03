Hou eens op, we zijn geen aanstellers!

‘De laatste jaren was ik zo’n twintig kilo aangekomen. Dit gaat niet goed, dacht ik, en ben naar de huisarts gestapt. Die zei: ‘Minder eten en meer bewegen mevrouw, en gaat u eens naar een diëtist.’ En: ‘U heeft last van stemmingswisselingen zegt u, misschien kunt u eens aanschuiven bij een praatgroepje.’ Ik opperde nog dat het met mijn hormonen te maken kon hebben, maar dat idee wuifde hij weg. Ik liep tegen een muur van onbegrip aan. Na enig onderzoek kwam ik erachter dat er speciale klinieken zijn voor vrouwen met overgangsklachten. Waarom weet ik daar eigenlijk zo weinig over, vroeg ik me af.”

Fotograaf Jacqueline van den Heuvel (56) verbaasde zich erover dat er zo weinig over de overgang wordt gesproken, terwijl zoveel vrouwen daar toch middenin moeten zitten. Ze besloot een fotoboek aan het onderwerp te wijden en ging via haar eigen netwerk en sociale media op zoek naar vrouwen die wilden vertellen over hun ervaringen met de overgang, uit verschillende culturen, oud én jong. „Dat bestaat dus ook: jonge vrouwen, nog geen twintig soms, die te maken krijgen met ‘prematuur ovarieel falen’ (POF), waardoor ze, soms zelfs tegelijk met hun eigen moeder, alle symptomen krijgen die bij de overgang horen. Zweten, gewichtstoename, stemmingswisselingen en, voor veel vrouwen het allerergste: onvruchtbaarheid. Stel je dat eens voor, dat je zo vanuit de puberteit de overgang in wordt geslingerd.

„Tijdens mijn zoektocht werd me al snel duidelijk dat vrouwen in de overgang een heleboel klachten met elkaar gemeen hebben, én dat huisartsen daar vaak zo ontzettend weinig over weten. Problemen die vrouwen ervan ondervinden worden geweten aan stress of depressie. Dan zoek je echt in de verkeerde hoek. Artsen sturen vrouwen vaak niet door naar de gespecialiseerde klinieken.

„Ik heb 37 portretten gemaakt en met al die vrouwen gesprekken gevoerd. En er soms ook flink over gelachen. Het leverde veel herkenning op. En ik was dankbaar dat ik over dit onderwerp van gedachten kon wisselen zonder dat ik bang hoefde te zijn voor allerlei flauwe opmerkingen – het taboe is groot en mensen hebben het er -liever niet over, of maken er al snel een grap over.

Het wordt tijd dat we ophouden vrouwen als zeurpieten of aanstellers te zien als ze over de overgang praten. Ik hoop dat mijn boek bijdraagt aan het bespreekbaar maken van dit onderwerp, en dat het wat meer begrip oplevert.”