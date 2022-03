Hoe gewelddadig was het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger?

‘Welk een fatale dag voor onze Militaire Luchtvaart’. Zo begint een adembenemend verslag van piloot sergeant-majoor W.G.C. Tinkelenburg over het luchtgevecht waarin hij terechtkomt op 13 januari 1942 bij Tarakan, een klein eiland voor de kust van Borneo (het huidige Kalimantan). Bij een aanval op de naderende Japanse vloot gaan zeven Glenn Martin-bommenwerpers met in totaal 28 bemanningsleden verloren. Tinkelenburg is de enige die het overleeft.

In detail beschrijft de sergeant-majoor de aanloop naar het gevecht. Ondanks een ‘schroefstoring’, die klimmen en dalen moeilijk maakt, besluit hij door te vliegen, ‘om die 3 bommen van 300kg op die Jap. vloot neer te “kwakken” en de andere 2 vliegtuigen bij te staan in een luchtgevecht met Jap. jagers want we hadden 3 mitrailleurs aan boord.’

Eerst worden de bommen inderdaad gedropt. ‘Een pracht gezicht, waterzuilen, vuur en rook, brandende Jap. schepen’, schrijft de piloot. Tijd om er lang naar te kijken heeft hij niet, ‘want nu zouden ieder moment de Jap. jagers kunnen komen’.

En inderdaad, die komen ook. Ruim zestig, schat Tinkelenburg, de overmacht is groot. Binnen enkele seconden hebben ze de eerste salvo’s te pakken, met als gevolg ‘aan stukken geschoten ruiten, instrumenten en andere delen’. Maar ze vliegen nog, ook na een tweede aanval. En dan volgt aanval nummer drie. In korte tijd staat ‘het heele toestel in vuur en vlam.’

Tinkelenburg besluit te springen met zijn parachute, wat niet meevalt want zijn linkerhand, waarmee hij de cockpit wil openen, blijkt ‘stukgeschoten’. Maar het lukt. En dan zweeft hij.

‘Wat een gewaarwording. Doodsche stilte om me heen na uren van motorgeweld en springende projectielen.’

Nieuw onderzoek

Het verslag van sergeant-majoor Tinkelenburg is te vinden in Een eervol bestaan van Vilan van de Loo, over de geschiedenis van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Zo’n boek komt als geroepen, zou je denken, zo kort na de presentatie van het grote onderzoek van drie instituten naar Nederlands geweld tijdens de Nederlands-Indonesische dekolonisatieoorlog. Dat geweld beslaat immers een langere periode dan 1945-1949, kon je horen na die presentatie, en het KNIL was het belangrijkste instrument daarvoor.

Lees ook: Waarom Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië nooit werden vervolgd

De geschiedenis van het KNIL begint in 1814, als Nederland zijn koloniën terugkrijgt die tijdens de Napoleontische oorlogen grotendeels in handen van het Verenigd Koninkrijk zijn gevallen. De eerste troepen vertrekken in oktober 1815, met vertraging omdat ze eerst nog mee moeten doen aan de Slag bij Waterloo. Het predikaat ‘koninklijk’ krijgt het nieuwe leger overigens pas in 1836.

Vilan van de Loo, die eerder een biografie schreef van Jo van Heutsz, de man die Atjeh op gewelddadige wijze ‘pacificeerde’, vertelt haar verhaal over het KNIL aan de hand van talloze verslagen, rapporten, publicaties, brieven en zelfs gedichten waaruit ze rijkelijk citeert. Sommige daarvan zijn het citeren zeker waard, zoals het verslag van sergeant-majoor Tinkelenburg waarmee deze recensie begon. Dat geldt ook voor de documenten over een groep militairen op Nieuw-Guinea die in 1942, na de capitulatie van de koloniale autoriteiten, de jungle in trekken om als guerrilla-strijders door te vechten tegen een Japanse overmacht. Als de meegenomen rantsoenen opraken, leren de soldaten zich te voeden met ‘gekookte jonge looten van boschvarens en petatenbladen.’ Na twee jaar ontberingen zijn er nog twintig man over van de aanvankelijke zestig. Dan slagen ze erin contact te maken met de geallieerden. Ze komen in Australië terecht. Hoe? Dat vertelt Vilan van de Loo niet.

En dat is het probleem van dit boek: context ontbreekt te vaak. Het is onduidelijk welk verhaal de auteur wil vertellen. Het is best leuk om een verslag van zes pagina’s te lezen over soldaten die in de jaren tachtig van de negentiende eeuw op Sumatra experimenteren met het gebruik van honden tijdens patrouilles. Zoals Napoleon, ‘die den strijdlustigen aard van zijn naamgenoot niet kon verloochenen’. Maar wat zegt het? Na een verslag van zes pagina’s blijkt dat het experiment niet erg succesvol was, dus navolging zal het vermoedelijk niet hebben gekregen.

Bijna aandoenlijk zijn de instructies die Frits van Daalen, op dat moment gouverneur van Atjeh, in 1908 schreef voor fietsende soldaten. Punt 16: ‘De snelheid waarmede mag worden gereden, is van verschillende omstandigheden afhankelijk, zooals toestand van den weg, nabijheid van den vijand, tijdstip waarop een zeker punt bereikt moet zijn, enz. en wordt derhalve door den brigadecommandant bevolen.’ Maar na drie pagina’s kom je niet te weten hoe wijdverbreid het gebruik van de fiets nou was in de kolonie.

Vilan van de Loo citeert veel, maar vertelt weinig. En op de duur begint dat te irriteren. Een reportage over paardenrennen op Java in 1904 (drie pagina’s), het reglement voor een militaire school in Semarang die opent in 1818 maar in 1825 alweer wordt gesloten (ook drie pagina’s), een verslag over het begraven van vaandels in Bandung wanneer de dreiging van een Japanse invasie in 1942 serieus wordt (ruim vijf pagina’s). Het gaat maar door, terwijl het strijdverloop zelf in enkele alinea’s wordt samengevat. ‘Op 1 maart 1942 viel Japan Java aan. Batavia viel.’

Linkerpols

De bronnen vertellen het verhaal wel, heeft de auteur misschien gedacht. Helaas, dat is niet zo. Interessante onderwerpen worden aangestipt, zoals de inlijving van soldaten uit Afrika (de Belanda Hitam, zwarte Hollanders), de njais (vrouwen die in concubinaat leefden met KNIL-soldaten), het geweld dat door het leger gebruikt werd. Maar na 400 pagina’s blijf je als lezer achter met vragen. Hoe werden die Afrikaanse soldaten gerecruteerd? Wat bewoog die njais (hun ‘mannen’ verdienden beroerd, lezen we)? Hoe gewelddadig was het KNIL nu eigenlijk in vergelijking met andere koloniale legers? Zelfs hoe het afloopt met sergeant-majoor Tinkelenburg, vertelt Van de Loo niet. Aan het einde van zijn verslag beschrijft de piloot hoe hij boven zee hangt aan zijn parachute. Hij kan die naar land sturen, maar dan moet hij zijn linkerpols loslaten waardoor er bloed uit gutst. ‘Of levend in zee, of dood op het land. Daar is geen keuze, want waar leven is, is kans op redding, dacht ik.’ Wat bedoelt hij daarmee? Gelukkig kun je het googelen.



Vilan van de Loo: Een eervol bestaan. De geschiedenis van het KNIL 1814-1950. Een eervol bestaan. De geschiedenis van het KNIL 1814-1950. Prometheus, 416 blz. € 35,- ●●●●●