Extern bureau eist rectificatie over onschuld voorzitter politiebond

Bezemer & Schubad heeft geen onderzoek gedaan naar ongewenste omgangsvormen van Gerrit van de Kamp, voorzitter van politiebond ACP. Ook is niet geconcludeerd dat er geen onheuse gedragingen zijn gepleegd door Van de Kamp. Het onderzoeksbureau heeft vandaag de politiebond gevraagd een persverklaring die woensdag is uitgestuurd, te rectificeren. Dat zeggen betrokkenen.

In de verklaring maakte de politiebond bekend dat na „breed extern onderzoek” naar twee anonieme meldingen zou zijn vastgesteld dat Van de Kamp niks te verwijten valt. Die conclusie zou mede getrokken zijn op basis van twee gesprekken die een vertrouwenspersoon van Bureau Bezemer & Schubad in Rotterdam voerde, verklaarde een woordvoerder van de bond, Maarten Brink gisteren.

Aan Van de Kamp, die vier weken geleden na klachten van personeel op non-actief werd gesteld, zijn woensdag door de waarnemend leidinggevenden van de ACP excuses aangeboden en hij mag zijn werk hervatten, zo is gemeld.

In het schrijven waarin Bezemer & Schubad rechtzetting eist van de persmededelingen van de politievakbond wijst het bureau uit Rotterdam erop dat men geen enkel onderzoek heeft gedaan naar de klachten die binnen de ACP leven over het gedrag van de voorzitter. Bezemer heeft ook niet gefunctioneerd als vertrouwenspersoon in deze zaak. De externe onderzoekers hebben alleen kenbaar gemaakt dat ze bereid waren als meldpunt te functioneren voor eventuele klagers. Bezemer heeft de ACP naar verluidt juist geadviseerd dat er nader onderzoek moet komen naar de klachten over het gedrag van Gerrit van de Kamp. Hoor en wederhoor is in deze volgens deze onderzoekers ook zeer belangrijk.

Ruzie

Het verzoek om rechtzetting door Bezemer & Schubad komt nadat eerder deze maand al een ander extern onderzoeksbureau ruzie kreeg met de ACP. Toen begin dit jaar meldingen binnenkwamen bij het dagelijks bestuur van de ACP over grensoverschrijdend gedrag door Van de Kamp werd aanvankelijk de Levent Group uit Blaricum ingeschakeld om de meldingen te beluisteren om de ernst en omvang van de klachten te kunnen duiden. In de gesprekken die directeur René Reijenga samen met zedenrechercheurs en een psycholoog voerden met een aantal ACP-werknemers, werden naar verluidt de initiële aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag door Gerrit van de Kamp bevestigd. Er is door ACP-werknemers volgens verscheidene bronnen onder meer geklaagd over machtsmisbruik, seksueel wangedrag, intimidatie en grof verbaal geweld.

Woordvoerder Maarten Brink van de ACP zegt desgevraagd niets te weten van een eis tot rectificatie. Binnen de ACP bestaat onder het kaderpersoneel groot ongenoegen over de wijze waarop de klachten tegen Van de Kamp worden behandeld. Een achttal vooraanstaande werknemers heeft zich uit protest ziek gemeld.