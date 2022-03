Drie grootste veilinghuizen ter wereld annuleren veilingen Russische kunst

De drie grootste veilinghuizen ter wereld, Christie’s, Sotheby’s en Bonhams, hebben hun geplande veilingen van Russische kunst geannuleerd vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Dat melden The Art Newspaper en Artnet News.

Het gaat om veilingen die in juni in Londen zouden worden gehouden en die populair zijn bij de rijke Russen in de Britse hoofdstad. De veilinghuizen kondigden ook strengere koperscontroles aan om ervoor te zorgen dat de sancties van het Westen tegen Russen die nauwe banden hebben met Poetin worden nageleefd. Op de Britse sanctielijst staan inmiddels meer dan duizend Russen en Wit-Russen. Sommige Russische miljardairs zijn fervente kunstverzamelaars.

Boycotten

Sotheby’s, dat onlangs zijn kantoor in Moskou sloot, hield jaarlijks in Londen twee veilingen van Russische kunst. Die resulteerden vorig jaar in een omzet van omgerekend 40 miljoen pond. Het veilinghuis liet maandag weten geld in te gaan zamelen voor de slachtoffers van de oorlog.

Een woordvoerder van Christie’s zei over de geannuleerde veilingen: „We hebben de verantwoordelijkheid om te reageren op de behoeften van onze klanten en op geopolitieke gebeurtenissen waar we geen controle over hebben.”

Phillips, het van oorsprong Britse veilinghuis dat in handen is van Russische eigenaren, staat onder grote druk. Begin deze maand deden New Yorkse verzamelaars een oproep het veilinghuis te boycotten. Phillips doneerde vervolgens 7 miljoen euro aan het Oekraïense Rode Kruis, de netto-opbrengst van een veiling van twintigste-eeuwse en hedendaagse kunst in Londen.