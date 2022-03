Bijzonder massa-ontslag bij rederij

De Britse rederij P&O Ferries, die onder meer passagiers en vracht vervoert tussen Rotterdam en Hull, heeft donderdag volkomen onverwachts achthonderd zeevarenden ontslagen.

Het ontslag vond op bijzondere wijze plaats. Onder meer de veerboot Pride of Hull, met de bemanningsleden aan boord, lag in de gelijknamige Engelse havenstad klaar voor vertrek. In een vooraf opgenomen boodschap kregen de zeevarenden via de onlinevideodienst Zoom van de directie hun ontslag te horen. Op dat moment reden in de haven van Hull drie bussen voor. In die busjes zaten de goedkopere, buitenlandse uitzendkrachten die de vaste bemanning per direct moesten vervangen.

Totaal overrompeld raadden de betrokken Britse vakbonden hun leden aan niet van boord te gaan totdat meer duidelijk was over hun onmiddellijke ontslag. De kapitein van de Pride of Hull zou de loopplank zelfs hebben opgetrokken zodat politie of ingehuurde beveiligers niet aan boord konden komen.

Donderdagmorgen had P&O Ferries werknemers en vakbonden al een korte boodschap gestuurd dat die dag een boodschap van de directie zou volgen en dat de veerboten niet zouden vertrekken. Passagiers die een overtocht hadden geboekt bij P&O Ferries en al sinds de vroege ochtend stonden te wachten, werden geholpen bij het zoeken naar ander vervoer. Ook de komende dagen varen de veerboten niet, meldde het bedrijf later.

De economische situatie bij P&O Ferries is „niet houdbaar”, zei een woordvoerder donderdagmiddag tegen persbureau Reuters. Het bedrijf zou het afgelopen jaar 100 miljoen pond (119 miljoen euro) verlies hebben geleden. Dat verlies werd weliswaar gecompenseerd door moederbedrijf DP World uit Dubai, maar de Britse rederij kreeg tot komend najaar om weer gezond te worden. DP World kocht P&O Ferries in 2019.

„Ons voortbestaan is afhankelijk van het maken van snelle en significante veranderingen”, aldus de woordvoerder. „Zonder deze veranderingen is er geen toekomst voor P&O Ferries.”

P&O Ferries heeft bijna vierduizend medewerkers. De veerboten van het bedrijf varen jaarlijks ruim 30.000 keer. P&O Ferries vervoert passagiers en vracht op vier routes: Rotterdam-Hull, Dover-Calais, Liverpool-Dublin en Cairnryan (Schotland) - Larne (Noord-Ierland).

Het massaontslag treft volgens een woordvoerder van de internationale zeevarendenvakbond Nautilus niet de 130 Nederlandse zeevarenden in dienst van P&O Ferries. Dat zijn voornamelijk officieren. Ook P&O’s negentig medewerkers in de haven en de veertig mensen op kantoor vallen niet onder deze reorganisatie. De achthonderd getroffenen krijgen wel een vergoeding mee, voor het plotse karakter van het ontslag, aldus het bedrijf. Over het lot van nog eens 2.200 medewerkers is onduidelijkheid. Zij zouden in dienst kunnen blijven, maar mogelijk tegen een lager salaris.

Volgens de woordvoerder van Nautilus hebben de ontslagen medewerkers allen een zogenoemd Jersey-contract. Hun arbeidscontract is geregistreerd in het belastingvriendelijke ‘vlagland’ Jersey. Zij worden minder betaald dan mensen die bijvoorbeeld een Brits contract hebben en genieten arbeidsrechtelijk minder bescherming. De nieuwe personeelsleden komen van een uitzendbureau en hebben vermoedeljik een (uitgekleed) contract in Cyprus of Malta.

De Britse tak van zeevarendenbond Nautilus overweegt juridische stappen tegen de directie van P&O Ferries. In een Jersey-contract staat dat medewerkers ruim vooraf moeten worden ingelicht over een op handen zijnde reorganisatie.

Vorig jaar voerde P&O Ferries al een reorganisatie door. Het bedrijf schrapte de veerdienst tussen Zeebrugge en Hull. De rederij haalde onder meer de veerboot Pride of Bruges uit de vaart. Dat kostte circa zestig arbeidsplaatsen.

De financiële problemen bij P&O Ferries hebben volgens vertegenwoordigers van de vakbonden Nautilus en FNV Havens meerdere oorzaken. Ten opzichte van de concurrenten vervoerde de rederij – voor de corona-crisis – relatief veel passagiers en minder vracht. Door de reisbeperkingen daalde het aantal veerbootpassagiers fors. Ook de Brexit zou het bedrijf financiële schade hebben berokkend.

Verder zouden de kosten bij P&O Ferries een stuk hoger liggen dan bij andere veerdiensten en zou de automatisering om vracht af te handelen verouderd zijn. De voorzieningen aan boord van de Pride of Hull en het onder Nederlandse vlag varende zusterschip Pride of Rotterdam zouden bovendien te luxe zijn voor de passagiers die slechts kort aan boord blijven.

Britse politici reageerden donderdag geschrokken en verontwaardigd op het bruuske massaontslag bij P&O Ferries. De Britse minister Grant Shapps (Transport) zei dat hij „bezorgd” was over het lot van de betrokkenen medewerkers en dat hij snel wil overleggen met het bedrijf.