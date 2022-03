Het mondkapje werd een symbool van het zwabberende beleid

Tal van reizigers hadden het besluit de afgelopen tijd zelf al genomen, maar vanaf volgende week woensdag is het officieel: het dragen van een mondkapje is vanaf 23 maart niet meer verplicht in het openbaar vervoer. Het kabinet besloot deze week de verplichting voor reizigers in tram, bus, trein en metro te schrappen en om te zetten in een advies, ook al ziet het Outbreak Management Team (OMT) bij veel besmettingen „een meerwaarde” in het dragen ervan.

De kans is daarmee groot dat het mondkapje, bijna twee jaar nadat het virusremmende kledingstuk schoorvoetend verplicht was gesteld in het openbaar vervoer, snel uit het openbare leven zal verdwijnen. Twee jaar lang was het mondkapje het meest zichtbare symbool van de pandemie – en tevens een van de controversieelste maatregelen, naast de dringende oproep tot vaccinatie en het coronatoegangsbewijs.

De aanhoudende controverse rond het mondkapje was voor velen illustratief voor het zwabberende beleid van het kabinet, dat kort na de uitbraak van de pandemie in 2020 ronduit tegenstrijdige informatie verstrekte: het beschermende nut ervan was gering, zo luidde aanvankelijk het oordeel van RIVM en kabinet, maar tóch werd het mondkapje verplicht in het openbaar vervoer. Dat mochten in die beginmaanden van de pandemie dan weer geen medische maskers zijn, wegens het schrijnende tekort in de zorg en in de verpleeghuizen. De schaarste en de inventiviteit van knutselende burgers leidden tot een bont palet aan zelfgemaakte maskers uit lappen stof, oude T-shirts – zelfs papier.

De schaarste leidde ook tot een heus schandaal, mede door een overhaaste overheidsbeslissing. De zogenoemde mondkapjesdeal met de ‘non-profitorganisatie’ Stichting Hulptroepen Alliantie kostte de staat miljoenen. Sywert van Lienden en twee zakenpartners zijn inmiddels onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek wegens mogelijke oplichting.

Het mondkapje werkte, letterlijk en figuurlijk, beknellend op de Nederlandse maatschappij, die haar vrijheden niet graag laat inperken. Dat toenmalig minister Grapperhaus (Justitie, CDA) zich vorige zomer bij het – achteraf voorbarige – afscheid van het mondkapje liet verleiden tot een jolig Zeg mondkapje waar ga je henen was wellicht begrijpelijk, maar ook typerend voor de onhandigheid waarmee het kabinet-Rutte III de crisis soms tegemoet trad. Later betuigde hij spijt. En in het najaar moest het kabinet opnieuw overstag toen de besmettingscijfers weer tot recordhoogten opliepen.

Met de afschaffing van de mondkapjesplicht wijkt Nederland, net als bij de invoering ervan, af van een deel van Europa. Met nog altijd tienduizenden besmettingen per dag is het begrijpelijk dat kwetsbare burgers vraagtekens zetten bij deze stap. Zij zijn het immers die het meest baat hebben bij bescherming tegen mogelijke dragers van het virus, zoals ook het OMT deze week nog eens stelt in zijn advies aan het kabinet.

Daarnaast is de afgelopen twee jaar gebleken hoe moeilijk het is, vooral mentaal, een eenmaal afgeschafte coronamaatregel opnieuw in te voeren bij een opleving van het virus of de komst van een nieuwe variant.

Het kabinet acht de tijd rijp om verder te versoepelen. Gezien de manier waarop de kabinetten-Rutte hebben geprobeerd Nederland door de pandemie te loodsen, is dat geen verrassing. Maar de vraag blijft of het mondkapje nu al voortvarend naar de prullenbak moest worden verwezen. Want daar komt het mondkapjesadvies dat de plicht vervangt, grotendeels op neer. Het kabinet had beter kunnen wachten op een volmondig ‘ja’ van het OMT.