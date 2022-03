Feest bij GroenLinks en PvdA, ook nieuwkomers scoren op links

Bij zo’n beetje elke nieuwe exitpoll klinkt woensdag, bij de uitslagenavond van GroenLinks Amsterdam, gejuich in poppodium de Melkweg. Volgens bijna elke poll zal GroenLinks winst boeken. De aanwezigen zijn uitzinnig. Ze dansen op hits uit eerdere decennia. Het bier vloeit rijkelijk.

Tegelijkertijd klinkt er verbazing, ook bij landelijk partijleider Jesse Klaver. „Het gebeurt niet vaak dat ik niet weet wat ik moet zeggen”, begint hij zijn speech op het podium. „Die verbazing was oprecht”, zegt hij later. „Vorig jaar hebben wij heel hard de verkiezingen verloren.” Bij de Tweede Kamerverkiezingen ging GroenLinks toen van achttien naar veertien zetels. „Corona heeft ons erg in de weg gezeten. We konden toen niet de straat op en daarin zijn we het krachtigst.”

Later blijkt dat GroenLinks in veel steden, zoals Eindhoven, Leiden, Arnhem en Utrecht, de grootste is geworden of gebleven. Het verlies in Amsterdam is pijnlijk, maar in het algemeen bestendigt GroenLinks woensdag de titel van de grootste partij op links.

‘Geweldige avond’ voor de PvdA

Bij de PvdA, die in 2018 nog een fors verlies voor de kiezen kreeg, heerst woensdagavond ook optimisme. Partijleider Lilianne Ploumen spreekt in Amsterdam van „een geweldige avond”, vooral omdat de PvdA in de hoofdstad in zetels bijna verdubbelt en voor het eerst in twaalf jaar weer de grootste partij lijkt te worden. Het beeld in de rest van het land is minder duidelijk. Als Ploumen zegt dat Nederland „ook op andere plekken roder en roder kleurt”, is op dat moment nog onzeker of en hoeveel extra raadszetels de sociaal-democraten woensdag precies hebben gescoord.

Nederland kleurt op meer plekken roder en roder

De SP verliest opnieuw en dat is niet verrassend nadat een intern conflict vorig jaar tot tientallen royementen in tal van afdelingen leidde. De partij deed dit jaar in 86 gemeenten mee terwijl dit er in 2014 nog 110 waren. Dat had vaak te maken met onvrede over de landelijke partijkoers, in de grote steden deden zelfs afsplitsingen van de SP mee met een nieuwe socialistische partij. Die haalden geen zetels, maar zorgden wel voor verder zetelverlies voor de SP in steden als Rotterdam en Amsterdam. In bolwerk Oss is de partij niet meer de grootste.

Vijfde nederlaag op rij voor SP

Voor SP-leider Lilian Marijnissen, die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voor het eerst partijleider was, betekent de uitslag de vijfde verkiezingsnederlaag op rij. Marijnissen suggereerde woensdagavond, zoals de SP vaker deed, dat de matige opkomst de SP parten heeft gespeeld. „Dat de opkomst zo laag is, zegt veel over het vertrouwen in de politiek”, aldus Marijnissen.

Leden van GroenLinks op de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen van Groen Links in de Melkweg in Amsterdam. Foto Olivier Middendorp

Twee duidelijke winnaars op links zijn de Partij voor de Dieren en Bij1, waarmee de versplintering op links ook lokaal verder doorzet. In gemeenten waar de PvdD dit jaar voor het eerst meedeed, komen ze vaak in de raad, in Amsterdam stokte de opmars deze keer wel. Bij1 levert in Rotterdam een knappe prestatie door met twee zetels de gemeenteraad binnen te komen en in Utrecht ook met minimaal een. In Amsterdam gaat het aantal zetels omhoog van een naar drie.