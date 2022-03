Geen linkse meerderheid in ‘Havana aan de Waal’

Het oorverdovende gejuich op het Nijmeegse stadshuis, woensdagnacht rond twee uur, komt van Stadspartij Nijmegen. Zij zien hun zetels meer dan verdubbelen, van drie naar zeven. „Kampioeeenen, kampioeeenen”, schreeuwen ze. Een tweede uitbarsting van vreugde, en dan door álle aanwezigen, volgt als blijkt dat Forum voor Democratie nul zetels krijgt.

Dan pas juicht ook GroenLinks mee. De partij blijft weliswaar de grootste in Nijmegen, maar ziet het aantal dazetels dalen van elf naar negen, volgens de voorlopige prognose. Stadspartij Nijmegen wordt de tweede partij (zeven zetels), gevolgd door D66 (zes zetels).

Als burgemeester Hubert Bruls klaar is met het voorlezen van de voorlopige uitslag, knuffelt GroenLinks-lijsttrekker Quirijn Lokker met April Ranshuijsen (de nummer twee) en Tweede Kamerlid Lisa Westerveld. Op het stadhuis wordt deze avond geen alcohol geschonken. Vier jaar geleden werd het iets té gezellig en dat wil het college voorkomen, zo zijn de geruchten. Maar de Stadspartij doet niet moeilijk en smokkelt eigen kratten bier mee naar binnen. De sfeer zit er goed in.

GroenLinks-stad

Nijmegen is een ‘GroenLinks-stad’. Vier jaar geleden behaalde de partij in Nijmegen een monsterzege. Met elf zetels werd het bijna twee keer zo groot als de nummer twee, D66. De afgelopen jaren vormden GroenLinks, D66 en SP het college. GroenLinks maakt zelfs al meer dan twintig jaar deel uit van het college. En al die tijd kan de partij zijn dromen waarmaken, zoals een ruimhartig armoedebeleid, minder ruimte voor de auto en meer plek voor natuur.

En na vanavond? „Nijmegen blijft Havana aan de Waal”, denkt Lokker, voor de uitslag bekend is. Ook D66-lijsttrekker Lusanne Bouwmans ziet een overwinning voor GroenLinks wel aankomen, zegt ze nog voor de uitslag. In de campagne zinspeelde haar partij nog op een nek-aan-nekrace tussen D66 en GroenLinks, maar Bouwmans weet ook wel waar ze woont. Lokker is heel blij, zegt hij terwijl hij de felicitaties in ontvangst neemt, dat Nijmegen „weer kiest voor Groen en voor links”. Hij kijkt naar het scherm en begint hardop zetels van zijn partij, de SP (drie zetels) en de PvdA (vier zetels) op te tellen.

Geen linkse meerderheid

Maar een linkse meerderheid zit er niet in. Deze uitslag laat zien dat Nijmegen niet zo’n groot GroenLinks-bolwerk is als gedacht, vindt D66-lijsttrekker Bouwmans. „Het laat vooral zien dat mensen ook hier lokaal stemmen.” GroenLinks zal na de uitslagenavond waarschijnlijk in gesprek moeten met D66 en zéker met Stadpartij Nijmegen. „Dus Havana aan de Waal?”, concludeert Bouwmans. „Nee.”

Wendy Grutters van Stadspartij Nijmegen staat naast een met bierflesjes bezaaide statafel, en weet niet waar ze het moet zoeken. Dít had ze niet verwacht. „Dé Nijmegenaar heeft gestemd”, zegt ze. Haar partij profileert zich ook zo: als een partij voor en door de Nijmegenaar. Het staat ideologisch wat verder af van GroenLinks en vindt datdie partij niet naar alle inwoners van Nijmegen luistert. „Maar we gaan met elkaar in gesprek”, zegt Grutters.

Lisa Westerveld is vooral opgelucht, zegt ze. Bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar kregen zowel D66 (23 procent), als de VVD (14 procent) hier meer stemmen. GroenLinks deed het met 13 procent niet fantastisch. „Het is goed te zien dat dat weer is bijgetrokken, overal in het land en ook hier.” Dat er collectief wordt gevierd dat FvD geen zetels krijgt, zegt volgens haar veel. „Dat is ook Nijmegen”, zegt Westerveld. „En het laat zien hoe mooi gemeentepolitiek kan zijn. Als het erop aankomt, juichen we voor dezelfde dingen.”