Echt Voor Barendrecht zint niet op wraak

Hartstikke goed!” Voorbijgangers in een winkelstraat van Barendrecht komen de gekozen kandidaten van Echt Voor Barendrecht feliciteren in hun campagnewinkel. De lokale politieke partij beschikt na de verkiezingen over een fabelachtige meerderheid van twintig van de negenentwintig zetels. „Ik had wel verwacht dat we zouden winnen, maar zó veel is bizar”, zegt ondernemer en partijlid Dennis Boom. „Je kunt je afvragen wat er zo goed is aan deze partij. Maar je kunt je ook afvragen wat er mis is met de andere partijen. Dat is heel wat.”

De partij verenigt tweehonderdvijftig enthousiaste leden, naar eigen zeggen van divers ideologisch-politiek pluimage, die niet alleen de afgelopen maanden maar eigenlijk de gehele raadsperiode campagne hebben gevoerd. Dat wil zeggen: ze gingen de wijken in, belden aan bij bewoners, prikten zwerfafval weg en peilden de stemming onder bewoners. „En dat blijven we doen”, zegt lijsttrekker Lennart van der Linden, in het dagelijks leven financieel adviseur van de gemeente Westvoorne en tevens senator voor de fractie-Nanninga. „We gaan binnenkort een bedanktour maken. De campagne voor de verkiezingen over vier jaar is vandaag begonnen.” Ze hebben woensdagavond al een feestje gehad en daarna gingen ze naar het gemeentehuis, waar de stemming door het verlies van de andere partijen bedrukt was. „Een begrafenis is gezelliger.”

Drie oorzaken

Dat Echt Voor Barendrecht de politieke concurrenten zo ver achter zich heeft gelaten, heeft drie oorzaken, analyseert lijsttrekker Van der Linden. Ten eerste het beleid van de coalitie. „Dat was matig, en dan druk ik het zacht uit.” Zo heeft een nieuw, „onlogisch” afvalbeleid „veel weerstand” gewekt. „Als je wilt dat mensen zich tegen je keren, moet je vooral zonder overleg zoiets invoeren. De Barendrechters hebben thuis twee afvalcontainers gekregen om afval te scheiden en worden geacht de rest van hun afval met een pas in een container in de buurt te deponeren. Hoe meer je deponeert, hoe meer je betaalt. Van der Linden: „Men staart zich blind op afvalscheiding. Wij zien dat anders. Wij streven naar een balans tussen afvalscheiding, gebruiksgemak, het aanzien van de buitenruimte en de betaalbaarheid.”

Tweede verklaring voor de monsterzege is dat de partij is „beloond” voor een „kwalitatief goede” campagne, „een aansprekend” programma en een „gevarieerde lijst” met „kundige” kandidaten uit heel Barendrecht. De partij staat open voor de burger. Miranda Mes, tweede op de lijst: „Mensen kregen via ons veel sneller antwoord dan via de gemeente.”

Derde oorzaak is het „sentiment” onder kiezers, die revanche wilden nemen voor het onrecht dat de partij naar de indruk van velen was aangedaan. Van der Linden: „De kiezer laat zich niet belazeren. Wij werden vier jaar geleden beloond met een winst van vijf zetels voor het beleid dat wij hadden gevoerd, we werden vervolgens veruit de grootste partij, maar zijn op de avond van de verkiezingen buitengesloten door alle andere partijen gezamenlijk.”

Weggestemd

Veel voorstellen van de partij werden de afgelopen vier jaar weggestemd door de coalitie van zes andere partijen, die samen één zetel meer had. Van der Linden: „Barendrecht had altijd vier wethouders. Dat werden er zes. Wij hebben bij elke begroting voorgesteld om dat te reduceren naar vier, en met de drie ton die we daarmee besparen de belastingen niet te hoeven verhogen. Dat werd natuurlijk niet geaccepteerd, want dan hadden ze van één partij een wethouder moeten wegsturen.” De partij heeft een „verspillingsmeter” bijgehouden. „Er is zes miljoen euro over de balk gesmeten.”

Er is zes miljoen verspild

De partijleden zelf klinken, vier jaar nadat ze werden buitengesloten, tamelijk mild over de andere partijen. Vooral de eerste tijd waren de verhoudingen verstoord. Maar groeten doen ze elkaar nog steeds, en van wraak wil de partij niets weten. Miranda Mes: „We zouden iedereen kunnen negeren. Maar dat gaan we niet doen. We gaan niet doen wat de andere partijen de vorige keer hebben gedaan. We gaan op zoek naar de connectie.”