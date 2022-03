Hof veroordeelt Thijs H. in hoger beroep tot 22 jaar cel voor drie moorden

Het gerechtshof in Den Bosch heeft de 30-jarige Thijs H. donderdagmiddag veroordeeld tot een celstraf van 22 jaar en tbs met dwangverpleging. H. pleegde in mei 2019 drie moorden. Door de rechtbank Limburg werd hij eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar en tbs met dwangverpleging.

Op 4 mei werd het lichaam van een 56-jarige vrouw gevonden in de Scheveningse Bosjes. Drie dagen later werden een 63-jarige vrouw en 68-jarige man dood aangetroffen op de Brunssummerheide. H. heeft bekend dat hij hen met „tientallen” messteken om het leven heeft gebracht. Het hof wijst de bewering dat hij in een opwelling handelde af, en stelt dat hij op „doordachte en doelgerichte manier te werk is gegaan”. Zo heeft hij verklaard dat hij zijn slachtoffers, tijd en locatie koos en dat hij een geschikt mes bij zich droeg.

H. beweert dat hij tijdens de moorden in een psychose zat. Het ‘systeem’ zou hem er opdracht toe hebben gegeven. Na drie verschillende onderzoeken naar zijn psychische gesteldheid concludeert het hof dat „tot op zekere hoogte” sprake is van een stoornis, maar dat hij niet volledig ontoerekeningsvatbaar is.

De straf valt in hoger beroep hoger uit dan bij de rechtbank Limburg, omdat een celstraf van 18 jaar volgens het hof „onvoldoende recht deed aan de ernst en de gruwelijkheid van de feiten – maar liefst drie moorden” en aan de mate waarin H. verantwoordelijk kan worden gehouden. Ook wil het hof met de hogere straf recht doen „aan het leed dat de nabestaanden is toegebracht”. H. dient hun verder een schadevergoeding van in totaal zo’n 103.000 euro te betalen.

Het hof schrijft dat ook de „maatschappelijke onrust die door deze feiten is ontstaan” meespeelt in de beslissing H. te veroordelen tot een hogere celstraf. De dood van de drie wandelaars die hun honden aan het uitlaten waren, zorgde in 2019 voor grote opschudding. Nadat er in een uitzending van het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de moorden werd besteed, kwamen er tientallen tips binnen.