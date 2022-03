Progressief kandidaat-bestuurslid Amerikaanse Fed trekt zich terug

Sarah Bloom Raskin, de progressieve kandidate voor het vicevoorzitterschap van de Amerikaanse centrale bank de Federal Reserve, heeft zich dinsdagavond teruggetrokken. Dat bevestigt de Amerikaanse president Joe Biden in een verklaring, nadat in tijdschrift The New Yorker was geciteerd uit een brief van Raskin. Biden droeg Raskin voor om zijn klimaatbeleid te versterken, maar Republikeinse en conservatievere Democratische senatoren waren niet bereid zijn keuze te steunen.

Ze werd onderworpen aan „meedogenloze aanvallen van speciale belangen” uit de politiek en het bedrijfsleven, zou Raskin hebben geschreven. De belanghebbenden zouden het oneens zijn met haar standpunt dat klimaatverandering een bedreiging is voor de stabiliteit van de Amerikaanse economie. Volgens Raskin negeert de Federal Reserve „duidelijke waarschuwingssignalen” die daarop wijzen.

Joe Manchin, een Democratische senator, maakte bekend de nominatie van Raskin niet te steunen omdat hij vindt dat „de Federal Reserve geen instituut is dat zijn beslissingen mag politiseren”. De steun van Manchin was cruciaal voor Raskins benoeming.

President Joe Biden noemt haar ervaring „ongeëvenaard” en zegt dat ze „beter dan wie dan ook” weet hoe de Federal Reserve inflatie kan tegengaan. (NRC)