Bulgaarse oud-premier Borisov opgepakt in onderzoek Europees OM

De Bulgaarse oud-premier Bojko Borisov is donderdag opgepakt in een politieoperatie die samenhangt met verschillende onderzoeken van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Het Bulgaarse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat op verschillende adressen invallen zijn gedaan en spullen in beslag zijn genomen, melden internationale persbureaus.

Naast Borisov zijn onder anderen ook de voormalige minister van Financiën Vladislav Goranov en een media-adviseur van de oud-premier vastgezet. Bulgaarse media melden dat de onderzoeken van het EOM zouden samenhangen met misbruik van EU-fondsen.

Borisov was tot mei vorig jaar premier van Bulgarije. Hij gaf sinds 2009 met enkele onderbrekingen leiding aan drie regeringen. Tijdens zijn bewind gingen duizenden Bulgaren op verschillende momenten de straat op om te demonstreren tegen de wijdverbreide corruptie in het land. Borisov heeft beschuldigingen van corruptie altijd ontkend.

Nadat Kiril Petkov vorig jaar na een impasse van acht maanden en drie opeenvolgende parlementsverkiezingen premier werd, bezwoer hij de corruptie aan te pakken. Borisov ging de centrumrechtse GERB-partij vanuit de oppositie leiden. Petkov ontving woensdag de Europese Hoofdaanklager Laura Kövesi. Na het nieuws van de aanhoudingen plaatste hij een bericht op Facebook: „Niemand staat boven de wet”, aldus Petkov.

