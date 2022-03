De winkel is niet de catwalk - dáár worden de oudere vrouwen juist wel bediend

Wie als buitenstaander naar de modewereld kijkt, kan alleen maar concluderen dat het een jongemensenaangelegenheid is. Of het nu modellen op de catwalk, tijdschriftcovers of in reclamecampagnes zijn, of de influencers en popsterren die op de eerste rij bij de shows zitten, vrijwel alle uithangborden van deze industrie zijn de puberteit nog maar net ontstegen.

Maar kijk je wie er daadwerkelijk met volle tassen uit luxe winkels lopen, dan zijn dat in de meeste gevallen vrouwen van boven de 50.

De reden daarvoor is simpel: zij hebben het geld. Tussen 2011 en 2018 gaven Britse vrouwen en mannen boven de vijftig 21 procent meer, ofwel 3,5 miljard euro, uit aan kleren en schoenen, volgens denktank International Longevity Centre. Naar verwachting zijn zij vanaf 2040 de belangrijkste doelgroep voor de luxe-industrie. Persbureau Bloomberg schreef vorig jaar dat de koopkracht van 65-plussers wereldwijd, die in 2020 7,6 biljoen euro bedroeg, in 2030 zal zijn gestegen tot 12,8 biljoen euro. En volgens het CBS zal deze doelgroep door toenemende vergrijzing de komende jaren alleen maar groter en belangrijker worden.

Hartstikke fit

Bij Moise, een Amsterdamse boetiek die kleding verkoopt van ontwerpers als Dries Van Noten, Lemaire, Isabel Marant en Jacquemus, zijn de meeste klanten tussen de 30 en 65, zegt eigenaar Monique de Randamie. „Mijn vaste klanten die twee, drie keer per seizoen komen, zijn allemaal boven de 50. Logisch, want zij hebben het budget.” En, zegt ze ook: „Die vrouwen staan midden in het leven. Zij hebben carrières, zijn hartstikke fit en drinken graag wijn buiten de deur. Ze hebben een bruisend leven en willen kleding die daar bij past.”

Maar ze voelen zich niet altijd serieus genomen, zegt ze. „Zeker niet in modetijdschriften, want daarin zijn ze nog altijd onzichtbaar. Als er wel over vrouwen van een bepaalde leeftijd geschreven wordt, gaat het altijd over wat ze níét mogen. Niet te veel make-up, niet te bloot, het haar moet kort.”

In 2015 leek er even verandering in te komen. Het Franse modehuis Céline strikte schrijver Joan Didion (destijds 80) voor zijn voorjaarscampagne. Daarvoor mochten actrices als Helen Mirren en Charlotte Rampling wel eens komen opdraven in een anti-rimpelcampagne, maar in navolging van Céline kozen opeens meer modehuizen en beautymerken voor niet-piepjonge ambassadeurs. Zo was Tippi -Hedren op haar 88ste in een Gucci-campagne te zien en werd Joni Mitchell als 71-jarige het gezicht van Saint Laurent. In diezelfde periode besloten grote organisaties als New York Fashion Week, Condé Nast (de uitgeverij achter onder meer Vogue) en Kering (het conglomeraat waar Gucci, Balenciaga en Saint Laurent onder vallen) niet langer met modellen onder de 18 te werken.

Toch bleken oudere modellen een tijdelijke trend. Modellen hoeven weliswaar niet meer automatisch met pensioen na hun 25ste verjaardag, maar het gros is nog altijd onder de 30. En als er dan wel een vijftigplusser geboekt wordt, blijft het vaak bij een eenmalige stunt.

In een spagaat

Modehuizen richten zich massaal op het binnenhengelen van jonge klanten, in de hoop dat die blijven plakken tot ze in de toekomst meer te spenderen hebben. De afgelopen jaren introduceerde vrijwel elk modelabel relatief betaalbare producten als T-shirts en sneakers om jongeren te lokken. Een jurk van Balenciaga kost al gauw 1.500 euro, terwijl je voor een T-shirt zo’n 450 euro betaalt. De leren laarzen van Saint Laurent beginnen bij 995 euro, de sneakers bij 375 euro. Ook veel geld, maar toch makkelijker bij elkaar te sparen. Ontwerpers bevinden zich in een spagaat: ze moeten ‘cool’ zijn voor die jonge klant en tegelijkertijd de vermogende vijftigplusser niet uit het oog verliezen.

En dat zorgt ervoor dat wat daadwerkelijk in winkels hangt, regelmatig afwijkt van wat er tijdens de modeweek geshowd wordt. Zo laat het Italiaanse Marni daar bijna elk seizoen asymmetrische bloemenjurken met rafelranden zien, die in de winkel opeens keurig afgewerkt en niet meer asymmetrisch zijn. Of langer, minder diep uitgesneden of wél voorzien van mouwen.

In winkels hangen de draagbare variaties op de mode van de catwalk

„Wat je ziet op de runway is al lang niet meer representatief voor wat er in de winkels hangt”, zegt Monique de Randamie. „Bij Acne Studios bijvoorbeeld is het contrast groot. De kleding in de shows is vaak extreem en moeilijk draagbaar. Maar als ik in de showroom ben om in te kopen, neemt de catwalkcollectie slechts een klein hoekje in beslag en hangen er genoeg mooie blazers, goeie broeken en knitwear voor mijn klanten.”

Als we de shows van Dior, Miu Miu en Chanel voor voorjaar 2022 moeten geloven, zijn ultrakorte rokken de grootste modetrend. Bij Prada liep zowat de helft van de modellen in satijnen microrokjes, maar in de Prada-winkel in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat hangen slechts vier exemplaren. De varianten die zo kort zijn dat er een minuscuul broekje onderuit piept, zijn nergens te bekennen. Wel is er een groot rek vol aanzienlijk minder uitgesproken kasjmieren truien en cardigans in de kleuren van de collectie – en die waren op de catwalk niet te zien.

In de winkels bedienen ontwerpers hun oudere klanten dus wel degelijk. De afgelopen weken omarmden ze hen ook opvallend vaak publiekelijk. Tijdens Paris Fashion Week begin maart liepen Kristen McMenamy (57) en Penelope Tree (72) de Valentino-show, terwijl Saint Laurent Bethany Nagy (51) en Anna Juvander (52) boekte. Balenciaga bracht een voorjaarscampagne uit met met actrice Isabelle Huppert (68) als een van de gezichten, Marc Jacobs koos voor actrice Susie Essman (66) en H&M lanceert 31 maart een collectie in samenwerking met het 100-jarige stijlicoon Iris Apfel.

