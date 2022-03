De oorlog in Oekraïne schopt alle economische ramingen in de war

De oorlog in Oekraïne schopt alle economische verwachtingen in de war. Waar economen van De Nederlandsche Bank, het Centraal Planbureau en de OESO enkele weken geleden nog rekening hielden met een krachtig herstel van de post-pandemische economie, met mooie groeicijfers, teruglopende werkloosheid en een hoog maar toch beheersbaar inflatieniveau, staan alle ramingen nu in het teken van oorlog.

Vorige week nog publiceerde het CPB het traditionele Centraal Economisch Plan voor 2022. Deze raming vormt de basis voor het kabinetsbeleid en is daarom van groot belang. En hoewel het CPB al wel een beetje rekening kon houden met de oorlog (die op 24 februari al was begonnen), ademde dat stuk toch nog vooral optimisme.

Impact

Hoe anders is dat bij de update die woensdagochtend werd verstuurd. De economen van het CPB doen daarin een poging de effecten van een langdurige oorlog in Oekraïne te kwantificeren op basis van een somber scenario. Belangrijkste veronderstellingen zijn langdurig hoge energieprijzen, die tot lagere bestedingen en investeringen zullen leiden en het consumentenvertrouwen in elk geval tot in 2023 uithollen. Die hogere prijzen vertalen zich in een inflatie van 8 procent dit jaar, die weer leidt tot een koopkrachtdaling van gemiddeld 5,1 procent. Met oplopende werkloosheid, een groter overheidstekort en fors tegenvallende im- en export kan de Nederlandse economie in een kortstondige recessie verzeild raken, aldus het CPB.

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) publiceerde donderdag een geactualiseerde raming voor dit en komend jaar. Het basisscenario verandert ondanks de huidige hogere energieprijzen en oplopende inflatie nauwelijks ten opzichte van wat DNB in december nog verwachte. Maar net als het CPB waagt ook DNB zich aan een doorkijkje als de oorlog langer duurt en de effecten op met name de energieprijzen steviger blijken dan nu voorzien. De inflatie piekt in dat scenario op 9,2 procent, met negatieve koopkrachteffecten en een dalende consumptie tot gevolg. De economische groei wordt erdoor afgeknepen tot een magere 0,5 procent in 2023, en de werkloosheid loopt op tot ver boven de 5 procent. DNB meldt er nadrukkelijk bij dat dit scenario niet het verwachte scenario is, maar houdt er gezien de onzekerheden omtrent Oekraïne wel rekening mee.

De OESO, de club van industrielanden, publiceerde donderdag een economische raming voor de hele wereld. Het conflict in Oekraïne kost mondiaal 1 tot 1,5 procentpunt aan economische groei, en de inflatie zal door de spanningen op de energie- en grondstoffenmarkt gemiddeld zo’n 2 procentpunt hoger liggen dan tot nu toe gedacht. Hoewel de meeste OESO-landen maar een beperkt deel van hun handel met Rusland doen, kan de impact van het wegvallen van Rusland als economische partner toch veel groter zijn, waarschuwt de OESO. Zo zijn zowel Rusland als Oekraïne belangrijke leveranciers in een aantal grondstoffenmarkten. Samen zijn ze goed voor ongeveer 30 procent van de wereldwijde export van tarwe, 20 procent van de maïs, minerale meststoffen en aardgas, en 11 procent van olie.

Ook belangrijke metalen, zoals palladium (voor katalysatoren in auto’s) en nikkel (voor staalproductie en batterijen) komen voor een aanzienlijk deel uit Rusland en Oekraïne. Het stokken van de aanvoer van dergelijke grondstoffen kan toeleveringsketens over de hele wereld in de war schoppen, vergelijkbaar met de impact die Covid-19 had op een aantal productieketens.

Waar alle economen het in elk geval over eens zijn is dat het correct ramen van economie en inflatie in een periode van grote geopolitieke onrust nagenoeg onmogelijk is. Voormalig CPB-directeur Coen Teulings zei dit laatst in Het Financieele Dagblad het scherpst: „In tijden van crisis heb je geen bal aan een macromodel.”

Krachtig signaal

Achter die academische dooddoener zouden ook centrale bankiers zich wellicht wat graag willen verschuilen, maar zij moeten juist handelen, terwijl de impact van de oorlog in Oekraïne op de wereldeconomie „zeer onzeker” is, in de woorden van Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve. Ook Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank, onderstreepte tijdens een persconferentie donderdag meermaals de grote huidige onzekerheid.

Door de oorlog raakt het belangrijkste doel van centrale banken – prijsstabiliteit – verder buiten bereik. De Europese Centrale Bank, de Fed en de Bank of England definiëren prijsstabiliteit als: inflatie van rond de 2 procent op de middellange termijn (zo’n twee jaar vooruitblikkend). De feitelijke inflatie ligt daar ruim boven. In februari bedroeg de inflatie 5,8 procent in de eurozone en 7,9 procent in de VS. Gold voor de oorlog nog de verwachting dat de inflatie vanzelf weer zou afzwakken, nu is meer inflatie veel waarschijnlijker geworden. Tegelijk is het risico op een recessie toegenomen.

De Fed zond woensdag een krachtig signaal uit: het inflatiegevaar is groter dan het recessiegevaar. Niet alleen verhoogde de Fed, zoals verwacht, voor het eerst sinds 2018 de rente, ook stelde zij dit jaar nog eens zes renteverhogingen in het vooruitzicht. De Bank of England verhoogde donderdag eveneens de rente. Bij een hogere rente wordt lenen voor consumenten en bedrijven duurder, en sparen juist aantrekkelijker. Dit remt de prijsstijgingen én de economische groei.

De ECB blijft voorzichtig, om niet te zeggen afwachtend. DNB-president Knot zei donderdag dat hij een eerste renteverhoging dit jaar „realistisch” vindt. Ook twee renteverhogingen dit jaar sluit hij niet uit. Maar de „onzekerheidsmarge” is wel „wat groter” geworden, aldus Knot. „Binnenkomende data” moeten bevestigen dat het inflatiedoel van 2 procent gehaald gaat worden.

In elk geval, zei Knot, moet de ECB „zo snel mogelijk” stoppen met de opkoop van staats- en bedrijfsschuld. Daarmee drukt de centrale bank nu nog de kapitaalmarktrente. De Fed en de Bank of England zijn daar al enige tijd mee gestopt. Het ECB-bestuur besloot vorige week in principe te stoppen met opkopen in het derde kwartaal van dit jaar. Daarna kan de rente omhoog.

Knot wil haast maken: in juli moeten de opkopen stoppen. Dat maakt volgens hem de „ruimte vrij” voor een renteverhoging. Die vrije ruimte is essentieel in de huidige periode van politieke én financiële instabiliteit, vindt Knot. „Flexibiliteit” en het hebben van „opties” zijn volgens hem nodig in deze onzekere tijden.