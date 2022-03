Zelensky vraagt en krijgt zwaardere wapens van de VS

Op verzoek van president Volodymyr Zelensky sturen de Verenigde Staten zwaardere wapens naar Oekraïne. Een paar uur nadat de Oekraïense president via een live-verbinding vanuit Kiev het Amerikaanse Congres had toegesproken, kwam zijn ambtgenoot Joe Biden woensdag tegemoet aan een van de specifiek genoemde onderdelen van Zelensky’s verlanglijst: luchtverdedigingssystemen met raketten die een groter bereik hebben. Daarmee kan het Oekraïense leger de Russische luchtmacht harder treffen.

Biden gaat niet in op de grote wens van Zelensky: een door de VS of de NAVO afgedwongen no-flyzone boven het Oekraïense luchtruim. De Amerikanen vrezen dat zo’n situatie hen in direct conflict brengt met de Russen. Zelensky zelf leek al te hebben ingecalculeerd dat dit geen haalbaar verzoek was. In de toespraak zei hij: „Als dit te veel gevraagd is, dan hebben we een alternatief. Jullie weten wat voor systemen we nodig hebben: S300 en andere.” S300-raketten hebben een bereik van honderden kilometers. Ze zijn in de Sovjet-Unie ontwikkeld en het Oekraïense leger gebruikte het systeem in het verleden ook. Biden zei dat de VS Oekraïne zullen „helpen deze lange-afstandssystemen en de munitie daarvoor aan te schaffen”.

Ander materieel dat Biden beloofde, bestaat onder meer uit negenduizend draagbare antitanksystemen, zoals de Javelin-raketten die zo effectief worden ingezet tegen Russische pantservoertuigen. Ook zei Biden dat het Pentagon „ultramoderne” Amerikaanse drones naar Oe-kraïne zal verschepen. Of die voor verkenning dan wel voor aanvallen geschikt zijn, werdin het midden gelaten. In totaal gaat voor nog eens 800 miljoen dollar naar Oekraïne.

Hartverscheurend filmpje

Onder verwijzing naar zwarte bladzijden uit de Amerikaanse geschiedenis – Pearl Harbor, 9/11 –, deed president Zelensky een dringend appèl op het Amerikaanse Congres: stuur ons krachtiger verdedigingswapens en stel meer en hardere sancties in tegen Rusland, Russische bedrijven die verdienen aan de oorlog en „álle Russische politici zonder moraal”.

Tijdens de toespraak vertoonde hij ook een hartverscheurend filmpje waarin beelden van het vroegere leven in Oekraïne werden afgewisseld met de verwoestingen van nu, op de klanken van het populaire Russische (!) lied Weet je, zo wil ik leven.

Met de toespraak voerde Zelensky de druk flink op op de „leider van de wereld”, de „leider van vrede”. Na een korte periode van eensgezinde verontwaardiging over het optreden van de Russische president Poetin, heeft de Republikeinse Partij de aanval geopend op Biden en diens „traagheid” bij het zenden van betekenisvolle hulp aan Oekraïne. Vrijwel geen Amerikaanse politicus is voor het instellen van een no-flyzone, maar de Republikeinen hernemen hun ouderwetse positie als ‘haviken’.

Biden kritiek eigen partij

In Amerikaanse media wordt dat ook uitgelegd als een poging om de Democratische Partij wind uit de zeilen te nemen in dit verkiezingsjaar. Met enorme prijsstijgingen en weinig politieke successen leek de regerende partij af te koersen op een nederlaag bij de tussentijdse verkiezingen in november. Eensgezindheid tegen een buitenlandse vijand zou de kansen voor de Democraten een gunstige wending kunnen geven. De (lage) populariteitscijfers van president Biden verbeterde iets sinds de Russische invasie.

Opmerkelijker is dat ook vanuit zijn eigen Democratische Partij bedekte kritiek op Biden begint te klinken. De behoefte om robuuster steun te geven dan verdedigingswapens neem toe. Zelfs de doorgaans zeer Biden-gezinde senator Amy Klobuchar vindt dat de VS moeten nadenken over het leveren van gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Afgelopen week wees het Witte Huis nog een suggestie van Polen af om MiG-toestellen vanaf de Amerikaanse luchtmachtbasis Ramstein in Duitsland te laten opstijgen richting Oekraïne.

