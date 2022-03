Bolsjoi-ballerina Smirnova kiest uit protest voor Het Nationale Ballet

Olga Smirnova, eerste soliste van het Bolsjoi Ballet in Moskou, is maandag aangekomen in Amsterdam, waar zij per direct in dienst treedt van Het Nationale Ballet. Voor Smirnova (30) was doorwerken in Rusland onmogelijk geworden nadat zij zich vorige week op berichtendienst Telegram had uitgesproken tegen de Russische inval in Oekraïne. „Met alle vezels van mijn ziel ben ik tegen de oorlog in Oekraïne”, schreef de ballerina, die een Oekraïense grootvader heeft. Dat laatste is echter niet de reden voor haar protest. „Het lijkt alsof we in de twintigste eeuw leven in plaats van in de eenentwintigste. In onze moderne en verlichte wereld zou ik verwachten dat ontwikkelde samenlevingen hun politieke problemen kunnen oplossen middels vreedzame onderhandelingen. Ik had nooit gedacht dat ik me zou schamen voor Rusland.”

Dat Smirnova naar Nederland is uitgeweken is geen toeval. Ze had het Amsterdamse balletgezelschap al langer in het vizier, als bewonderaar van Hans van Manen, balletmeester Larissa Lezhnina en het repertoire van Het Nationale Ballet: klassiek én hedendaags. De oorlog in Oekraïne heeft haar overstap naar Amsterdam versneld.

Lees ook: Drie grootste veilinghuizen ter wereld annuleren veilingen Russische kunst

Supernova

Het Nationale Ballet haalt met Smirnova, bijgenaamd Supernova, een van de mooiste danseressen van haar generatie in huis. In 2013 won zij bijvoorbeeld de Benois de la danse (‘Oscar van de dans’) voor beste vrouwelijke danser. Haar pure, typisch Russische klassieke techniek, met soepele rug, zuivere lijnen en prachtig vloeiende ports de bras, is het resultaat van de opleiding aan de fameuze Vaganova Academie in haar geboorstestad Sint-Petersburg. Bij het Bolsjoi Ballet, maar ook bij onder andere het Mariinsky Ballet en American Ballet Theatre, demonstreerde zij die veelal in het klassieke repertoire. In Moskou stond de expressieve Smirnova ook met enige regelmaat in hedendaags werk van onder anderen Paul Lightfoot en Wayne MacGregor. Smirnova zal bij Het Nationale Ballet in april voor het eerst optreden in een nieuwe bewerking van de negentiende-eeuwse klassieker Raymonda.

Overigens is de Bolsjoi-ballerina niet de enige danser die voorlopig een streep zet onder haar loopbaan in Rusland. De Russisch-Oekraïense Alexei Ratmansky, ooit directeur van het Bolsjoi Ballet en nu huischoreograaf van American Ballet Theatre in New York en een van de meest gevraagde choreografen van het moment, heeft abrupt de repetities voor een nieuw ballet bij het Bolsjoi Ballet stilgelegd. In de New York Times zegt hij te betwijfelen ooit nog naar Moskou terug te keren zolang Poetin president is.

Ook buitenlandse danskunstenaars vertrekken uit protest uit Rusland, onder wie de Italiaan Jacopo Tissi (solist Bolsjoi Ballet) en de Brit Xander Parish (eerste solist Mariinsky Ballet). Bij Het Nationale Ballet treedt bijvoorbeeld ook de 22-jarige Braziliaan Victor Caixeta in dienst, die afkomstig is van het Mariinsky Ballet. Laurent Hilaire, voormalig danseur étoile van het Ballet van de Opera de Paris, tegenwoordig leider van het Stanislavsky Ballet in Moskou, legt zijn functie neer „omdat ik gezien de omstandigheden niet langer met een zuiver geweten kan werken.”