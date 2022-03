Hoe zou een pas aangekomen vluchteling naar de uitslagenavond kijken?

Ze oogden soms wel wat goedkoop. De pleidooien om júist nu te gaan stemmen, terwijl er elders in Europa gevochten werd om dat te kunnen blijven doen. Alsof je een oorlog echt met een stembusgang kunt vergelijken. Een cynicus kon er zelfs een How can I make this about me?-moment in zien, naar het populaire account op sociale media dat uitingen van digitaal narcisme verzamelt. En: hebben we echt een oorlog nodig om ons ergens in de afgelopen drie (!) dagen naar een stemlokaal te begeven?

Maar er was geen ontkomen aan, de coïncidentie van het feestje van onze democratie en de doodsstrijd van die van de Oekraïners. Ook niet tijdens de uitslagenavond bij de NOS. Onder in beeld verschenen geregeld nieuwsflitsen van het front. Dat had een bij vlagen surrealistisch effect.

„Biden: ‘Poetin is oorlogsmisdadiger’”, stond er bijvoorbeeld, terwijl we de ene na de andere Nederlandse partijleider al te voorbarig het hoofd zagen buigen (Hoekstra) danwel victorie hoorden kraaien (de rest). „Kremlin: ‘Uitspraken Biden onacceptabel’”, was er vervolgens te lezen, terwijl de kijker een parade aan uitbundig borrelend kader van telkens wisselende partijen aan zich voorbij zag trekken. Raadslid Peter Visser van Breda Beslist ging even een biertje halen: „Ik kwam terug en er was een zetel bij.” Iris Verhaasdonk van de SP in Breda hield haar wijntje „voor het beeld” maar even buiten beeld. „Vrees voor veel slachtoffers na aanval op theater Marioepol”, ratelde de nieuwsticker nog even verder. In de studio braken de verzamelde experts zich intussen het hoofd over de opkomstcijfers, die – zo stelde Rob Trip in zijn slotwoord tot de kijker – „historisch laag, maar toch niet dramatisch” leken, nu slechts een bijzonder krappe meerderheid van het Nederlandse electoraat zich had verwaardigd te komen stemmen.

Technische problemen

Je kon je afvragen waarom de kijker zelfs tijdens uitslagenavond nog op Oekraïnenieuws moest worden gewezen. Zeker omdat Nieuwsuur zich op NPO2 al van deze taak aan het kwijten was. Verder zorgde een technisch probleem bij de uitslagendesk voor de nodige verwarring. Forum voor Democratie leek aanvankelijk drie zetels te hebben in Rotterdam. Daar had één zetel moeten staan. Jezus Leeft kreeg in dezelfde grafiek per abuis de zetel van Bij1 toegerekend. RTL liet een juichende partijleider aan het woord, voor wie geen wonder natuurlijk te groot was. Dit wonder moesten ze evenwel snel rectificeren. Het viel op dat de NOS zelf dit naliet.

Het getal van de avond was echter 32. Het percentage stemmers dat niet was gaan stemmen omdat ze niet wisten op welke partij ze moesten stemmen. Hoogleraar Carolien van Ham, die zo nu en dan prettig eigenwijs de vraagstelling van de enquêtes van NOS/Ipsos van kanttekeningen voorzag - „dat krijg je als je een wetenschapper uitnodigt” – wees erop dat dit een verdubbeling was ten opzichte van vier jaar geleden.

Je vraagt je af met welke ogen een pas aangekomen Oekraïense vluchteling naar de uitslagenavond zou kijken. Welkom in een land waarin kiezers uit zoveel afkortingen kunnen kiezen dat het kiezers radeloos maakt. Een land waarin iedereen zichzelf tot winnaar van de verkiezingen kan uitroepen, omdat er in de electorale cijferbrei altijd wel ergens een „plusje” voor jouw partij of belang te ontwaren is. Een land dat zich zoveel verdeeldheid veroorlooft dat formeren op veel plaatsen een grotere opgave dan regeren lijkt.

Bij de Nachtzoen die de EO zoals iedere avond bij het sluiten van het tweede net uitdeelt kwam een journaliste aan het woord over hoe haar lichaam haar na een periode van rouw tot stilstand bracht. Ze bedankte haar lichaam ervoor.

Een treffend beeld, wel, bij de dramatisch lage opkomst. De democratische burn-out van een land dat door zijn eigen democratische welvarendheid verlamd geraakt is.

Deze rubriek wordt tot 25 april door diverse auteurs geschreven.