De VVD: hier en daar een plusje en een minnetje

Maandenlang waren VVD’ers de deuren langsgegaan, volgens het campagneteam was er bij zo’n honderdduizend deuren in Nederland aangebeld. Maar of het veel had geholpen? VVD-leider Mark Rutte zag dat zijn partij „wat plusjes” had, en in sommige gemeenten „gelijk bleef” of „ietsjes daalde”. Maar wat volgens hem de belangrijkste uitkomst was: „De VVD blijft de grootste landelijke partij.”

De VVD zal de komende tijd heel precies nagaan wat het effect was van de canvasacties, en vast ook of het electoraal gezien wel zo’n verstandige beslissing was om Rutte na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne niet meer te laten meedoen aan de verkiezingscampagne. De partij vond het „niet gepast” als Rutte nog met flyers zou gaan rondlopen. In afdelingen werd voorzichtig gehoopt op een rally ’round the flag-effect: als hij de staatsman in crisistijd was, kon dat bij de verkiezingen gunstig uitpakken voor de VVD. Dat lijkt zich niet te hebben voorgedaan.

Aandacht bij andere dingen

Op de uitslagenavond in Den Haag, in het café van Brouwerij De Prael, noemde Rutte zichzelf „weinig zichtbaar” bij deze verkiezingen omdat hij het zo druk had met de Oekraïne-crisis. „Net als Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra.” En hij dacht dat het ook door de oorlog kwam dat de opkomst bij de verkiezingen laag was: „De aandacht van mensen is nu bij andere dingen.”

In elk geval die van hém. Hij had de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen niet willen afwachten in Arnhem, zoals de bedoeling was geweest. Als er in Den Haag ineens crisisoverleg nodig was, wilde hij in de buurt zijn. En dus was de partijtop naar het café gekomen dat de Haagse VVD-afdeling al had afgehuurd – daar was nog ruimte genoeg.

De campagnestrategie van de VVD was vóór de verkiezingen uitgebreid getest, zoals de partij dat met bijna alles doet: welke zinnen aan de deur werkten het best? Aan alle afdelingen was uitgelegd hoe ze het beste konden staan, niet te dicht bij de mensen met wie ze kwamen praten, en ook hoe lang ze moesten blijven: drie tot vijf minuten. En dat ze waren gekomen om te luisteren, niet om de boodschap van het verkiezingsprogramma te brengen.

‘Stabiele partij’

In 2006 was Rutte zelf de campagneleider geweest bij de gemeenteraadsverkiezingen die hadden geleid tot het aftreden van Jozias van Aartsen als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Van Aartsen had 14 procent van de stemmen wilde halen, maar dat was net niet gelukt. Hoe professioneel en uitgekiend de VVD-campagnes daarna ook waren geworden, bij de gemeenteraadsverkiezingen was het weleens beter gegaan dan in 2006, maar lang niet altijd. „Wij zijn al zo’n veertig jaar een stabiele partij”, zei Rutte ná alle interviews voor tv, woensdagnacht. „Maar alle andere partijen zijn langs ons heen in de lift naar beneden gegaan.”

En dan blijf je, hoe klein misschien ook, over als „de grootste landelijke partij”.

In de gemeentepolitiek van Den Haag keert nu Rita Verdonk terug. Zij was in 2006, na Van Aartsens vertrek, Ruttes tegenstander bij de lijsttrekkersverkiezing, die Rutte nét won. Verdonk is nu de nummer twee op de lijst van Hart voor Den Haag van Richard de Mos. Rutte had geen zin om daar iets over te zeggen. „Leuk toch? En verder is het aan de VVD in Den Haag.”