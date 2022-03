Drie arrestaties voor intimidatie Chinese dissidenten in New York

Het Amerikaanse openbaar ministerie beschuldigt vijf mensen ervan dat ze Chinese dissidenten in Amerika hebben bespioneerd en lastiggevallen. In één geval zou er zijn geopperd om een dissident er met geweld van te weerhouden om zich verkiesbaar te stellen voor het Huis van Afgevaardigden.

„Sla hem tot hij zich niet meer kandidaat kan stellen. Een auto-ongeluk, (hij) is dan helemaal kapot, toch?” Die woorden zou Lin Qiming, een in China wonende Chinese staatsburger hebben gebruikt tegen een Amerikaanse privédetective die hij had ingehuurd om de dissident van verkiezing af te houden.

Lin Qiming werkt volgens de Amerikanen voor het Chinese ministerie voor Staatsveiligheid. Hij zou de detective in eerste instantie hebben gevraagd om privéschandalen over de dissident te fabriceren, bijvoorbeeld dat die betrokken zou zijn bij wantoestanden met een prostituee.

Klassieke Chinese tactiek

Dat klinkt als een klassieke Chinese tactiek: ook binnen China worden dissidenten vaak aangepakt door ze te beschuldigen van onzedelijk gedrag, corruptie of belastingontduiking. Zo kreeg de dissidente kunstenaar Ai Weiwei in 2011 een politiek gemotiveerde aanslag voor achterstallige belasting aan zijn broek. En Xu Zhangrun, een uitgesproken hoogleraar die het waagde om kritiek te uiten op Xi Jinping en op het Chinese coronabeleid, werd in 2020 beschuldigd van het bezoeken van prostituees.

De Amerikaanse autoriteiten hebben de naam van de dissident in kwestie niet prijsgegeven, maar uit de persoonsbeschrijving in de documenten voor de rechtszaak valt af te leiden dat het gaat om Xiong Yan. Xiong zou betrokken zijn geweest bij de opstanden op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing in 1989.

In totaal gaat het om drie aparte gevallen waarin dissidenten werden lastiggevallen. Daarvoor zijn vijf mensen in staat van beschuldiging gesteld. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan spionage en het lastigvallen en achtervolgen van dissidenten van Chinese afkomst. Ze zouden hebben gehandeld in opdracht van de Chinese geheime politie. Het zou in alle drie de gevallen gaan om wat Justitie „transnationale plannen voor repressie” noemt.

Hong Kong Watch

Ook in het Verenigd Koninkrijk reikte China onlangs over de eigen landsgrenzen heen in de onderdrukking van politieke tegenstanders. Dat berichtte Hong Kong Watch, een in het VK gevestigde groep die zich verzet tegen de inperking van de vrijheid van meningsuiting in Hongkong.

De organisatie publiceerde een brief van de Hongkongse autoriteiten waarin die haar opdroegen om hun website te sluiten. Als zij hier geen gehoor aan zouden geven, dan zou Benedict Rogers, hoofd van de groep, veroordeeld worden voor het overtreden van de zogeheten Nationale Veiligheidswet die in 2020 in Hongkong werd ingevoerd. Volgens die wet is het onder meer verboden om te heulen met buitenlandse mogendheden en om op te roepen tot afscheiding van China.

Rogers zou een straf van tussen drie jaar en levenslang boven het hoofd hangen als hij geen gehoor gaf aan het Hongkongse bevel.

Iedere burger wereldwijd

Het is de eerste keer dat de wet is gebruikt om een Brit die niet beschikt over een dubbele nationaliteit, en die ook niet in Hongkong woont, in staat van beschuldiging te stellen. In de Veiligheidswet staat de opvallende bepaling dat die ook buiten Hongkong geldt, en ook voor mensen zonder Chinese nationaliteit. In potentie wordt daarmee iedere burger wereldwijd strafbaar als die de nationale veiligheid van China in gevaar brengt.

Het zal er in de praktijk niet direct toe leiden dat mensen als Rogers in het VK van hun bed worden gelicht om in een Hongkongse of Chinese cel te belanden. Maar de juridische onderbouwing om dat op enig moment te doen ligt er wel. Voorlopig zal China vooral dreigen met internationale toepassing van de wet. Zo wil China ook iedereen buiten het land ervan weerhouden zich tegen het Chinees beleid inzake Hongkong te keren.

Lees ook: Eerste persoon schuldig bevonden volgens omstreden veiligheidswet Hongkong