Het moeilijk krijgen na de overgang, dat is van alle tijden

Eerst een misverstand uit de weg. Je hoort mensen weleens zeggen dat de overgang iets relatief nieuws is in de geschiedenis, iets van de moderne tijd, omdat mensen daarvoor niet zo oud werden en vrouwen de overgangsleeftijd niet haalden. Maar dat is onzin. Gemiddeld werden mensen vroeger inderdaad minder oud dan nu. Maar dat gemiddelde werd sterk omlaag getrokken door baby- en kindersterfte. En natúúrlijk kan iemand ouder worden dan de gemiddelde levensverwachting, juist doordat er ook altijd mensen zijn die eerder doodgaan. Zo werkt dat met gemiddelden.

Dat we nog niet genoeg van de overgang weten, komt dus niet doordat de overgang een recent verschijnsel zou zijn, want het is geen recent verschijnsel. Niet genoeg van de overgang (willen) weten is iets van alle tijden, net als de overgang zelf. Er komen natuurlijk wel meer oude, soms zelfs wijze vrouwen, nu de levensverwachting bij geboorte is gestegen en in Nederland boven de tachtig ligt. Maar vrouwen in de overgang zijn er altijd geweest.

Een voorbeeld: in negentiende-eeuws Frankrijk haalden mensen gemiddeld de veertig jaar niet, maar driekwart van de vrouwen die de volwassenheid bereikten, werd ouder dan 45. Een soortgelijk patroon zie je in jagers-verzamelaarssamenlevingen, schreef antropoloog Kristen Hawkes, de moeder van de grootmoederhypothese, in 2003. Volgens de grootmoederhypothese heeft het evolutionair voordeel als mensenvrouwen vanaf middelbare leeftijd in een onvruchtbare periode terechtkomen, omdat ze extra hulp bieden bij de verzorging van de kleinkinderen en die zo helpen overleven. De mens is een van de weinige diersoorten waarbij zo’n patroon van zich niet meer voortplantende maar helpende oma’s is ontstaan, samen met onder meer de orka en nog enkele walvissoorten, en misschien de giraf.

Hoe dan ook, reeds de oude Grieken kwamen dus in de overgang. Dat weten we zeker, want de Griekse filosoof Aristoteles schreef erover in de vierde eeuw voor het begin van onze jaartelling (hij werd zelf trouwens ook ouder dan zestig). In zijn Geschiedenis van dieren, hoofdstuk zes, noteerde hij dat vrouwen meestal stoppen met menstrueren als ze veertig zijn of ermee doorgaan tot vijftig. Het is een van de oudst bekende beschrijvingen van de menopauze (al werd dat woord pas in de negentiende eeuw bedacht).

Afvoeren van gifstoffen

Het is onduidelijk of in zijn tijd echt de meeste vrouwen op hun veertigste hun laatste menstruatie hadden. Het kan ook heel goed dat niemand het nog systematisch onderzocht had. Middeleeuwse schrijvers, zesde tot en met vijftiende eeuw, gaven meestal vijftig als gangbare menopauzeleeftijd, zochten historicus Darrel Amundsen en psycholoog Carol Jean Diers in 1973 uit. Vijftig, dat is ongeveer hetzelfde als nu.

Wel werd er van de klassieke oudheid tot in de negentiende eeuw heel anders naar de menopauze gekeken dan tegenwoordig, schrijft de Amerikaanse nurse practitioner Patricia -Geraghty in het gloednieuwe wetenschappelijke handboek Each -Woman’s Menopause (2022). In elk geval door mannen, want we weten vrijwel niets van hoe vrouwen er vroeger over dachten. Geraghty vermoedt een „rijke orale traditie” van vrouwen die onderling hun kennis deelden, maar welke kennis dat dan precies was, daar komen we helaas nooit meer achter.

Dat vrouwen menstrueren werd altijd al smerig gevonden (of, quasi-netjes, ‘onrein’). Volgens sommige onderzoekers werd het in de oudheid en de middeleeuwen gezien als het afvoeren van gifstoffen, en stoppen met menstrueren in de overgang als het ophopen van die stoffen in het -lichaam – al zou dat ook een mythe kunnen zijn, bedacht door latere onderzoekers die zichzelf als modern wilden presenteren. Hoe dan ook werd gedacht dat het feit dat de menstruatie was gestopt vrouwen ziek maakte in baarmoeder en brein. De diagnose was dan hysterie. We erkennen dat nu niet meer als stoornis, maar hysterie werd vrouwen al in de tijd van de oude Egyptenaren aangepraat en dat ging tot in de negentiende eeuw door.

Niet alleen vrouwen in of na de overgang kregen die diagnose. Maar als vrouwen onvruchtbaar werden en niet meer maandelijks bloedden, was de diagnose hysterie bijna onvermijdelijk, schrijft Geraghty. De baarmoeder, zo werd gedacht, raakte dan bekneld tussen de darmen of zou juist door het lichaam gaan zwerven, of ‘ongelukkig’ worden door een gebrek aan seks of zwangerschap. Dat zou leiden tot een scala aan vaag geformuleerde symptomen, zoals somberheid, angst, het gevoel te stikken en niet meer zo scherp kunnen nadenken.

Heksenvervolgingen

De tienduizenden vrouwen die in de renaissance slachtoffer werden van de heksenvervolgingen waren volgens Geraghty ook vooral post-menopauzale vrouwen. Vrouwen over wie mannen minder controle hadden, doordat ze niet meer zwanger konden worden. En die jongere vrouwen konden helpen met abortus- en voorbehoedsmiddelen, wat ook hen onafhankelijker maakte.

Het is geen rare gedachte dat mannen zulke oudere vrouwen uit de weg wilden hebben: niet meer vruchtbaar, minder aantrekkelijk misschien, én ineens lastig. Zeker in de negentiende, maar ook tot begin twintigste eeuw konden mannen een echtgenote van wie ze af wilden relatief makkelijk in een gekken-gesticht laten opsluiten, wat dus inderdaad gebeurde. De bewonderde schrijver Charles Dickens (1812-1870) zou het ook geprobeerd hebben. Ook in Nederland zijn vrouwen langer formeel afhankelijk geweest van hun echtgenoot dan we nu graag denken. In Nederland waren getrouwde vrouwen tot 1957 voor de wet handelingsonbekwaam: ze konden geen bankrekening openen en alleen een baan krijgen als het mocht van hun man. Voor de overheid werken mochten ze pas vanaf 1958.

Maar nog even terug naar de negentiende eeuw, de eeuw waarin de Franse arts Charles-Paul-Louis de Gardanne het woord menopauze bedacht: potjesgrieks voor het einde, pausis, van de maand(stonden), mèn, mènos. In zijn proefschrift uit 1812 had hij het nog over la ménespausie, maar in zijn boek De la Ménopause ou de l’âge critique des femmes (1821) muntte hij de term die we nu nog gebruiken. L’âge critique was trouwens een geslachtsneutrale term, die naar veroudering in het algemeen wees, ook bij mannen. De menopauze en de ‘kritieke leeftijd’ waren in negentiende-eeuws Frankrijk een populair onderzoeksonderwerp bij artsen.

Die benadrukten toen ook graag dat ze moderner waren dan de klassieken, de middeleeuwers en de volksgenezers. Toch beschouwden deze 19de-eeuwers de voortplantingsfunctie nog als de essentie van de vrouw en zagen ze de menopauze als het definitieve einde van de vrouwelijkheid. De Franse arts Marc Colombat de l’Isère vergeleek de post-menopausale vrouw in 1845 met „een onttroonde koningin”. Zulke vrouwen, zei hij, „gedwongen om toe te geven aan de macht van de tijd, houden op te bestaan voor de soort en leven voortaan alleen voor zichzelf”. En de Amerikaanse vrouwenarts Charles Meigs schreef in 1848: „Wat heeft ze nog te verwachten, behalve grijze haren, rimpels, het geleidelijke verval…”, waarna hij begon over vieze tanden, stinkende adem en de belachelijke manier waarop oudere vrouwen zouden dansen.

Te veel zaadlozingen

Mannelijk verval werd door de mannelijke artsen die het onderzochten met meer mededogen bekeken. De Amerikaans-Franse arts Charles-Édouard Brown-Séquard schreef in 1889 in het medisch-wetenschappelijk tijdschrift The Lancet (dat nog steeds bestaat) dat er iets in het sperma moet zitten dat kracht geeft, omdat mannen geestelijk en lichamelijk sterk verzwakken na te veel zaadlozingen en na castratie – en als ze ouder worden. Het bestaan van geslachtshormonen was toen nog niet bekend, maar Brown-Séquard dacht dus al wel ‘dat er iets was’.

Hij beschreef een experiment dat hij dat jaar, hij was toen 72, op zichzelf had uitgevoerd. Hij had bij een gezonde jonge hond en wat cavia’s sperma en bloed uit een testikelader afgenomen en vervolgens het vocht uit de testikels geknepen. Die vloeistoffen mengde hij met wat water, hij filterde het en gaf zichzelf over een periode van drie weken vijf keer een zeer pijnlijke injectie met een milliliter van het mengsel, eerst in zijn linkerarm, later in zijn benen. Het had een radicale verandering tot gevolg, schrijft hij: gedurende een maand na de injecties voelde hij zich sterker, minder snel vermoeid, en kon hij weer verder plassen en beter poepen („even on days of great constipation the power I long ago possessed had returned”). Dat deze hormoontherapie avant la lettre louter een placebo-effect was, geloofde hij niet. Maar het is onduidelijk of hij het vaker geprobeerd heeft. (Vijf jaar later overleed hij.)

Vergelijkbare experimenten werden ook uitgevoerd bij vrouwen. Die kregen al eind negentiende eeuw extracten van varkenseierstokken en koeienvruchtwater toegediend om overgangssymptomen te verlichten, schrijven Australische onderzoekers in een artikel over de geschiedenis van hormoontherapie. Het is onwaarschijnlijk dat die sapjes al echt een hormonaal effect hadden. Pas in 1902 werd bewijs gevonden voor het bestaan van de ‘interne secreties’ die via het bloed boodschappen overbrachten van het ene orgaan naar het andere, en die in 1905 die voor het eerst hormonen werden genoemd.

Hormoontherapie

Pas toen bekend was dat die bestonden, kon er gericht naar gezocht worden. In 1929 werd voor het eerst een oestrogeen-achtig hormoon uit de urine van zwangere vrouwen geïsoleerd en vanaf de jaren veertig werden hormonen uit de urine van drachtige merries tegen overgangsklachten ingezet, het middel Premarin. Toen er een medicijn was, begonnen mensen de overgang ook meer als ziekte te zien. Het boek Feminine Forever (1966) van de Amerikaanse arts Robert Wilson maakte hormoontherapie nog populairder. Hij beschreef hormoontherapie meer als een middel om jong te blijven, dan om gezond te blijven. Ironisch genoeg werd tien jaar later ontdekt dat de hormonen die tot dan toe gebruikt werden allerlei ongezonde bijwerkingen hadden, zoals een verhoogd risico op verschillende soorten kanker.

De angst voor hormoontherapie die dat heeft veroorzaakt, is sindsdien niet meer helemaal uit het publieke bewustzijn verdwenen. Wat moet een vrouw in de overgang nou: wel hormonen slikken (of pleisters plakken, sprayen, gel smeren) of niet? Veel vrouwen zijn er onzeker over, nog steeds. Sommige artsen ook. Er is best veel informatie, maar het is nooit genoeg. Misschien komt dat door het vreemde taboe dat er op het onderwerp rust, tussen piekjes van aandacht door. Een van de oprichters (in 1976) van de wetenschappelijke International Menopause Society, de Amerikaan Wulf Utian, zei bij zijn afscheid dat de menopauze „ooit” een taboe-onderwerp was, maar dat „nu” (in 1997) het gevaar bestond dat er te veel aandacht voor was. Een specialist die zegt dat er te veel aandacht is voor zijn specialisme – is er een duidelijker teken dat iets een taboe is?

Maar misschien is het informatie-tekort ook van alle tijden doordat vrouwelijke veertigers geneigd zijn te denken dat de overgang iets is voor oudere vrouwen dan zijzelf, zodat het verschijnsel elke nieuwe generatie steeds weer overvalt.

