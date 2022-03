Dat mensen niet gaan stemmen is geen domheid, het is onwetendheid

Meer dan honderd soorten speciaal bier kun je bestellen in Café Biljart Metro, aan de entrée van de Rotterdamse wijk Carnisse. En dat trekt kennelijk stemmers aan. De drie mannen die donderdagmiddag op het terras in de zon zitten, hebben in ieder geval allemáál gestemd. De man met rode pet en gouden oorringen Forum voor Democratie. „Want de PVV deed niet meer mee.” De man met het zwarte fleecevest PvdA. De man van de eigenaresse – „zij is de baas, ik ben de dwaas” – Leefbaar Rotterdam.

Dat is een opvallende score omdat het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam historisch laag was – 39 procent. In verschillende wijken in Rotterdam, vooral op Zuid, was het percentage nog veel lager. Afgaand op het percentage stemmen voor de wijkraden, waarvoor ook gestemd werd, kwam in Carnisse 18 procent van de stemgerechtigden opdagen. Het laagste van alle Rotterdamse wijken.

Historisch lage opkomst

Op verkiezingsavond zelf was de belabberde opkomst al een thema, voor de opgetogen winnaars én voor de bedrukte verliezers. „Beschamend”, zei Ronald Buijt, lijstduwer van Leefbaar. „Om te huilen”, oordeelde oud-politicus van de islamitisch geïnspireerde partij Nida, Nourdin el Ouali. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wil een onafhankelijk onderzoek naar de lage opkomst. Op verkiezingsavond sprak hij al over een „teleurstellend lage opkomst” in zijn stad. „Het is heel lastig om te analyseren hoe dit komt”, zei hij. „Je kunt niet zeggen dat de politieke partijen onzichtbaar zijn, de hele stad hangt vol posters.”

Dat klopt, maar niet in Carnisse. Daar zijn die affiches opvallend afwezig. Verkiezingen leven hier nooit zo, zegt Nikita Kroon, eigenaresse van Café Biljart Metro. „Er wonen hier heel veel Bulgaren, Roemenen, Polen. Die stemmen niet, want die volgen de politiek niet. En Turken. Die stemmen wel. Op Denk.”

De eigenaar van bakkerij Europa, een vriendelijke Rotterdammer van Turkse afkomst, heeft inderdaad op Denk gestemd. Maar het is de eerste keer dat hij stemde in de twaalf jaar dat hij in Nederland woont. Waarom? „Ik ken de Rotterdamse partijen niet, en de Rotterdamse politici ook niet”, legt hij naar woorden zoekend uit. „Ik weet niet wie goed en wie niet goed.” In Turkije stemde hij altijd. Daar kent hij de politici en weet hij waar de partijen voor staan, zegt hij. Dat hij dit keer wel ging stemmen, kwam door zijn goede vriend die de vader is van een jonge Rotterdamse Denk-politicus. „‘Kom, we gaan samen’”, had de vriend gezegd. „En dat hebben we gedaan.”

Te laat om te stemmen

Carnisse is een stenige wijk, met veel appartementengebouwen met vier of vijf verdiepingen. Het Amelandseplein met grasveld en speeltoestellen voor kinderen is de enige groene oase. Een jonge en een oudere vrouw zitten er op een bankje, een boodschappentrolley naast hen. Hebben ze gestemd? Hun ogen worden groot. Of ze gestemd hebben? „Sorry, wij Bulgaren-vrouw. Wij begrijpen niet.” Ze zijn niet de enigen. Behoorlijk wat bewoners van Carnisse spreken geen Nederlands. Of ze volgen de politiek niet. Louis (32) uit Portugal begrijpt de vraag prima maar heeft niet gestemd omdat hij geen idee heeft op wie. Zijn Poolse vrouw stemde ook niet.

De Marokkaans-Nederlandse man, die met zijn zoontje in het park is, kwam pas thuis toen de stembureaus al waren gesloten. „Ik werk als kok.” Politiek interesseert hem ook niet zo. Hij is wel geïnteresseerd in een grotere woning. Nu wonen hij en zijn vrouw, met twee kinderen van vier en tweeënhalf en nog een baby in een woning met twee slaapkamers. „Ik schrijf me steeds in als Woningnet een huis aanbiedt, maar ik word nooit uitgenodigd.”

Straatbeeld in de wijk Carnisse een dag na de gemeenteraads verkiezingen. Foto Walter Herfst

Niet-stemmen heeft te maken met opleiding, denkt Edwin Huijsers (54). Niet dat de mensen in Carnisse dom zijn, zeker niet. Maar er is veel onwetendheid. Hij is de heg aan het snoeien en gooit een vuilniszak vol takken in de vuilcontainer. Hij wijst op het afval naast de container. „Buurtbewoners weten niet dat je grofvuil kunt bellen om het op te halen.”

Hij runt samen met zijn vrouw een wasserette in Carnisse en vindt het een heerlijke plek. Tenminste, tot vier uur in de middag. Dan komen de drugskoeriertjes, van die jonge gastjes op de fiets. „Maar daar heb je geen last van hoor.” Onveilig is het ook niet. In de dertig jaar dat hij er zit is er maar twee keer ingebroken in de wasserette. Beide keren door een zwerver die het zo koud had dat hij bijna doodvroor. „Hij heeft chocomel gemaakt om op te warmen.”

Niet serieus genomen

Hij wil maar zeggen, veel mensen in Carnisse hebben wel wat anders aan hun hoofd dan stemmen. Jammer is dat wel, vindt hij. Hij ging met machtigingen van zijn vrouw en zoon en dochter naar het stembureau. Voor zijn dochter stemde hij D66, de andere drie stemmen gingen naar Leefbaar. „Ik vind het een plicht. De mensen in Oekraïne zijn hun vrijheid kwijt. Die moeten wij hier koesteren.”

Terug naar Café Biljart Metro waar inmiddels vrolijk wordt gebiljart. Ad Kroon hoopt dat Leefbaar dit keer ín de coalitie komt. „Vier jaar geleden was dat ook de grootste partij, maar kwam toch in de oppositie. Dat is funest. Je voelt je als kiezer niet serieus genomen en dat voedt de desinteresse.”

En wat stemde zijn vrouw, Nikita Kroon eigenlijk? „Ik was na twee jaar corona helemaal klaar met alle politieke perikelen en loze beloften”, zegt ze eerlijk. „Dan weer open, dan weer niet, dan misschien weer wel.” Stemmen kon ze dit keer niet opbrengen. Ze gaf haar stembiljet aan haar man. „Stem jij maar, ik hoef niet te weten waarop”, zei ze. „Mijn stem ging zo in elk geval niet verloren.”