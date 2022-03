Maandagmiddag brachten mijn neef (17) en ik wat boodschappen naar oudoom Karel (109). „Thee?”, vroeg Karel. We liepen naar de keuken, want als hij je thee aanbiedt, moet je die wel zelf zetten. Ik vulde de fluitketel terwijl de neef het fornuis aan deed. Hij staarde naar de gaspit, een zwarte bloembodem omkranst met snikhete kroonbladeren.

„Het heeft iets naars,”, zei hij, „de gedachte dat dit gas uit de velden van de agressor komt.”

„Ja”, zei ik, „en het is nog een veel griezeliger gedachte dat voor elke goedkope kuub die we de afgelopen jaren verstookten er nu opeens mensenlevens op het spel staan.”

Vanuit de woonkamer klonk ondertussen vertederd gekwek. Karel heeft sinds kort twee Japanse nachtegaaltjes die zo op elkaar lijken dat hij ze allebei Fred heeft genoemd.

„Ze zijn zo fijntjes”, zei hij verliefd. Op de achtergrond pikte zijn kaketoe Chenoa woedend haar veren uit.

„Je bent zo kalm”, zei de neef.

„En?” vroeg Karel, terwijl hij een van de Fredjes nog een meelworm toestak.

„Nou, van iemand die al een oorlog meemaakte, had ik verwacht dat hij nu in paniek zou zijn.”

„Och nee, want de uitkomst ligt toch al vast”, zei Karel. „Europa is met handen en voeten gebonden. We kunnen wel stoer doen en wapens sturen en sancties regelen enzo, maar we kunnen niet echt in actie komen zonder een Derde Wereldoorlog te ontketenen en dus zal Oekraïne worden opgeofferd voor de veiligheid hier.”

Er klonk een fluittoon. Mijn neef en ik renden naar het gasstel om de ketel van het vuur te halen. „Weet je wat mij de afgelopen weken ook dwarszit?” zei de neef. „Dat die transitie naar groene energie nu opeens wél snel kan. Angst voor het eigen hachie is blijkbaar een betere stimulans om te vergroenen dan een leefbare aarde voor de toekomstige generaties.”

Ik moest denken aan mijn vaders verjaardag vorige zomer. De overstromingen in Duitsland en Limburg hadden binnen de familie een discussie veroorzaakt over wat we zelf konden doen tegen de opwarming. Mijn achterneef ging overal in mee, van thermostaat lager tot eenpansgerecht. Tot iemand voorstelde dat we ook de maximumsnelheid omlaag konden doen (ik moet erbij zeggen dat hij een snelheidsduivel is en al in tranen was toen hij opeens toch niet altijd en overal honderddertig mocht).

„Ik wil veel doen maar ik ga echt geen tachtig rijden op de snelweg”, zei hij. „Ik heb maar één leven.”

De neef was even stil toen ik hem dat vertelde. Peinzend keek hij toe hoe het hete water donkere sluiers uit het theezakje trok.

„‘Ik heb maar één leven’”, zei hij ten slotte. „De rest ook.”

