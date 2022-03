De Conference League is een dankbare puntenbron voor Nederlandse clubs

Langs de snelweg bij De Meern, op de redactie van Voetbal International, werkt een liefhebber die de Conference League met bovengemiddelde interesse volgt. Net als veel landgenoten hoopt Michel Abbink (35) daarin op Nederlands succes, maar niet alleen uit chauvinisme, ook vanwege een fenomeen dat hij al volgt sinds hij op zijn achtste het voetbalweekblad ging spellen: coëfficiënten.

„Het heeft me altijd geboeid”, zegt hij. Coëfficiënten zijn de eenheden die de Europese voetbalbond UEFA hanteert om landen en clubs op sterkte te rangschikken én toernooitickets te verdelen. Sommige sportjournalisten mijden ze als scheikundige formules, maar voor Abbink kennen ze geen geheimen meer. Die kennis komt goed van pas, nu er met de nieuwe Conference League een extra podium bij is gekomen om punten voor de UEFA-ranking te scoren.

En dat laatste gaat goed. De Nederlandse clubs hebben dit seizoen zo goed gepresteerd dat de kans een stuk groter is geworden dat de Eredivisie binnen enkele jaren niet één maar twee of drie clubs naar de Champions League mag afvaardigen. Abbink: „Overwinningen in de Conference League leveren net zoveel punten op als in de hoger aangeschreven Champions League en Europa League. Best scheef, maar voor ons voetbal is het gunstig nu er nog zoveel Nederlandse clubs aan meedoen.”

Deze donderdagavond zit Abbink er weer klaar voor. Vier Eredivisieclubs azen op een plek in de kwartfinales, wat betekent dat hij na de achtste finales zomaar weer zou kunnen schrijven over een ‘coëfficiëntenexplosie’. Of ‘coëfficiëntenweelde’, ‘coëfficiëntenextase’ en ‘coëfficiëntenpolonaise’. Dat laatste woord, dat onlangs ook in een Belgische krant stond, schijnt zelfs in de eerstvolgende Van Dale te komen, hoorde Abbink. „Maar of dat echt waar is…”

Vol verlangen

Om zo’n superlatief te gebruiken, moeten alle vier de Nederlandse clubs hun wedstrijd donderdag winnen. Te beginnen met AZ, dat in de vooravond de Noorse kampioen Bodø/Glimt ontvangt en een 2-1 uitnederlaag moet goed maken.

De sfeer in het stadion: opgepompt, vol verlangen. Niet elke stoel is er bezet, gek genoeg, maar het AFAS Stadion ademt Europees voetbal. Negentig minuten lang laat de harde kern zich gelden in de hoop op een volgende trip naar het buitenland. Coach Pascal Jansen beloofde dat AZ zou jagen, en dat gebeurt. Veel druk vooruit, veel energie.

De openingstreffer volgt al snel. Het is de Griekse spits Vangelis Pavlidis die de wel erg ver uitgekomen doelman van de Noren passeert, nog een verdediger uitkapt en overtuigend binnenschiet. De tegentreffer van Bodø/Glimt, enkele minuten later, wordt na een halfuur ongedaan gemaakt, opnieuw via Pavlidis: 2-1.

Met oog op Nederlandse inbreng in de kwartfinales komen er ook vanuit Denemarken bemoedigende berichten door. PSV staat er met 0-2 voor tegen FC Kopenhagen, waartegen het thuis gelijk had gespeeld. Na rust volgen nog twee treffers, waardoor PSV deze avond de eerste Nederlandse club is die zeker is van de volgende ronde.

Een polonaise is weliswaar nog ver weg, weet VI-redacteur Abbink, maar aangezien Ajax al is uitgeschakeld, is het belangrijk dat er alvast één club is die ook in een volgend tweeluik, in de kwartfinales, punten kan blijven pakken.

Taaie Noren

In Alkmaar kan nog alles gebeuren. Terwijl Feyenoord [door na 3-1 overwinning op Partizan] en Vitesse [uitgeschakeld na 1-1 bij AS Roma] pas later op de avond in actie komen, aast AZ op een bevrijdende derde treffer. „Schiet nou eens op”, brommen senioren vanaf de hoofdtribune als doelman Peter Vindahl Jensen treuzelt om de bal in het spel te brengen. Bodø/Glimt, de enige club uit Noorwegen die nu nog Europees speelt, is gelijkwaardig aan AZ. Taai ook.

Een verlenging volgt. En dan, vlak na het verstrijken van het eerste kwartier, staat een Noorse tv-commentator met geheven armen boven zijn installatie, brullend in zijn moedertaal. Alfons Samsted heeft de 2-2 binnengekopt, een stand waarbij niet AZ maar Bodø/Glimt doorgaat.

Op de hoofdtribune worden de hoofden geschud. „Wat gaat-ie doen?”, roept een man als doelman Vindahl-Jensen mee naar voren stormt voor een corner. Het is een laatste, vergeefse wanhoopspoging van AZ. De Noren gaan door.

Geen coëfficiëntenweelde of -explosie dit keer, maar voor de experts heeft de waarde van de Conference League zich allang bewezen.

Dit artikel is geactualiseerd op vrijdag 18 maart om 09.30 uur.