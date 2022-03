De landelijke partijen weten hoe zwak ze staan, al zijn er lichtpuntjes

De landelijke partijen verloren bij de gemeenteraadsverkiezingen gezamenlijk terrein aan lokale partijen, ook al boekten ze individueel soms zetelwinst. Voor elke partij begint nu het evalueren van de campagne en het wegen van de eigen sterktes en zwaktes. Wat zijn de dreigingen voor de toekomst, en wat zijn strohalmen waaraan de landelijke partijen zich kunnen vastgrijpen?

VVD

Dreiging: sleetsheid en het pluche

De VVD is doordrongen van het besef dat je niet voor altijd de grootste partij van Nederland kunt zijn. En dat kiezers bijna altijd wel op een gegeven moment uitgekeken raken op politieke leiders. Al jaren geleden wist de partijtop hoe gevaarlijk het kan zijn om gewend te raken aan macht en invloedrijke posities. Ging het de VVD nog om ideeën en idealen? Het moest minder draaien om grote bedrijven en rijke mensen, maar om de middenklasse en het mkb, was de nieuwe lijn. Voor deze lokale verkiezingen werkte een VVD-team hard aan een canvas-strategie, die van de VVD’ers in het land enorm veel tijd en inzet vroeg. Met je folder in de hand aanbellen en dan luisteren is óók een les in nederigheid. Bij de kiezers lijkt het allemaal nog niet echt door te dringen. De VVD raakte 240 van de 1.345 raadszetels kwijt.

Strohalm: nieuwe mensen

Het verlies had nog erger kunnen zijn, want de trend in landelijke peilingen was al een tijdje dalend. Tekenend was de enorme opluchting en blijdschap van de Haagse lijsttrekker Anne Mulder toen woensdagnacht bleek dat de VVD in de gemeenteraad géén zetels verliest. Voor dat niet-verliezen was hard gewerkt: als VVD’ers zich ergens het vuur uit de sloffen hadden gelopen de afgelopen maanden, langs duizenden deuren, was het in Den Haag.

Wat VVD’ers hoop geeft: er lijkt serieus werk te worden gemaakt van Ruttes opvolging. Dat fractievoorzitter Sophie Hermans veel meer deed in de campagne dan Rutte kwam mogelijk niet alléén omdat de premier zo druk is met de oorlog in Oekraïne. Het slotdebat op dinsdag had hij, leek het, makkelijk zelf kunnen doen. Maar hij was er niet.

CDA

Dreiging: verdere neergang

In slechts vijf gemeenten slaagde het CDA erin beter te scoren dan vier jaar geleden: Bunschoten, Dongen, Baarle-Nassau, Dalfsen en Zoeterwoude. Overal elders gebeurde wat al jaar in, jaar uit gebeurt: bij elke verkiezing wordt het CDA kleiner. Er zijn CDA’ers die zich afvragen of de partij nog wel bestaansrecht heeft.

Pieter Omtzigt is weg en daarmee een aanzienlijk deel van de achterban. De groep traditionele kiezers is vergrijsd, en wordt elk jaar kleiner. En dan moet BBB, naar verwachting een grote concurrent, nog mee gaan doen. Wat zich nu wreekt, is dat het CDA-verhaal wat kleurloos is. Toen het CDA nog een grote partij met een schijnbaar vanzelfsprekende machtspositie was, was dat die kleurloosheid een voordeel: het stond weinig mensen in de weg. Nu moet met dit verhaal het CDA mensen overtuigen die geen CDA stemmen.

Strohalm: het viel nog mee

Er waren CDA’ers die rekening hielden met een afstraffing door de kiezer. Dat is, op enkele plaatsen na, niet gebeurd. In de meeste gemeenten hield het CDA stand, al was het maar met één zetel. Het CDA is niet langer de grootste landelijke partij, dat is nu de VVD, maar: 1.105 van de 1.345 raadszetels zijn toch behouden gebleven. Kiezers hebben dus niet alléén gekeken naar alles wat er in Den Haag misging met het CDA, zoals de langdurige formatie, de kwestie-Omtzigt, en de leiderschapscrisis.

Er bestaat nog altijd iets van een CDA-dominantie op plekken buiten de Randstad, zoals in de Achterhoek en Overijssel, al moet je goed zoeken. CDA’ers in de regio snakken naar een periode van rust in Den Haag, waarin het níét steeds gaat over het leiderschap van Wopke Hoekstra. Als die rust aanbreekt, zouden partijgenoten op lokaal niveau in ieder geval niet steeds de vraag krijgen wat er in hun partij gevaren is.

D66

Dreiging: positie in grote steden

D66 is de enige regeringspartij die gemeenteraadszetels heeft gewonnen: zeventien, om precies te zijn. Toch heeft D66 op diverse plekken veren moeten laten. In de grote (studenten)steden, zoals Amsterdam, Utrecht, Leiden en Groningen, verloor de partij kiezers. Omdat in die steden de progressieve concurrenten PvdA of GroenLinks het grootste werden, kan D66 daar niet het initiatief nemen voor de gewenste college-deelname. Daar weegt een goede score in kleinere steden als Alphen aan den Rijn en Winterswijk gevoelsmatig nauwelijks tegenop.

Strohalm: meer raadsleden

Voor partijleider Sigrid Kaag is deze „zwaar bevochten” zetelwinst iets om trots op te zijn: „We staan er echt goed voor.” Decennialang had de partij last van de Haagse tegelwijsheid „regeren is halveren” – tot vorig jaar bij de grote overwinning in de Tweede Kamerverkiezingen. Twee maanden na de start van het zo moeizame tot stand gekomen kabinet-Rutte IV blijkt de waardering voor bestuursverantwoordelijkheid er nog steeds te zijn. Maar: het beeld is wel wat vertekend, want relatief gezien behaalde D66 een nederlaag: ruim 9 procent van de stemmen in 2018, nu 8,7 procent volgens de voorlopige uitslag. Zo bezien hebben de democraten geprofiteerd van een lage opkomst: minder stemmen, meer zetels.

PvdA

Dreiging: vergrijzing

De PvdA hield netto twee raadszetels winst over aan de verkiezingen – te weinig om van een overwinning te spreken. Op de meeste plekken buiten Amsterdam leverde de PvdA in. Dat heeft deels te maken met de achterban. PvdA’ers zijn oud, na het CDA zijn zij gemiddeld de oudste kiezers van Nederland. De partij moet dat goedmaken door nieuwe kiezers te trekken. Dat is moeilijk, omdat de partij vist in een kleine vijver: kiezers die sociaal-economisch en cultureel progressief zijn, maken zo’n 10 tot 20 procent van het electoraat uit. Het afgelopen jaar heeft de PvdA moeite een onderscheidend verhaal te vertellen. Lilianne Ploumen is niet heel zichtbaar. Op links is het bovendien druk met partijen die veel uitgesprokener zijn. De eeuwige discussie over een mogelijke fusie met GroenLinks heeft PvdA’ers het gevoel gegeven dat hun partij niet echt meer nodig is.

Strohalm: terug naar de roots werkt

PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman wist in Amsterdam een bijna Amerikaans aandoende campagne – een persoonlijke toon, een jarenlang project – te verbinden aan een klassiek sociaal-democratisch verhaal. Ze had het over kansenongelijkheid, en dat politici er zijn om die tegen te gaan. Uit haar mond klonk het helder en ongecompliceerd, wat vele PvdA-leiders in Den Haag niet lukte. De PvdA werd daar de grootste partij. Het was manna uit de hemel voor de PvdA’ers die de afgelopen maanden nadachten over een fusie met GroenLinks. Hun verhaal ís niet ouderwets. Het gaat erom hoe je het vertelt.

GroenLinks

Dreiging: geen brede bestuursmacht

De ambitie van GroenLinks onder Jesse Klaver – alweer zeven jaar partijleider – is steeds geweest om mee te doen, mee te regeren, mee te besturen om met een progressieve, groene agenda „Nederland te veranderen”. De grote overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 leidde tot college-deelname in meer gemeenten dan ooit (84), waaronder de vier grote steden.

Maar de electorale opmars als gedroomde ‘brede volksbeweging’ stokte een jaar geleden bij de Tweede Kamerverkiezingen. Vervolgens werd Klavers brandende ambitie om mee te regeren niet verwezenlijkt. Hoewel het verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen zeer beperkt is (van 8,6 naar 8,3 procent) is de kans op een brede bestuursdeelname in het gehele land nu wat kleiner geworden.

Strohalm: D66 in steden verslagen

Het goede nieuws voor GroenLinks: de negatieve tendens, ook in de peilingen, werd woensdag gestuit. Ook tot Klavers eigen verwondering wist GroenLinks in elk geval de grote nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar weg te poetsen. GroenLinks sprong in een jaar tijd van 5,2 procent naar 8,3 procent van de stemmen.

De mooiste overwinningen boekte GroenLinks in grote (studenten)steden als Leiden en Utrecht. Daar won de partij in veel gevallen van D66, waarmee het in felle strijd was verwikkeld. Het zal leiden tot hervatting van progressieve colleges, waarvoor GroenLinks dan als grootste partij (behalve in Amsterdam) de komende dagen het initiatief mag nemen.

SP

Dreiging: weinig zelfinzicht

Bij de SP lijkt een verkiezingsnederlaag, deze was de vijfde op rij voor partijleider Lilian Marijnissen, nooit aan de SP zelf te liggen. Het komt door de lage opkomst, kun je van SP’ers horen, en die is weer veroorzaakt door het gebrek aan vertrouwen in ‘de’ politiek – waarbij SP’ers dan denken aan partijen als de VVD en het CDA die volgens hen arme, kwetsbare mensen in de steek laten.

Hoe bevrijd je jezelf uit zo’n lange rij verliezen, als je geen zelfinzicht toont? In de SP is het al maandenlang ruzie, actieve partijleden worden eruit gezet.

Strohalm: minder kritiek van binnenuit

De partij lijkt ervan uit te gaan dat het alleen maar beter kan worden, zonder de kritische leden die vonden dat de SP de internationale solidariteit verwaarloosde, en het thema racisme niet serieus genoeg nam.Marijnissen lijkt er op te hopen dat de partij zich duidelijker kan onderscheiden van GroenLinks en de PvdA door een conservatiever verhaal over klimaat, migratie en wonen, met meer aandacht voor ‘eigen’ mensen – vluchtelingen uit Oekraïne moesten maar worden opgevangen in ‘rijke’ buurten.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is bezig aan een meerjarenproject om politiek en bestuurlijk meer gewicht te krijgen. De partij wil meebesturen waar het kan, invloed uitoefenen en niet langer alleen een getuigenispartij zijn. Hun doorbraak op lokaal niveau zal er ook toe leiden dat ze daar hun invloed kunnen doen gelden.

SGP

De trouwe achterban van de SGP stemt altijd wel. Het is dan ook geen raadsel waarom de partij bij een iets lagere opkomst iets meer raadszetels won. Intern is het relatief rustig, na jaren van verhit debat. In de Tweede Kamer at de fractie taart. Want winst, zei leider Kees van der Staaij, ,,komt je niet aanwaaien”.

ChristenUnie

Dat net voor de verkiezingen de bedenktijd bij abortus is afgeschaft en de abortuspil bij de huisarts mogelijk wordt, kon je zien als een groot electoraal gevaar voor de ChristenUnie. In Amsterdam zit de partij nu niet meer in de raad, en landelijk verloor de CU 33 van de 337 zetels. De partijtop kan het zien als een signaal: de achterban let op.

Forum voor Democratie

Omdat de partij van Thierry Baudet dit keer voor het eerst in 49 gemeenten mee deed is elke stem als winst te beschouwen. Toch zal de uitslag - 49 zetels - tegenvallen, want met (gemiddeld) één raadszetel kun je weinig uitrichten. In Amsterdam deed FVD al in 2018 mee; daar verloor de sterk geradicaliseerde partij twee van de drie zetels.

PVV

Een blik op de uitslagenkaart leert dat de derde partij in de Tweede Kamer op lokaal niveau gemarginaliseerd is. Letterlijk, want in slechts zes gemeenten aan de landsgrenzen (Oost-Groningen, Zuid-Limburg en Twenterand) wist Geert Wilders winst te boeken. In zijn eigen Venlo moest de PVV de helft van de vier zetels inleveren.

Denk

Al op voorhand was duidelijk dat Denks groeiambitie lastig zou worden. De partij had in 28 gemeenten willen meedoen - een verdubbeling ten opzichte van 2018 – het werden er maar twintig. Interne partijtwisten zou hiervan de reden zijn geweest. De partij, met drie zetels in de Tweede Kamer, won er lokaal drie: naar in totaal 26 gemeenteraadszetels.

BIJ1

Acht raadszetels behaalde BIJ1, en Amsterdam is het absolute bolwerk van de linkse antiracismepartij. Daar werd BIJ1 de vijfde partij, met bijna 7 procent van de stemmen. BIJ1 heeft een roerige periode achter de rug, die tot een breuk leidde met enkele prominenten. Deze uitslag biedt mogelijkheden om verder te bouwen. Want juist de zichtbaarheid van Sylvana Simons in de Amsterdamse gemeenteraad leidde tot een landelijke doorbraak.

Volt

Het is het nachtmerriescenario van élke partij: net voor de verkiezingen in het nieuws komen door interne problemen. Bij Volt ging zo’n beetje alles mis: er was een overhaaste schorsing van Kamerlid Nilüfer Gündogan, een kort geding, toch geen schorsing, maar ook geen verzoening. En dus viel de uitslag nog mee: 19 raadszetels, uit het niets. Maar de afsplitsing die nog steeds in de lucht hangt, kan ook de komende jaren nog flink bedreigend zijn.

BVNL

Kamerlid Wybren van Haga (ex-VVD, ex-FVD) bouwt een rechtse partij op die zich richt op ondernemers en corona-sceptici. De eerste deelname aan de lokale verkiezingen was een bescheiden succes. Mede dankzij satellietpartijen behaalde BVNL zetels in zeventien gemeenteraden.

JA21

Vooraf waren de peilingen gunstig voor JA21, dat alleen in Amsterdam meedeed. Acht zetels werden zelfs gepeild. De uitslag was een grote teleurstelling: twee zetels. De partij die op rechts veel aandacht trekt in Den Haag moet nog aan de grassroots werken.