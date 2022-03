‘Gronings’ gas komt voortaan uit een schip in de Eemshaven

Zo nodig meer gas uit Groningen, de kolencentrales extra elektriciteit laten produceren en, als het moet, de grootste gasverbruikers afschakelen. Dat waren vorige week de adviezen die energiespecialisten aan leden van de Tweede Kamer gaven voor als de toevoer van Russisch gas onverhoopt wegvalt.

Geen van die drie tips komen voor in de ‘gasplannen’ die minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) afgelopen maandag presenteerden.

Vijlbrief legde in een toelichting graag uit waarom, bijvoorbeeld bij een Russische boycot, niet meer Gronings gas kan worden geproduceerd, zoals sommige deskundigen bepleitten. „Ik raad die deskundigen aan om een keer mee te gaan naar Groningen om te zien hoe de mensen daar wonen”, zei de staatssecretaris. „Ik begrijp hun redenering en het belang van leveringszekerheid, maar meer productie dan we nu plan zijn, is volgens de toezichthouder niet veilig.”

Dat het kabinet voor een andere koers kiest, laat duidelijk zien dat het op meerdere borden tegelijk moet schaken. De Russische gasleveranties zijn immers niet het enige risico. De gasproductie in Groningen moet hoe dan ook snel worden beëindigd en dan is er nog een andere levensgrote uitdaging: het klimaat. Het harder laten draaien van relatief sterk vervuilende kolencentrales zou voor het beleid van klimaatminister Jetten wel een hele slechte start zijn.

Vol inzetten op vloeibaar gas

Het kabinet zoekt het nu vooral in het importeren van meer vloeibaar aardgas (LNG). Met de toevoer van meer zogeheten LNG kunnen we de import van Russisch gas en de productie van het Groningenveld zelfs compenseren. De vraag is of dat reëel is.

Eerst wat getallen. Nederlandse gezinnen en bedrijven gebruiken jaarlijks ruim 40 miljard kubieke meter gas. Groningen, andere gasvelden in Nederland en Rusland zijn elk goed voor zo’n 15 procent daarvan. Verder komt een kwart uit Noorwegen en zelfs nog iets meer komt nu al in vloeibare vorm in de Rotterdamse haven aan. Landen in het Midden-Oosten, de VS en ook Rusland zijn de belangrijkste producenten van LNG.

Die toevoer van LNG, 12 miljard kubieke meter, kunnen we betrekkelijk snel verdubbelen, was deze week de boodschap van minister Jetten. Hoe? Door de capaciteit van de zogeheten ‘Gate-terminal’ in Rotterdam, waar de LNG-tankers aanmeren, aanzienlijk te vergroten. Die zou jaarlijks niet 12 maar 20 miljard kuub kunnen gaan verwerken. Een van de manieren is het verhogen van de ‘uitzendsnelheid’. „Dat is de snelheid waarmee je vloeibaar aardgas naar gas kan omzetten en naar ons netwerk transporteert”, legt gasdeskundige René Peters (TNO) uit. „LNG komt vloeibaar en dus sterk gekoeld aan land. Het vermogen wat dan nodig is om het te verdampen, kun je vrij eenvoudig vergroten. Dat is een realistisch scenario om dat binnen een jaar te realiseren.”

Volgens een woordvoerder van Gasunie, samen met Vopak eigenaar van de Gate-terminal, wordt momenteel naar „alle mogelijkheden gekeken” om de capaciteit in Rotterdam te vergroten. Dat kan betrekking hebben op de productie zelf, maar ook bijvoorbeeld op een betere logistiek.

Drijvende gasinstallatie

Verder onderzoeken Gasunie en Vopak de mogelijkheden om ook in de Groningse Eemshaven LNG te kunnen verwerken. Nu is Rotterdam nog de enige aanlandingsplaats in Nederland. Jetten spreekt in zijn ‘gasbrief’ van maandag over het huren van een drijvende LNG-terminal die nog eens 4 miljard kuub gas aan land kan brengen. „Binnen enkele weken weten we of dat gaat lukken”, zegt de woordvoerder van Gasunie.

Voordeel van zo’n schip – een floating storage and regasification unit (FSRU) – is dat het gas volledig op het water wordt verwerkt. Het vloeibare gas van min 162 graden komt van tankers in de FSRU en daar wordt het met behulp van zeewater verwarmd. Dan kan het gas via een pijpleiding het Nederlandse netwerk in, zonder dat er op land iets gebouwd hoeft te worden. Dergelijke schepen, zoals bijvoorbeeld de Exemplar uit Antwerpen, komen vaak bij een oorlog of een ramp aan de kust te liggen, wanneer het energienetwerk is beschadigd. Of ze zorgen voor het begin van de productie, terwijl een nieuwe LNG-installatie op land nog voltooid moet worden.

Volgens Gasunie-bestuurder Ulco Vermeulen kan de drijvende LNG-terminal al eind van de zomer in bedrijf zijn. „We moeten wellicht nog een kilometer naar het gasnetwerk op land overbruggen en wat baggerwerkzaamheden verrichten, maar we kunnen het snel regelen”, zei hij tijdens een presentatie donderdag aan de Tweede Kamer.

Nou zal Nederland niet de enige zijn die zo’n gehuurde FSRU voor zijn deur wil hebben als de import uit Rusland stil komt te liggen. De kosten lijken gezien de hoge energieprijzen niet het grootste probleem: de bouw van zo’n schip kost een kleine 300 miljoen euro en dat is ongeveer de helft van de kosten van een productielocatie op land. „Als we uitgaan van een exploitatie van vijf jaar in de Eemshaven, dan spreek je over maximaal 300 miljoen euro aan kosten [voor onder meer de huur]. Per saldo is dat een rendabele investering”, aldus Vermeulen.

„Maar van die FSRU’s zijn er niet zoveel op de wereld”, zegt Peters van TNO. Niet meer dan zeventig mondiaal. En dat is niet de enige bottle neck bij het streven naar veel meer LNG. Dat geldt ook voor het aantal LNG-tankers in de wereld. „En hoe kom je aan voldoende LNG? Qatar heeft zijn productie voor de komende jaren contractueel al aan Azië toegezegd. In de VS wordt gewerkt aan meer capaciteit voor zijn schaliegas, maar dat vergt snel twee of drie jaar. Daar bestaan dus nogal wat vraagtekens.”

Halflege gasbergingen

Naast de inzet op LNG wil het kabinet gastekorten voorkomen door de voorraden vóór de winter beter aan te vullen. De vraag is of dat gaat lukken.

De afgelopen winter was meer een langdurige herfst en dat kwam voor de leveringszekerheid goed uit. Want de vijf gasbergingen waren oktober vorig jaar voor slechts 58 procent gevuld, niet comfortabel aan de vooravond van de winter. Inmiddels is dat percentage onder de 20 gedaald en vanaf april moet de vulgraad weer stijgen. Die bergingen zijn essentieel om een eventuele piekvraag op te vangen, zeker als de vaste aanbieders van extra gas – Groningen en Rusland – niet meer thuis geven.

Tot de afgelopen jaren was het vullen van de bergingen, goed voor bijna 15 miljard kubieke meter gas, geen probleem. Omdat de gasprijzen in de winter hoger lagen dan in de zomer was het voor gasbedrijven een commercieel aantrekkelijke bezigheid. De huidige crisis op de energiemarkt heeft aan dat automatisme een einde gemaakt. Door de hoge prijzen voor de komende maanden is het vullen een riskante bezigheid geworden. Mogelijk ligt de prijs in de winter, als het opgeslagen gas wordt afgerekend, veel lager. Het afdekken van de risico’s kan de overheid zomaar 6 tot 7 miljard euro kosten, rekende Jetten deze week voor.

Voor de meeste bergingen is er in de praktijk geen probleem, zegt een woordvoerder van gasexploitant NAM. Zo is met de overheid afgesproken dat de bergingen Norg en Alkmaar hoe dan ook door de NAM worden gevuld. De financiële vergoeding voor alle deelnemende partijen wordt uiteindelijk vastgesteld door een arbitragepanel, zo is een jaar geleden afgesproken. Resultaat was in elk geval dat Alkmaar afgelopen najaar voor 100 procent en Norg voor 80 procent was gevuld.

Het grootste knelpunt ligt in het Noord-Hollandse Bergermeer. Daarbij zijn niet alleen de hoge prijzen van dit moment het probleem. Serieus obstakel is dat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom 40 procent van de capaciteit huurt en het is volgens Jetten „op zijn minst zeer twijfelachtig” of de Russen dit jaar de beschikbare ruimte gaan vullen. Een slecht voorteken is dat Gazprom ‘zijn’ deel van het Bergermeer vorig jaar ook al niet heeft gevuld.

„Daar ligt voor het kabinet het grootste risico”, zegt Peters. Het genoemde risico van 6 tot 7 miljard is weliswaar speculatief, maar volgens de TNO-man rechtstreeks aan Bergermeer te linken. „Als je dat nu vult, circa 4,5 miljard kuub, kost dat zo’n 9 miljard euro. Wanneer in de winter de gasprijzen weer op een normaler niveau zijn beland, bijvoorbeeld op 50 cent per kuub, dan levert dat een verlies op van bijna 7 miljard. Van dat geld zou dan 40 procent naar het Russische Gazprom gaan. Dat zie ik eerlijk gezegd niet snel gebeuren.”

Voor bestuurder Bart Jan Hoevers van de Gasunie is het eenvoudig, liet hij donderdag in de Tweede Kamer weten. Bedrijven kunnen wat hem betreft kiezen. „Of ze maken gebruik van de capaciteit die zij huren in een gasopslag of ze geven die capaciteit terug. Vervolgens kan het ministerie van Economische Zaken een partij aanwijzen die de gasopslag voldoende vult.”